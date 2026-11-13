3 žmonas turintis Gytis atsivėrė apie nuogas nuotraukas ir nesutarimus šeimoje: 1 iš jų nemiegojo kartu

Atvirame pokalbyje naujienų portalui tv3.lt Gytis papasakojo, kaip paminėjo šias džiaugsmingas progas, atskleidė, kokių reakcijų sulaukė žmonos gimtadienio proga paviešinti karšti jos kadrai bei prabilo apie nesutarimus su viena iš savo žmonų.
Ypatingi gimtadieniai ir nekuklios dovanos
Kalbėdamas apie praūžusias šventes, jis neslėpė, kad sūnaus Nevono gimtadienis sukėlė ypač daug emocijų.
„Atšventėme du gimtadienius vieną po kito, nes Novelyn gimusi lapkričio 1-ąją, o jos sūnus Nevonas – lapkričio 2-ąją. Iš tiesų tai buvo gimtadienis, kuris, kaip visada, sukelia daug emocijų, nes aš turiu nuostabų ryšį su Novelyn sūnumi, kuris tapo ir mano sūnumi, nors ir ne biologinis vaikas.
Nuo pat gimimo jį auginu, kai prisimenu, jį tokį mažą, ir koks jis yra dabar, 8-erių metų, tiesiog suprantu, kaip greitai bėga laikas... Dabar su juo galiu ir įdomiai padiskutuoti, jis mano akyse protingėja, auga“, – sakė jis.
Vyras su šeima žmonos ir sūnaus gimimo dienų proga lepinosi spa malonumais bei filipinietišku maistu, o jubiliatai sulaukė ir nekuklių dovanų.
„Gimtadienius paminime visada šeimos rate. Vakar Nevono gimtadienį atšventėme baseinuose, spa, pirtyse, restorane, paskui dar tiesioginę transliaciją padarėme mūsų grožio salone, parodėme mūsų džiaugsmą sekėjams, pasikalbėjome aktualiomis temomis.
Mano žmona užsakė nemažai filipinietiško maisto, kurio Lietuvoje neturime. Pavyzdžiui, kasavos pyragas ir visi kitokie patiekalai. Vienas labiausiai išskirtinių – kiaulės pilvas, kurį specialiu metodu kepa, vynioja, toks gaunasi įdomus suktinis.
Novelyn padovanojau naują iPhone telefoną, o Nevonui – elektra valdomą mašinėlę, tornado sūkurį – žaislą, kurio jis norėjo“, – kalbėjo grožio specialistas.
Kalbėdamas apie augantį Nevoną, G. Volkavičius sakė jo ateitį matantis technologijų srityje, tačiau leisiantis save išbandyti visur, kur tik norės.
„Nevonas yra labai imlus kompiuteriams, kitiems elektroniniams prietaisams. Aš manau, kad jis turėtų IT srityje dirbti. Bet dar per anksti kalbėti, visgi tik aštuoni metai. Bet kuriuo atveju, vaikui reikia suteikti galimybę pažinti įvairias sritis, socializuotis, o laikas parodys, į ką jis labiausiai linkęs ir kam gabus“, – teigė jis.
Paviešinti seksualūs kadrai sukėlė audrą
Per Novelyn gimtadienį Gytis paviešino ir didelį atgarsį sulaukusius atvirus jos kadrus. Toks žingsnis, nors kai kuriems pasirodė per drąsus, pašnekovo teigimu, jų šeimoje yra visiškai įprastas. Tai, anot grožio specialisto, lemia ir kultūriniai skirtumai.
„Iš tiesų, kas mūsų šeimą seka jau daugybę metų, nes Novelyn mano gyvenime yra jau apie 9 metus, Lietuvoje apie 8 metus, žino, kad mes visada tokie buvome. Visada dalindavomės drąsiomis nuotraukomis ir niekam niekada neužkliuvome, nes gyvenome savo gyvenimą draugų, pažįstamų, artimųjų rate.
Būdavo gal, kad kartais sakydavo, jog jau per daug, bet visos mūsų nuotraukos yra sukurtos mano žmonų. <...> Aš neišrengiu, nematau, kaip tas nuotraukas daro, jos tai daro pačios. Tai yra joms absoliučiai natūralu, priimtina pagal jų kultūrą. Jų šalyje kiekvieną dieną yra 30 ir daugiau laipsnių karščio, jų apskritai supratimas apie rūbus yra kitoks. Ten tokių moterų, kurios taip rengiasi, galima milijonus pamatyti“, – tikino pašnekovas.
Jis neslėpė, kad tiek Novelyn, tiek Michelle neseniai paviešinti seksualūs kadrai, sutapę su Visų šventųjų diena Lietuvoje, pritraukė nemažai piktų komentarų. Nepaisant to, pats Gytis sakė to nesureikšminantis.
„Kadangi mano žmona yra gimusi per Visų šventųjų dieną, žinote, koks atgarsis... Pyktis, visaip išvadino komentaruose – kaip visada. Bet mūsų tai neveikia. Jei būtume kokia eilinė lietuvių šeima, gal mes reaguotume, o aš juokiuosi. Aš nežinau kodėl, bet viduje sukyla juokas. Linksmai kažkaip parašo iš to pykčio. Nei aš, nei žmonos neįsižeidžiame.
