Prie šio garso takelio kūrybos prisidėjo ir muzikos prodiuseris Raigardas Tautkus.
Pristatė naują kūrinį
Kūrinys „Jokių problemų“, kurio muzikos ir teksto autoriai yra E. Dragūnas bei R. Tautkus, oficialioje „YouTube“ paskyroje išleistas pirmadienį 19 val.
Kaip teigia pats E. Dragūnas, šis bendras atlikėjų darbas pateks į būsimą SEL albumą.
Pastarasis vinilo pavidalu pasirodys gruodžio 12-ąją, o gerbėjai jį įsigyti galės vienintelėje vietoje – tą pačią dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje rengiamo koncertinio šou metu.
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