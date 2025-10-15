Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Muzika

Atšaukiamas Jurgos Šeduikytės koncertas „Žalgirio“ arenoje: paaiškėjo, kodėl

2025-10-15 15:23
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-15 15:23
2025-10-15 15:23

Spalio 23-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje turėjo įvykti Jurgos Šeduikytės koncertas „Aukso pieva’20“. Tačiau likus savaitei iki renginio, dainininkės gerbėjus pasiekė liūdna žinia – koncertas atšaukiamas.

Spalio 23-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje turėjo įvykti Jurgos Šeduikytės koncertas „Aukso pieva’20“. Tačiau likus savaitei iki renginio, dainininkės gerbėjus pasiekė liūdna žinia – koncertas atšaukiamas.

3

Žinia apie koncerto atšaukimą paskelbta svetainėje bilietai.lt.

Jurgos Šeduikytės albumo pristatymas
FOTOGALERIJA. Jurgos Šeduikytės albumo pristatymas

Koncertas neįvyks 

„Pranešame, kad atšauktas renginys JURGA – Aukso pieva ’20, kuris turėjo įvykti 2025 m. spalio 23 d. Kaune. Dėl kūrybinių ir techninių priežasčių šiuo metu nespėjame laiku įgyvendinti meninės koncerto vizijos“, – rašoma pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Organizatoriai atsiprašo už nepatogumus ir informuoja, kad tie, kurie bilietus pirko kasose arba pagal išankstinę sąskaitą, turi užpildyti pinigų grąžinimo formą.

Prašymą rasite čia: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application.

Prašymai priimami iki 2025 m. spalio 30 d.

Skelbiama, kad bilietus įsigijusiems internetu pinigai bus grąžinti į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

Pinigai bus pervesti iki 2025 m. spalio 25 d.

