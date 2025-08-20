Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Automobilyje rasta negyva 2 vaikų mama: „Mūsų širdys sudaužytos“

2025-08-20 20:08
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 20:08

Pranešama, kad 33-ejų Ariela Mejia-Polanco buvo rasta negyva apie 8 val. ryto, sėdinti prie vairo savo automobilyje, kuris stovėjo Mount Vernon mieste.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Dviejų vaikų mama, socialiniuose tinkluose žinoma kaip Ariela Lalangosta, sekmadienio rytą apie 4:30 val. paliko darbą „Ikon New York“ klube, praneša šeima.

Mirtis sukrėtė ne tik artimuosius

Moteris turėjo daugiau nei 550 000 sekėjų „Instagram“ platformoje, skelbė abc7ny.com.

Jos žinomumas socialiniuose tinkluose dar labiau šokiravo visuomenę dėl šios netekties, ypač jos bendruomenėje.

Net garsioji reperė Cardi B socialiniuose tinkluose parašė: „Ilsėkis ramybėje, Dominican Pretty.“

„Ikon Lounge“ savo pareiškime rašė: „Mūsų širdys sudaužytos. Tavo džiaugsmas, nuolankumas ir tai, kaip su visais elgeisi su pagarba ir rūpesčiu, visada tave išskirdavo iš kitų.“

Policija jos mirtį tiria kaip tikslingą nužudymą ir nemano, kad tai buvo atsitiktinis nusikaltimas.

Tyrėjai aiškinasi, kas galėjo norėti ją nužudyti ir kodėl.

Jos šeima teigia, kad A. Mejia-Polanco buvo puiki dukra ir mama.

„Opus Lounge“ – dar viena naktinio gyvenimo vieta, kurioje ji dirbo – savo paskyroje parašė, kad „naktinis gyvenimas neteko angelo“.

Policija kol kas nepranešė apie jokius areštus.

