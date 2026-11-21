Pristatydamas svečius, laidos vedėjas Andrius Žiurauskas negailėjo komplimentų viešniai. Taip pat vyras domėjosi, ar moteris turi kokią nors grožio paslaptį, kurią galėtų išduoti ir kitiems.
„Audre, tu geriau pasakyk, kaip tu sugebi vakaro žiniose, taip vėlai, vis tiek atrodyti taip šviežiai. Visą laiką stebiuosi“, – sakė A. Žiurauskas.
Išdavė puikios savijautos ir įvaizdžio „receptą“
Moteris juokais prasitarė, kad geriausiai padeda ne kas kita – darbas.
„Geriausias atsišviežinimo receptas – dirbi iki nakties ir viskas puiku“, – sakė ji.
A. Kudabienė tikino, kad net ir dirbdama vakaro žiniose bei grįždama vėlai, kitą dieną keliasi įprastu laiku. Moteris sakė, kad ilgai nemiega.
Kaip komandoms sekėsi toliau narplioti sudėtingus klausimus ir kas išplėšė pergalę, žiūrėkite žaidime „GalvOK“.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „GalvOK“.
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