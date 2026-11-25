Šis pokalbis – tai ne tik žvilgsnis į artėjančius jubiliejinius koncertus, bet ir gili asmeninė išpažintis apie tai, kaip muzika ištraukė jį iš klystkelių ir suteikė tvirtą gyvenimo pagrindą.
Jaunėjanti auditorija ir naujas „dėdės Radžio“ statusas
Per du dešimtmečius scenoje Radži spėjo pamatyti kelias klausytojų kartas. Pastaraisiais metais atlikėjas pastebi itin įdomią tendenciją: jo koncertuose vis dažniau reiškiasi jaunimas, kuriam tradicinė lietuviška estrada tapo tikru atradimu. Kartu su besikeičiančia auditorija kinta ir atlikėjo kreipiniai – ankstesnį „Radžiuką“ palaipsniui keičia pagarbus „dėdė Radžis“.
Radži neslepia nuostabos, kad aštuoniolikmečiai ir dvidešimtmečiai jaunuoliai atmintinai moka jo dainas ir renkasi į koncertus su plakatais:
„Iš tikrųjų pastaruosius porą metų jaunimas – ypač nuo aštuoniolikos – kažkaip pradėjo klausytis tos senos estrados. Na, aš dainuoju, sakykime, popmuziką, bet jos senesnę versiją. Tai man kažkaip keista. Jau ne viename interviu esu sakęs: gal jūs, pajuokaudami, sumaišėte koncertus? Bet iš tiesų matau jų akis, jie ateina ir su plakatais, ir jiems patinka. Na, o man tai labai smagu – kad jaunoji auganti karta tikrai vertina šią muziką kaip savą, lietuvišką.“
Laiko tėkmę atlikėjas jaučia ir kasdieniuose susitikimuose su klausytojais, kur vis dažniau išgirsta kitokį kreipimąsi:
„Artėja tas keturiasdešimtmetis. Anksčiau būdavo sakydavo Radžiukas ar ten ką, o dabar jau „dėdė Radžis“. Sakau: koks čia aš dėdė? Na, jiems gal ir dėdė, aišku, bet kažkaip tas laikas greitai bėga.“
Jubiliejinis turas per Lietuvą
Pasirengimas jubiliejiniams koncertams reikalauja didelio susikaupimo. Radži atvirai prisipažįsta, kad naujų tekstų mokymasis jam visada buvo iššūkis, nes žodžius įsimena ne sausu kalimu, o tik per ilgą dainavimą ir praktinį atlikimą. Tačiau artėjantis turas bus ypatingas – tai penki dideli koncertai didžiausiose šalies salėse.
Apie pasiruošimo užkulisius ir atsakomybę prieš žiūrovus Radži kalba labai atvirai:
„Tiek daug informacijos, kad dabar galvoje tiek daug tekstų, reikia išmokti naujų dainų... O su tekstais, kaip žinoma, man nelabai sekasi – labai sunkiai juos įsimenu. Bet jei jau įsimenu, tai ilgam. Pasirašiau datas, kad nesuklysčiau, nes čia bus ne paprasti eiliniai koncertai, o jubiliejiniai.“
Šventinis turas apims penkis Lietuvos miestus, o pasirodymus ves žinomas aktorius ir renginių vedėjas Gintaras Mikalauskas:
- Vasario 24 d. – Alytaus kultūros centras
- Vasario 26 d. – Kauno sporto halė
- Kovo 5 d. – Panevėžio „Kalnapilio“ arena
- Kovo 8 d. – Klaipėdos Žvejų rūmai
- Kovo 24 d. – Šiaulių „Saulės“ kultūros centras
Svarstydamas apie koncertų formatą, Radži pabrėžia nenorintis vaikytis madingų šou efektų ar dirbtinių lazerių šviesų. Atlikėjas orientuojasi į klasikinę estrados mokyklą ir amžinatilsį maestro Stasio Povilaičio paliktą sceninį pavyzdį:
„Mano koncertai bus paprasti, bet neprasti, nes aš rengiu koncertus atitinkančius muziką, ką aš atlieku. Mano muzika yra senesnė estradinė – negaliu meluot žmonėm. Būsiu aš, bus šou elementų, bet nebus pertekliaus. Rengiu koncertus maždaug taip, kaip mūsų amžinatilsį maestro Stasys Povilaitis. Ir nuo to populiarumas nesumažėjo – 20 metų praėjo kaip viena diena.“
Dėkingumas globėjai – mamai Vidai
Svarbiausia ir jautriausia artėjančio turo dalis bus skirta moteriai, kuri suvaidino lemiamą vaidmenį Radžio likime – jo globėjai, Panevėžio vaikų globos namų muzikos mokytojai Vidutei. Pusė visos jubiliejinės programos turinio bus padėka jai už suteiktą šilumą ir parodytą gyvenimo kelią.
