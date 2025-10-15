Atšaukiamas Jurgos Šeduikytės koncertas „Žalgirio“ arenoje: paaiškėjo, kodėl

Žinia apie koncerto atšaukimą paskelbta svetainėje bilietai.lt.
Jurgos Šeduikytės albumo pristatymas (32 nuotr.)
Koncertas neįvyks
„Pranešame, kad atšauktas renginys JURGA – Aukso pieva ’20, kuris turėjo įvykti 2025 m. spalio 23 d. Kaune. Dėl kūrybinių ir techninių priežasčių šiuo metu nespėjame laiku įgyvendinti meninės koncerto vizijos“, – rašoma pranešime.
Organizatoriai atsiprašo už nepatogumus ir informuoja, kad tie, kurie bilietus pirko kasose arba pagal išankstinę sąskaitą, turi užpildyti pinigų grąžinimo formą.
Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application.
Prašymai priimami iki 2025 m. spalio 30 d.
Skelbiama, kad bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.
Pinigai bus pervesti iki 2025 m. spalio 25 d.
Šaltinis:
tv3.lt
