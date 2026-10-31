Prisimenate filmo „Naktis muziejuje“ pagrindinį aktorių? Štai kaip jis atrodo dabar

Filmų „Naktis muziejuje“ gerbėjai puikiai prisimena netikėčiausias situacijas, į kurias B. Stillerio herojus kasnakt patenka dirbdamas muziejuje. Dar kartą jas prisiminti galėsite jau šį šeštadienį.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“ žiūrėkite šį šeštadienį, 15.30 val., per TV3 televiziją!
Aktoriaus ankstyvasis gyvenimas
Pagrindinį vaidmenį filme atlieka aktorius B. Stilleris. Jis – amerikiečių aktorius, režisierius, scenaristas ir prodiuseris, jau lapkričio 30 dieną minėsiantis 61-ąjį gimtadienį, rašo natm.fandom.com.
Jis gimė Niujorke ir užaugo Manhatano Aukštutinėje Vakarų pusėje. Jo tėvas, komikas ir aktorius Džeris Stilleris, buvo kilęs iš žydų šeimos, emigravusios iš Lenkijos ir Galicijos regiono Vidurio Europoje.
Motina, aktorė ir komikė Anne Meara, kilusi iš airių katalikų šeimos, po santuokos su jo tėvu perėjo į reformistinį judaizmą. Nors šeima, kaip pats yra sakęs, „niekada nebuvo labai religinga“, jie švęsdavo ir Chanuką, ir Kalėdas, o Benas turėjo bar micvos ceremoniją.
Tėvai dažnai vesdavosi jį į filmavimo aikšteles ir televizijos laidų filmavimus, tarp jų ir į „The Mike Douglas Show“, kai jam buvo šešeri. Vėliau jis teigė, kad jo vaikystė buvo neįprasta: „Tam tikra prasme tai buvo šou verslo vaikystė – daug kelionių, daug vėlyvų vakarų, ne visai tai, ką galima pavadinti tradicine.“
Jo vyresnioji sesuo Amy pasirodė daugelyje jo projektų, tarp jų filmuose „Tikrovė kandžiojasi“, „Kvadratas“ ir „Zoolanderis“. B. Stilleris anksti susidomėjo kinu ir kartu su seserimi bei draugais kūrė filmus naudodamas „Super 8“ kamerą.
Būdamas devynerių, jis debiutavo kaip aktorius trumpai gyvavusiame motinos televizijos seriale „Kate McShane“. Septintojo dešimtmečio pabaigoje jis vaidino Niujorko trupėje „NYC's First All Children's Theater“, kur atliko įvairius vaidmenis, tarp jų pagrindinį vaidmenį spektaklyje „Clever Jack and the Magic Beanstalk“.
Vidurinėje mokykloje, įkvėptas televizijos laidos „Second City Television“, B. Stilleris suprato norintis kurti humoristinius skečus.
Mokyklos metais jis taip pat grojo būgnais postpanko grupėje „Capital Punishment“, kuri 1982 m. išleido albumą „Roadkill“. Grupės bosistas Peteris Swannas vėliau tapo Arizonos apeliacinio teismo teisėju. 2018 m. grupė susibūrė iš naujo ir išleido EP albumą „This Is Capital Punishment“. Dabartinė grupės veikla nėra žinoma.
B. Stilleris mokėsi Šv. Jono Dieviškojo katedros mokykloje, o 1983 m. baigė Calhoun mokyklą Niujorke. Jis pradėjo pasirodymus kabaretuose, apšildydamas atlikėją Jadin Wong.
Vėliau įstojo studijuoti kino į Kalifornijos universitetą Los Andžele (UCLA), tačiau po devynių mėnesių studijas nutraukė ir grįžo į Niujorką. Ten lankė aktorinio meistriškumo kursus, dalyvavo atrankose ir ieškojo agento.
Beno Stillerio karjera
Pradėjęs aktoriaus karjerą teatre, B. Stilleris sukūrė keletą pseudodokumentinių filmų, po kurių jam buvo pasiūlyta nuosava laida „The Ben Stiller Show“. Jis ją prodiusavo ir vedė visus 13 epizodų.