Radži pabrėžia, kad be globėjos palaikymo jo gyvenimas galėjo pakrypti visai kita, liūdna linkme:
„Didžiausią dėmesį šiame koncerte skirsiu savo globėjai – mamai. Tai bus didžiulė, sudėtinė dalis – visi 50 procentų. Nes būtent jos dėka sulaukiau šių 40 metų. Galėjau nukrypti nuo kelio, neklausyti, išeiti iš vaikų namų ir daryti, ką noriu, – tuomet šiandien galbūt nedainuočiau. Didžiausią padėką visi turėtume jausti tėvams: kol juos turime, jaučiamės saugūs ir jaunesni.“
Vertindamas muzikos vaidmenį savo asmeninėje istorijoje, dainininkas pripažįsta, kad kūryba jam tapo tikru išsigelbėjimo švyturiu sudėtingose situacijose:
„Pirmi žingsniai buvo jos dėka. Muzika atsivėrė per jos širdį, per jos rankas ir mane pasiekė. Buvau paauglys, galėjau kažkuo kitu užsiimti. Ta muzika mane labai daug kur ištraukė iš visokių bėdų, iš visokių situacijų, kur tikrai galėjo baigtis liūdnai. Muzika tikrai išgelbėjo, todėl pusė koncerto bus padėka mamai.“
Kaip pastebėjo muzikinį talentą?
Retas žino, kad iki 10 metų Radži apie dainavimą net nemąstė. Jo pirmoji aistra buvo ritminiai ir sportiniai šokiai. Vaikų globos namuose berniukas lankė šokių repeticijas ir netgi buvo iškovojęs pirmąją vietą šokdamas kvikstepą, džaivą bei tango.
Apie netikėtą posūkį dainavimo link ir pirmą kartą pastebėtą įgimtą balso vibrato Radži prisimena su šypsena:
„Iki 10 metų absoliučiai nedainavau. Man dainavimas nebuvo aktualus, bet aš gerai jaučiau ritmą. Šokau ritminius, sportinius šokius, E3 grupėje esu laimėjęs pirmą vietą. O atėjo diena vaikų namų salėje, mokytoja užgrojo ir sako: „Pabandom.“ Iš kokio 10-o karto repeticijų uždainavau ir iškart su tuo vibrato. Nežinau, gal pas romus yra įgimtas tas vibrato. Mokytoja nusistebėjo ir sako: „Pamatėm kabliuką, reikia toliau eit.“
Tai paskatino rimtam pasirengimui. 1997–1998 m. dešimtmetis Radži atstovavo savo kraštui prestižiniame respublikiniame konkurse „Dainų dainelė“. Repertuaras reikalavo didžiulės drąsos: berniukas atliko lietuvių liaudies dainą „Ganiau karves ant kalnelio“ ir sudėtingą itališką kūrinį, kurio tarimą mokėsi tiesiog iš klausos.
Prisimindamas pirmąją išvyką į sostinę ir laimėtas žiūrovų simpatijas, dainininkas pasakoja apie vaikystės įspūdžius ir svajonių dovaną:
„Dainavau respublikiniame konkurse prieš rimtą komisiją. Laimėjau žiūrovų simpatijas. Žmonėms buvo keista, kas čia per vardas toks – Radžis. Pirmą kartą atvažiavau į Vilnių, Sporto rūmus, vėliau į Operos ir baleto teatrą. Ir gavau dovanų kalnų dviratį su 24 bėgiais! Tais laikais aš dar dviračiu važiuot nemokėjau – kol išmokau su juo... Nuo tos „Dainų dainelės“ atsirado didelė atspirtis, dainavimas patapo pirmoje vietoje.“
Tvirtas charakteris nuo vaikystės
Panevėžio vaikų globos namuose Radži garsėjo ne tik meniniais gebėjimais, bet ir ypatingu pasitikėjimu savimi. Kol kiti vaikai žaisdavo futbolą lauke ar atlikdavo ūkinius darbus, būsimasis atlikėjas leido laiką aktų salėje klausydamasis plokštelių bei ruošdamasis šventiniams koncertams svečiams iš Vokietijos.
