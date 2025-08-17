Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

30-metė mirė soliariumo kabinoje: šeima sukrėsta

2025-08-17 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 16:25

30-metė Piata Tauwhare, artimųjų apibūdinta kaip „dosniausias žmogus, kokį tik galite sutikti“, tragiškai mirė soliariumo kabinoje Svonsyje (Didžioji Britanija). Moterį negyvą aptiko jos uošvė, kai apie ją kurį laiką nebuvo jokių žinių. Šis tragiškas nutikimas įvyko prieš kelis metus, tačiau mirusios moters šeima iki šiol šviečia apie soliariumo pavojus.

30-metė mirė soliariumo kabinoje: šeima sukrėsta (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

30-metė Piata Tauwhare, artimųjų apibūdinta kaip „dosniausias žmogus, kokį tik galite sutikti", tragiškai mirė soliariumo kabinoje Svonsyje (Didžioji Britanija). Moterį negyvą aptiko jos uošvė, kai apie ją kurį laiką nebuvo jokių žinių. Šis tragiškas nutikimas įvyko prieš kelis metus, tačiau mirusios moters šeima iki šiol šviečia apie soliariumo pavojus.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lemtingo įvykio dieną Piata išvyko iš namų į „Lextan“ soliariumą, kur užsisakė 11 minučių trukmės seansą, rašoma portale „Mirror“.

Manoma, kad Piatos širdis sustojo jai vos išlipusi iš soliariumo. Greitosios pagalbos medikai, atvykę į vietą, konstatavo moters mirtį.

Pietų Velso policija patvirtino, kad dėl įvykio pradėtas tyrimas, tačiau jokių įtartinų aplinkybių nenustatyta. Nepriklausomas specialisto atliktas soliariumo patikrinimas parodė, kad įranga veikė tinkamai.

„Soliariumas veikė be jokių sutrikimų. Manoma, kad dėl jos mirties nėra įtartinų aplinkybių“, – sakė detektyvas inspektorius Garethas Jonesas.

Sielvartaujantis vyras pagerbė žmoną

Piatos vyras Ifanas Jonesas žurnalistams sakė, kad jo žmona buvo ypatinga asmenybė, visada pasirengusi padėti tiek artimiesiems, tiek nepažįstamiesiems.

„Niekas apie ją nebūtų pasakęs nė vieno blogo žodžio. Ji padarydavo viską dėl draugų, šeimos ar net svetimų žmonių. Visi ją mylėjo“, – sakė jis.

Vyras taip pat išsakė priekaištų soliariumo personalui – esą moters niekas laiku nepatikrino.

„Radome ją gulinčią kambaryje negyvą. Personalo nariai jos neapžiūrėjo. Tik po valandos, kai paprašiau mamos nueiti pažiūrėti, ji buvo surasta“, – teigė jis. 

„Niekas apie ją nebūtų pasakęs nė vieno blogo žodžio, ji būtų pasiryžusi dėl bet ko – draugų, šeimos ar net nepažįstamųjų. Tai labai sunku. Ji man padėjo viskuo. Kenčiu nuo nerimo ir kitų dalykų, ir dėl visko ji padarytų bet ką dėl manęs. Visi mano draugai ir šeima su ja akimirksniu sutarė. Visi ją mylėjo. Jei kas nors mane matydavo be jos, visada klausdavo, kaip jai sekasi“, – kalbėjo vyras.

 

 