Jei tie pikti žodžiais, kuriuos apie tave žmonės kalba, tave tokiu ir padarytų, tada galbūt reaguotum, bet kai pats žinai, koks esi, kokios tavo žmonos, o kiti rašo tokius komentarus, visokias teorijas – linksma skaityti. Kaip sakant, kiekvienas pagal savo sugedimo laipsnį. Gal tos visos senjorės tokios ir buvo kažkada. Jokio įsižeidimo nėra“, – teigė vyras.
Paklaustas, kaip per ne vienerius metus santykių išlaiko aistrą, kurią žmonos demonstruoja seksualiose nuotraukose, G. Volkavičius buvo atviras – jo teigimu, dirbtinai jausmų nesukursi.
„Aš galvoju, kad meilės tu neįpūsi. Kiek jos yra, tiek jos yra. Kiek pats gali sugeneruoti savo žmonai meilės – tiek. Jei vieną dieną meilė išblės – žmona paliks, kad ir ką bedarysi. Aš visada žavėjausi savo Michelle, kuri labai atskiria populiarumą, viešumą nuo santykių.
Seksualiose nuotraukose ji jaučia pasitenkinimą, dėmesį. Pavyzdžiui, Novelyn su Jenessa to dėmesio nenori.
Atsivėrė nesutarimus su viena iš žmonų
Nors šeimos santykiuose, kuriuos viešina socialiniuose tinkluose, rodos, netrūksta aistros, pats Gytis sakė jaučiantis neramumus. Jis atskleidė, kad pastaruoju metu vis kyla nesutarimai tarp jo ir vienos iš žmonų – Michelle.
„Jaučiu šeimos meilės mažėjimą, nėra taip, kaip buvo anksčiau... Su Michelle turėjau labai sudėtingą praėjusią savaitę, mes išvis kelias dienas nekalbėjome, ji su manimi nemiegojo, buvo įtemptų dalykų. Kuo aš labiau nuolaidžiauju, tuo ji mane labiau stato į vietą.
Bet, kaip sakau, kol dar yra meilė, tol viskas gerai. Kai meilės nebebus – jau nesvarbu, ar ji populiari – ji išeis savo keliu. Yra kaip yra. Likimas ir laikas viską parodys, sudėlios į savo vietas“, – pasakojo G. Volkavičius.
Vis dėlto, jo teigimu, jų šeimą išlaiko gyvenimo kokybė. Pašnekovas pasidalijo, kad tokios laisvės ir pareigų pasiskirstymo nėra ne vienoje lietuviškoje šeimoje.
„Nors jaučiu meilės mažėjimą šeimoje, bet manau, kad mūsų šeimą palaiko gyvenimo kokybė. Mes turime labai gerą gyvenimo kokybę. Iš tikrųjų, daug šeimų mums galėtų pavydėti šeimos veikimo kaip šveicariškas laikrodis.
Mes daug ką galime sau leisti, turime gerą veiklų ir darbų pasiskirstymą. Pavyzdžiui, kad visos žmonos turėtų ilgas atostogas savo šalyje, galėtų išvykti ten. Kad galėtų sau leisti privataus laiko tiek Lietuvoje po darbo, kad turėtų pakankamai gerą vaikų priežiūros pasiskirstymą. Tai yra ypatingai didžiulė gyvenimo kokybė, kurios kai kurios lietuvės neturi“, – dėstė jis.
Palygino savo šeimą su kitomis
Lygindamas savo šeimos modelį su kitomis poromis, pašnekovas prisiminė neseniai įvykusį atvirą pokalbį su kaimyne. Tai, pasak jo, tik dar kartą įrodo, koks svarbus yra palaikymas.
„Net su kaimyne kažkada pašnekėjau – nuveda iki giliausių depresijų. Sako: vyras nepadeda prižiūrėti vaiko, pats užsiknisęs darbais iki nakties, vaikas per mažas darželiui, stogas važiuoja, skaičiuoja dienas iki darželio... Dėl to ir įvyksta baisūs dalykai, kai nėra pagalbos, paramos.
Tuo tarpu mūsų šeimoje yra labai didelė pagalba viena kitai. Viena gamina, kita – dirba, trečia gali vaikus prižiūrėti. Kelionės, aplinkos pakeitimas, prasiblaškymas, daug laisvės, kurios kiti vyrai neleistų. Aš esu didžiulis diplomatas, gal tai palaiko mūsų meilę. Nes kartais neįsivaizduoju, kodėl visos žmonos dar su manimi.
Michelle sakė: jei tu man neduotum tiek laisvės, aš jau gal seniai su tavimi nebūčiau. Tiesiog jos gyvena laisvai, nevaržomai ir daro tai, ką nori. Kas galbūt nepriimtina tradicinėje musulmoniškoje šeimoje, bet kadangi aš esu atsivertęs musulmonas, gimiau krikščioniškose tradicijose, mano filosofija yra kita“, – kalbėjo tris žmonas turintis kaunietis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.