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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

58-erių aktoriui gimė trečioji atžala

2026-11-05 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 15:55
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Aktorius ir komikas Jamie Foxxas, kuriam 58-eri, susilaukė trečio vaiko. Kaip praneša žurnalas „People“, tai pirmasis jo ir 31-erių draugės Alyce Huckstepp kūdikis. Žinia pasirodė praėjus trejiems metams po to, kai aktorius patyrė gyvybei pavojingą insultą.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. Kauno klinikų)

Aktorius ir komikas Jamie Foxxas, kuriam 58-eri, susilaukė trečio vaiko. Kaip praneša žurnalas „People“, tai pirmasis jo ir 31-erių draugės Alyce Huckstepp kūdikis. Žinia pasirodė praėjus trejiems metams po to, kai aktorius patyrė gyvybei pavojingą insultą.

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J. Foxxas jau augina dvi dukras iš ankstesnių santykių – 32-ejų Corinne ir 18-metę Anelise.

Sulaukė šeimos pagausėjimo

Apie tai, kad šeima netrukus pagausės, aktorius viešai prabilo spalį, viešėdamas Jimmy Kimmelio laidoje. „Man pakeliui kūdikis… dar turiu parako!“ – tuomet juokavo jis.

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J. Foxxas taip pat kalbėjo apie tėvystę artėjant 60-mečiui ir juokavo, kad vėl teks grįžti prie kasdienės rutinos – mažą vaiką vežioti į mokyklą.

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„Nebuvau dėl to apsisprendęs neigiamai, bet man 58-eri… suprantate, ką turiu omenyje?“ – sakė jis.

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Aktorius pasakojo, kad pokalbis su kolega Alu Pacino padėjo jam kitaip pažvelgti į situaciją. 86-erių Pacino 2023 metais, būdamas 83-ejų, susilaukė sūnaus Romano – tai buvo ketvirtasis jo vaikas.

Jamie ir Alyce pirmą kartą kaip pora susieti 2023 metais. 2025-ųjų sausį pasirodė pranešimų, kad jie išsiskyrė, tačiau tų pačių metų balandį pora vėl buvo pastebėta kartu. Gegužę žiniasklaida pranešė apie moters nėštumą, kurį J. Foxxas vėliau patvirtino.

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2023 metų balandį J. Foxxas buvo paguldytas į ligoninę dėl rimtos sveikatos būklės. Iš pradžių jo šeima neatskleidė, kas nutiko, o aktorius kurį laiką beveik nesirodė viešumoje.

Vėliau savo 2024 metų „Netflix“ komedijos specialioje laidoje „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“ jis atskleidė, kad patyrė kraujavimą į smegenis, dėl kurio ištiko insultas. Aktorius pasakojo, kad 20 dienų buvo praradęs atmintį.

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