Anksčiau vaidinęs televizijoje, jis pradėjo filmuotis kine. Režisieriaus debiutas įvyko su filmu „Tikrovė kandžiojasi“.
Per savo karjerą jis parašė scenarijus, vaidino, režisavo arba prodiusavo daugiau nei 50 filmų, tarp jų:
- „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“,
- „Zoolanderis“,
- „Prielipa“,
- „Pakvaišę dėl Merės“,
- trilogiją „Paskutinis jaunikio išbandymas“,
- „Kvadratas“,
- „Griaustinis tropikuose“,
- filmų seriją „Madagaskaras“,
- trilogiją „Naktis muziejuje“.
Jis taip pat yra pasirodęs daugybėje muzikinių vaizdo klipų, televizijos laidų ir filmų epizodiniuose vaidmenyse.
B. Stilleris priklauso komikų grupei, neoficialiai vadinamai „Frat Pack“. Jo filmai Kanadoje ir Jungtinėse Valstijose uždirbo daugiau nei 2,6 mlrd. JAV dolerių, o vieno filmo vidutinės pajamos siekė apie 79 mln. dolerių.
Per savo karjerą jis pelnė daugybę apdovanojimų, tarp jų „Emmy“, kelis MTV kino apdovanojimus, „Britannia Award“ ir „Teen Choice Award“.
B. Stilleris dažnai parodijuoja tokius žymius žmones kaip Bono, Tomas Kruzas, Briusas Springstinas ir Deividas Bleinas. Interviu leidiniui „Parade“ jis nurodė, kad Robertas Kleinas , Džordžas Karlinas ir Džimis Volkeris buvo jo įkvėpimo šaltiniai komedijoje.
Asmeninis gyvenimas
Karjeros pradžioje B. Stilleris draugavo su keliomis aktorėmis, tarp jų Jeanne Tripplehorn, Calista Flockhart ir Amanda Peet.
2000 m. gegužę Havajuose, Kauajo saloje, jis vedė aktorę Christine Taylor. Jie susipažino filmuodamiesi televizijos pilotiniame projekte „Heat Vision and Jack“, kuris taip ir nebuvo parodytas. Jie susilaukė dviejų vaikų – Ellos ir Quinlino.
Pora kartu pasirodė filmuose ir serialuose „Zoolanderis“, „Kvadratas“, „Griaustinis tropikuose“, „Zoolanderis 2“, „Pažabok savo entuziazmą“, „Sustabdyta raida“ ir kituose.
2001 m. B. Stilleris dalyvavo žaidime „Who Wants to Be a Millionaire?“ kaip garsus svečias. Jis laimėjo 32 tūkst. JAV dolerių labdaros organizacijai „Project ALS“.
Jis taip pat remia daugybę labdaros organizacijų, tarp jų „Declare Yourself“, „Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation“ ir „Starlight Starbright Children's Foundation“. Aktorius aktyviai pasisako už gyvūnų teises.
2010 m. kartu su Jennifer Aniston, Courteney Cox, Robinu Williamsu ir kitais jis dalyvavo socialinėje kampanijoje „The Cove PSA: My Friend Is...“, kuria siekta sustabdyti delfinų žudymą.
2018 m. liepos 2 d. jis buvo paskirtas Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) geros valios ambasadoriumi.
2010 m. B. Stilleriui buvo diagnozuota Laimo liga. Jis mano, kad ja užsikrėtė lankydamasis Nantakete, Masačusetso valstijoje.
2014 m. birželį jam buvo diagnozuotas prostatos vėžys, tačiau tų pačių metų rugsėjį, po prostatos pašalinimo operacijos, buvo paskelbta, kad jis pasveiko nuo vėžio.
„Naktis muziejuje. Kapo paslaptis“ žiūrėkite šį šeštadienį, 15.30 val., per TV3 televiziją!
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