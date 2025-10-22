Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Adele po pusmečio tylos pasirodė viešumoje: štai kaip atrodo dabar

2025-10-22 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-22 17:25

Po šešių mėnesių tylos dainininkė Adele vėl pasirodė viešumoje – britų muzikos žvaigždė buvo pastebėta Jungtinių Valstijų „Grand Prix“ lenktynėse Ostine, Teksase. 

Adele (nuotr. SCANPIX)
8

Tai pirmas atlikėjos pasirodymas po to, kai ji paskelbė, kad „dings ilgam“ pasibaigus jos sėkmingai „Las Vegaso rezidencijai“, rašo mirror.co.uk.

Adele – dėmesio centre: žmonės atkreipė dėmesį į pakitusias kūno formas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Adele – dėmesio centre: žmonės atkreipė dėmesį į pakitusias kūno formas

TAIP PAT SKAITYKITE:

37-erių dainininkė pasirodė „Mercedes AMG Formula One“ komandos garaže, kur šypsojosi kartu su lenktynininkais George’u Russellu ir Kimi Antonelli. Juodu marškiniu kostiumu pasipuošusi Adele pademonstravo lieknesnę figūrą ir akivaizdų svorio pokytį.

Tai buvo pirmas jos viešas pasirodymas nuo balandžio, kai atlikėja kartu su sužadėtiniu Richu Paulu stebėjo NBA rungtynes Los Andžele.

„Man reikia poilsio“

Dar praėjusią vasarą Adele paskelbė, kad planuoja „didelę pertrauką nuo muzikos“. Miunchene vykusio koncerto metu ji atvirai pasakė:

„Kurį laiką jūsų tikrai nematysiu. Man tiesiog reikia poilsio – pastaruosius septynerius metus kūriau naują gyvenimą ir dabar noriu jį tiesiog gyventi.“

Vėliau vokalistė vokiečių transliuotojui ZDF prisipažino:

„Šiuo metu mano bakas visiškai tuščias. Nėra jokių planų naujai muzikai. Noriu didelės pertraukos – galbūt užsiimsiu kitais kūrybiniais dalykais. Žinot, aš net namuose nebedainuoju. Keista, tiesa?“

Galimai keičia karjeros kryptį

Užsienio spauda rašo, kad Adele šiuo metu studijuoja anglų literatūrą – tai buvo jos sena svajonė dar prieš išgarsėjant. Manoma, kad dainininkė galėtų išbandyti save mokytojos kelyje.

„Tai nėra nauja – ji visada stengėsi saugoti savo privatumą, tačiau dabar daro tai kur kas griežčiau nei bet kada anksčiau“, – pasakojo šaltinis.

Planuoja šeimos pagausėjimą

Adele, auginanti 13-metį sūnų Angelo, anksčiau yra užsiminusi norinti susilaukti dukters su partneriu Richu Paulu.

„Kai baigsiu visus įsipareigojimus ir pasirodymus, noriu kūdikio. Ir noriu mergaitės, nes jau turiu berniuką... Su tokiais tėvais ji bus tikra maža karalienė“, – yra sakiusi dainininkė.

Nors kol kas nėra aišku, kada Adele vėl sugrįš į sceną ar pristatys naują muziką, gerbėjai tikisi, kad šis pasitraukimas – tik tylus pasiruošimas naujam gyvenimo etapui.

