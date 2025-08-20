Automobilyje rasta negyva 2 vaikų mama: „Mūsų širdys sudaužytos“

Dviejų vaikų mama, socialiniuose tinkluose žinoma kaip Ariela Lalangosta, sekmadienio rytą apie 4:30 val. paliko darbą „Ikon New York“ klube, praneša šeima.
Mirtis sukrėtė ne tik artimuosius
Moteris turėjo daugiau nei 550 000 sekėjų „Instagram“ platformoje, skelbė abc7ny.com.
Jos žinomumas socialiniuose tinkluose dar labiau šokiravo visuomenę dėl šios netekties, ypač jos bendruomenėje.
Net garsioji reperė Cardi B socialiniuose tinkluose parašė: „Ilsėkis ramybėje, Dominican Pretty.“
„Ikon Lounge“ savo pareiškime rašė: „Mūsų širdys sudaužytos. Tavo džiaugsmas, nuolankumas ir tai, kaip su visais elgeisi su pagarba ir rūpesčiu, visada tave išskirdavo iš kitų.“
Policija jos mirtį tiria kaip tikslingą nužudymą ir nemano, kad tai buvo atsitiktinis nusikaltimas.
Tyrėjai aiškinasi, kas galėjo norėti ją nužudyti ir kodėl.
Jos šeima teigia, kad A. Mejia-Polanco buvo puiki dukra ir mama.
„Opus Lounge“ – dar viena naktinio gyvenimo vieta, kurioje ji dirbo – savo paskyroje parašė, kad „naktinis gyvenimas neteko angelo“.
Policija kol kas nepranešė apie jokius areštus.
