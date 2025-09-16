Adomui Bužinskui ir žmonai Rasai gimė dukra: išrinko išskirtinį vardą

Jaudinančia žinia apie šeimos pagausėjimą A. Bužinskas pasidalijo socialiniame tinkle.
Atskleidė, kokį vardą skyrė dukrai
Jis paviešino nuotrauką, kurioje žmona Rasa įamžinta su naujagimiu ir vyresniąja dukra.
Kaip paaiškėjo, vyrui gimė antroji dukra, kurią šeima pavadino Une.
2024-aisiais šiuo vardu buvo pavadinti tik 15 Lietuvoje gimusių vaikų.
„Nuo šiol prie dviejų mano gyvenimo direktorių jungiasi ir trečioji – pasveikinkite vakar pasaulį išvydusią trečiąją mano vadovę Unę Bužinskaitę.
Dar kartą lenkiu galvą prieš Rasą, dėkingas iki gyvenimo galo, ačiū“, – prie įrašo jautriai pridūrė A. Bužinskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!