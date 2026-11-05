58-erių aktoriui gimė trečioji atžala

J. Foxxas jau augina dvi dukras iš ankstesnių santykių – 32-ejų Corinne ir 18-metę Anelise.
Sulaukė šeimos pagausėjimo
Apie tai, kad šeima netrukus pagausės, aktorius viešai prabilo spalį, viešėdamas Jimmy Kimmelio laidoje. „Man pakeliui kūdikis… dar turiu parako!“ – tuomet juokavo jis.
J. Foxxas taip pat kalbėjo apie tėvystę artėjant 60-mečiui ir juokavo, kad vėl teks grįžti prie kasdienės rutinos – mažą vaiką vežioti į mokyklą.
„Nebuvau dėl to apsisprendęs neigiamai, bet man 58-eri… suprantate, ką turiu omenyje?“ – sakė jis.
Aktorius pasakojo, kad pokalbis su kolega Alu Pacino padėjo jam kitaip pažvelgti į situaciją. 86-erių Pacino 2023 metais, būdamas 83-ejų, susilaukė sūnaus Romano – tai buvo ketvirtasis jo vaikas.
Jamie ir Alyce pirmą kartą kaip pora susieti 2023 metais. 2025-ųjų sausį pasirodė pranešimų, kad jie išsiskyrė, tačiau tų pačių metų balandį pora vėl buvo pastebėta kartu. Gegužę žiniasklaida pranešė apie moters nėštumą, kurį J. Foxxas vėliau patvirtino.
2023 metų balandį J. Foxxas buvo paguldytas į ligoninę dėl rimtos sveikatos būklės. Iš pradžių jo šeima neatskleidė, kas nutiko, o aktorius kurį laiką beveik nesirodė viešumoje.
Vėliau savo 2024 metų „Netflix“ komedijos specialioje laidoje „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“ jis atskleidė, kad patyrė kraujavimą į smegenis, dėl kurio ištiko insultas. Aktorius pasakojo, kad 20 dienų buvo praradęs atmintį.