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Prisimenate šį „Vampyrų dienoraščių“ aktorių? Šiandien jis – neatpažįstamas

2026-10-14 18:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 18:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Serialo „Vampyrų dienoraščiai“ gerbėjai sulaukė malonios staigmenos – po beveik penkerių metų pertraukos socialiniuose tinkluose vėl pasirodė aktorius Stevenas R. McQueenas. Jeremy Gilbertą įkūnijęs vyras pasidalijo nauja asmenuke. 

Stevenas R. McQueenas (nuotr. socialinių tinklų)

Serialo „Vampyrų dienoraščiai“ gerbėjai sulaukė malonios staigmenos – po beveik penkerių metų pertraukos socialiniuose tinkluose vėl pasirodė aktorius Stevenas R. McQueenas. Jeremy Gilbertą įkūnijęs vyras pasidalijo nauja asmenuke. 

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38-erių aktorius ilgą laiką nesirodė viešumoje ir nuo 2020 metų nebuvo matomas naujuose projektuose. Todėl jo sugrįžimas į socialinius tinklus daugeliui tapo netikėta naujiena.

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„Vampyrų dienoraščių“ gerbėjai nustebinti 

Stevenas R. McQueenas išgarsėjo atlikdamas Jeremy Gilberto vaidmenį populiariame seriale „Vampyrų dienoraščiai“. Jame jis vaidino nuo 2009 iki 2015 metų, o 2017-aisiais trumpam sugrįžo į serialo finalą.

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Po pasirodymo seriale aktorius kurį laiką dirbo ir kituose projektuose, tačiau paskutinis jo vaidmuo buvo 2020 metais serialo „The Warrant“ epizode. Nuo tada jis didžiąja dalimi pasitraukė iš viešumos.

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Spalio pradžioje McQueenas pirmą kartą per ilgą laiką pasirodė gerbėjų susitikime „Forever Mystic Falls Fan Meet“ Paryžiuje. O netrukus, ketvirtadienį, aktorius vėl paskelbė įrašą „Instagram“.

Prie asmenukės jis parašė: „Grįžtu į sporto salę. Gal turite pasiūlymų, kokios muzikos klausytis?“

Nuotraukoje aktorius atrodo gerokai pasikeitęs, palyginti su laikais, kai seriale vaidino jauną Jeremy Gilbertą.

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Įrašas sulaukė gausybės palaikymo žinučių. Tarp komentavusiųjų buvo ir „Saulėlydžio“ filmų žvaigždė Tayloras Lautneris, kuris parašė: „Štai čia tai vyrukas! Pirmyn!“

Prie sveikinimų prisidėjo ir buvę kolegos. „Pretty Little Liars“ aktorius Keeganas Allenas pasiūlė kartu sportuoti, o „Vampyrų dienoraščių“ žvaigždė Sara Canning parašė: „Sveikas, bičiuli!“

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Gerbėjai taip pat džiaugėsi aktoriaus sugrįžimu: „Džiaugiamės, kad grįžai“, „Tu gali tai padaryti!“. 

Nors daugelis gerbėjų džiaugėsi vėl išvydę aktorių, jo pasirodymas Paryžiuje sulaukė ir neigiamų komentarų apie išvaizdą. Vis dėlto socialiniuose tinkluose po naujausiu įrašu vyravo palaikymas, o žmonės tikino vis dar prisimenantys jį iš pamėgto serialo laikų.

2024 metais aktorius išgyveno ir skaudžią asmeninę netektį – mirė jo tėvas, aktorius ir lenktynininkas Chadas McQueenas. Jam buvo 63-eji.

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