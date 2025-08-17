30-metė mirė soliariumo kabinoje: šeima sukrėsta

Lemtingo įvykio dieną Piata išvyko iš namų į „Lextan“ soliariumą, kur užsisakė 11 minučių trukmės seansą, rašoma portale „Mirror“.
Manoma, kad Piatos širdis sustojo jai vos išlipusi iš soliariumo. Greitosios pagalbos medikai, atvykę į vietą, konstatavo moters mirtį.
Pietų Velso policija patvirtino, kad dėl įvykio pradėtas tyrimas, tačiau jokių įtartinų aplinkybių nenustatyta. Nepriklausomas specialisto atliktas soliariumo patikrinimas parodė, kad įranga veikė tinkamai.
„Soliariumas veikė be jokių sutrikimų. Manoma, kad dėl jos mirties nėra įtartinų aplinkybių“, – sakė detektyvas inspektorius Garethas Jonesas.
Sielvartaujantis vyras pagerbė žmoną
Piatos vyras Ifanas Jonesas žurnalistams sakė, kad jo žmona buvo ypatinga asmenybė, visada pasirengusi padėti tiek artimiesiems, tiek nepažįstamiesiems.
„Niekas apie ją nebūtų pasakęs nė vieno blogo žodžio. Ji padarydavo viską dėl draugų, šeimos ar net svetimų žmonių. Visi ją mylėjo“, – sakė jis.
Vyras taip pat išsakė priekaištų soliariumo personalui – esą moters niekas laiku nepatikrino.
„Radome ją gulinčią kambaryje negyvą. Personalo nariai jos neapžiūrėjo. Tik po valandos, kai paprašiau mamos nueiti pažiūrėti, ji buvo surasta“, – teigė jis.
„Niekas apie ją nebūtų pasakęs nė vieno blogo žodžio, ji būtų pasiryžusi dėl bet ko – draugų, šeimos ar net nepažįstamųjų. Tai labai sunku. Ji man padėjo viskuo. Kenčiu nuo nerimo ir kitų dalykų, ir dėl visko ji padarytų bet ką dėl manęs. Visi mano draugai ir šeima su ja akimirksniu sutarė. Visi ją mylėjo. Jei kas nors mane matydavo be jos, visada klausdavo, kaip jai sekasi“, – kalbėjo vyras.
