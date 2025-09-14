Aistis Mickevičius atskleidė, be kokio 1 dalyko negali išgyventi: „Ilgiausiai 6 savaites“

Pokalbio metu A. Mickevičiaus artima bičiulė, kolegė I. Stasiulytė uždavė jam intriguojantį klausimą – kokių dviejų dalykų Aistis negalėtų atsisakyti savo gyvenime? Kaip paaiškėjo, be vieno iš jų aktorius negali išbūti ilgiau nei šešių savaičių.
„Negalėčiau atiduoti dviejų dalykų – laisvės ir kelionių, nes man tai yra gyvenimo variklis. Nieko blogo neturiu prieš Lietuvą, myliu savo miestą, bet čia negaliu išbūti ilgiau nei šešių savaičių. Mano proporcija šiais metais yra įspūdinga, nes šiemet Lietuvoje buvau tik šešias savaites, nuo Naujųjų metų nuolat keliauju“, – teigė A. Mickevičius.
Aistis Mickevičius gyvena savo svajonių gyvenimą
Aistis pasidžiaugė, kad keliauja ne tik savo malonumui, bet ir su įvairiais reikalais. Pasak laidos svečio, tai visada buvo jo didelė svajonė.
„Smagu, kai keliauji ne šiaip sau. Turėjau privačių renginių užsienyje, keliavau su filmo reikalais, vykau į parfumerijos parodas. Kelionės jausmas man padeda gyventi, aš pirmą kartą gyvenu savo svajonių gyvenimą. Mano svajonė visada buvo keliauti, dabar tai ir darau. Vasarą pabuvau Lietuvoje, o nuo rugsėjo vėl iškeliausiu“, – džiaugėsi jis.
A. Mickevičius Lietuvoje žinomas ne tik dėl savo aktorinių nuopelnų. Jo gyvenime ypatingą vietą užima parfumerijos kūrimas. Vyras teigė, kad į šią sritį jį pastūmėjo intuicija.
„Aš visada vadovaujuosi intuicija. Jau prieš tai buvau pradėjęs domėtis kvapais ir galvojau, kad tai yra labai įdomi sritis, kuri yra visiškai nežinoma, žmonės ties tuo eina paviršiumi, o aš galiu įsigilinti. Man patinka gilintis“, – kalbėjo laidos svečias.
Aistis ne tik kuria parfumeriją, bet ir yra šia tema išleidęs knygą, kuri pirmą kartą knygynų lentynose pasirodė 2016 metais. Kaip atskleidė parfumerijos kūrėjas, knygos leidimas buvo kartotas jau penkis kartus.
„Tuo metu galvojau, kad nėra jokios literatūros lietuvių kalba, kuri pasakotų mums apie kvapų pasaulį. Buvo tik keli verstiniai albumai su daug nuotraukų ir mažai teksto. Atrodė lyg tai niekam nebūtų įdomu. Kreipiausi į kelias leidyklas ir man visos tvirtino, kad tai tikrai niekam neįdomu, neleisime, nesąmonė ir panašiai.
Kartą mano viena draugė pristatinėjo knygą apie Paryžių, buvau pristatymo moderatorius. Tąkart iš vienos leidyklos atėjo kelios merginos ir pagalvojau, kad pamėginsiu laimę. Aš joms sakau: turiu tokią įdomią idėją, o jeigu išleistume knygą apie parfumeriją. Jos pasakė, kad tai – rizikinga, todėl pagalvos.
Po pusmečio vaikščiodamas po Prahą sulaukiau skambučio. Pasakė, kad darome tą knygą, reikia ant rudens išleisti. Per du mėnesius išvarvėjusiomis akimis surinkau visą informaciją, išverčiau, susisteminau, padariau struktūrą ir išleidau knygą“, – pasakojo A. Mickevičius.
Laikosi kitokio požiūrio
Pokalbio metu buvo paliesta ir kita tema – kaip pabrėžė tinklalaidės vedėja M. Palaikytė, ji pastebėjo, kad Aistis neretai pasisako prieš menininkų išlaikymą valstybės lėšomis. Aktorius atsakė, kodėl laikosi šio požiūrio.
„Tai yra labai svarbu, šį dalyką visada noriu aptarti viešai. Man atrodo, kad mes gyvename tokiais laikais, kai daug kas yra įpratę prie vis kažkokio finansavimo. Valstybės finansuojamas menininkas, mano požiūriu, truputį turi pūsti dūdą pagal kažkokią bendrą valstybės politiką. Mano supratimu, menininkas turi būti nepriklausomas žmogus, kuris gina savo nuomonę, požiūrį ir jį išreiškia per savo meną ir kūrybą. Aš esu prieš menininkų išlaikymą valstybės lėšomis“, – savo mintimis dalijosi jis.
Tinklalaidės kūrėja M. Palaikytė svečiui uždavė ir kitą intriguojantį klausimą – kas jam nepatinka savyje? Nors Aistis ilgai ieškojo atsakymo, galiausiai papasakojo, kad kadaise itin nemėgo fakto, jog jautėsi nesportiškas.
„Bet vieną dieną Ineta Stasiulytė kažkokiomis magiškomis galiomis mane įtikino sportuoti. Dabar nutiko taip, kad aš į sportą tebevaikštau, o Ineta – ne. Pasilikau toje sporto salėje, nes man ten yra labai komfortiška aplinka. Ir turiu omenyje ne treniruoklius.
Sportas, grožio procedūros yra ne viešas dalykas, o aš būdamas viešu žmogumi negaliu eiti į viešą sporto klubą ir ten kilnoti svarmenis. Tai yra baisu. Man reikia tokio klubo, kur aš jausčiausi komfortabiliai, kur būtų daugiausiai keli žmonės. Ir aš tai atradau. Tai brangiau kainuoja, bet tas komfortas to vertas“, – kalbėjo A. Mickevičius.