Atlikėjas su šypsena prisimena epizodą, kaip vaikystėje apgynė savo „artisto“ statusą prieš globos namų direktorių:
„Būdavo dideli koncertai, ruošdavom programas, atvažiuodavo svečiai iš Vokietijos, priveždavo mandarinų. Kai kiti vaikai žaisdavo futbolą, aš būdavau aktų salėje. Direktorius neužmirš, kaip atvažiavo svečiai, visi neša dovanas, o aš stoviu prie vartų. Direktorius sako: „Kodėl ponas Aleksandrovičius neina nešti daiktų?“ O aš sakau: „Laukiu svečių. Dainininkai negali dirbti!“ Iki šios dienos man tai primena.“
Jau tuo metu berniuko sąmonėje mezgėsi vizijos apie ateitį didžiojoje scenoje. Radži prisimena sapnuodavęs pranašiškus sapnus:
„Vaikystėje sapnuodavau, kad esu scenoje – va, sapnuoju, kad stoviu scenoje ir man ploja. Ir tai neišgalvota, tikrai taip sapnuodavau! Muzika man buvo atėjimas į šį pasaulį, nes daugiau iš tiesų nieko nemoku. Davė taip, kaip davė.“
Požiūris į talentą: natūralumas ir kaukės atmetimas
Radži atvirai pripažįsta neturintis akademinio muzikinio išsilavinimo ir nesilaikantis griežtų teorinių taisyklių. Baigęs muzikos mokyklą Panevėžyje, prieš 20 metų jis priėmė sprendimą pasirinkti televizinį projektą „Kelias į žvaigždes“ ir nuo to laiko remiasi natūraliu gebėjimu bendrauti su publika. Laisvalaikiu atlikėjas turi paprastą hobį – vairuoti, tačiau muzika išlieka jo pagrindinė komforto zona.
Atlikėjas kritiškai vertina demonstratyvų „stengimąsi“ ar bandymą vaizduoti tai, kuo nesi:
„Aš savęs tikrai nelaikau labai talentingu, bet kažkaip sukuosi tuo paprastumu. Jeigu tu save verti stengtis, rodyti, kaip dirbi – vadinasi, tavo gebėjimai yra minimalūs. Man taip nebūdavo: tiesiog atsistoju ir arba dainuoju, arba ne. Jei verkiu – tai verkiu, jei juokiuosi – tai juokiuosi. Pas mane nėra vidurio. Kam lipti ant kopėčių ir ką nors įrodinėti? Aš dainuoju paprastas, visiems žinomas daineles.“
Prieš kiekvieną išėjimą į sceną Radži išlaiko paprastą ritmą, garantuojantį nuoširdų ryšį su klausytojais:
„Aš einu, persižegnoju ir einu dainuoti. Niekada nebus nusidainavimo, aš girdžiu, ką dainuoju. Bet kažkokio perteklinio persistengimo ar kūlversčių darymo – tikrai ne. Žmonės tai atskiria ir jaučia.“
Ar naudoja dirbtinį intelektą?
Kalbėdamas apie autorinę kūrybą, Radži nemėgina savęs pateikti kaip dainų tekstų autoriaus. Jis su didžiule pagarba mini kūrėjus, kurie sugebėjo perprasti jo asmeninę istoriją ir sudėti ją į dainų žodžius. Ypatingą vietą jo repertuare užima amžinatilsį Gintaro Zdebskio bei scenos partnerės Agnės Petravičienės parašyti kūriniai.
Radži paaiškina savo požiūrį į dainų atlikimą ir autorystę:
„Gintaras Zdebskis taip parašė dainą „Nekaltinu savo likimo“, kad atrodo, jog pats būčiau ją parašęs. Jis įsigyveno į mano gyvenimą. O Agnė Petravičienė parašė man dainas „Verksi tu“ ir „Mano meilė“. Aš pats nesu kūrėjas – pas mane neateina mūza. Bet svarbiausia, kaip tu dainą atlieki. Jeigu perdainuoji ją profesionaliai ir suteiki jai gyvybės, tai tik pliusas.“
Svarstydamas apie šiuolaikines technologijas ir dirbtinį intelektą (DI), Radži pasižymi praktišku požiūriu: buityje ar tvarkant sąskaitas robotai jam priimtini, tačiau gyvo dainininko scenoje jokie robotai nepakeis:
„Buitiniuose darbuose ar tvarkant sąskaitas – tegu robotai daro, patogu. Bet dainininkų robotai nepakeis. Jei dirbtinis intelektas sukuria tekstą ir muziką – kodėl ne? Pasaulyje jau viskas prikurta, svarbiausia atlikimas ir emocija, kurią suteikia pats dainininkas.“
Dainininkas palietė ir užkulisių temas – kolegų pavydą bei nesąžiningus triukus muzikos versle. Radži pabrėžia, kad jo koncertuose salės užsipildo natūraliai, nenaudojant užgesintų šviesų triukų:
„Būna pavydo tarp atlikėjų: „Va, jis nieko nedaro, o jį vis tiek rodo ir pas jį ateina žmonės.“ Pas mus koncertuose nėra jokių užgesintų šviesų, kur neva nupirkti bilietai. Bilietai yra tikri, nupirkti pačių žiūrovų. Aš nesu areninis atlikėjas, žinau savo vietą. Man geriau surinkti pilnus kultūros namus ar halę ir būti arčiau žmonių.“
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