  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Adomui Bužinskui ir žmonai Rasai gimė dukra: išrinko išskirtinį vardą

2025-09-16 12:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 12:05

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko šeimoje – itin džiugios nuotaikos, mat jam ir žmonai Rasai gimė kūdikis.

Adomas Bužinskas (nuotr. Elta)

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko šeimoje – itin džiugios nuotaikos, mat jam ir žmonai Rasai gimė kūdikis.

3

Jaudinančia žinia apie šeimos pagausėjimą A. Bužinskas pasidalijo socialiniame tinkle.

Atskleidė, kokį vardą skyrė dukrai 

Jis paviešino nuotrauką, kurioje žmona Rasa įamžinta su naujagimiu ir vyresniąja dukra. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip paaiškėjo, vyrui gimė antroji dukra, kurią šeima pavadino Une.

2024-aisiais šiuo vardu buvo pavadinti tik 15 Lietuvoje gimusių vaikų. 

„Nuo šiol prie dviejų mano gyvenimo direktorių jungiasi ir trečioji – pasveikinkite vakar pasaulį išvydusią trečiąją mano vadovę Unę Bužinskaitę.

Dar kartą lenkiu galvą prieš Rasą, dėkingas iki gyvenimo galo, ačiū“, – prie įrašo jautriai pridūrė A. Bužinskas.

 

 

 

