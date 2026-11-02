Gyčio Volkavičiaus šeimos gyvenime – džiugus įvykis

Socialiniame tinkle „Instagram“ Gytis pasidalijo nauju vaizdo įrašu.
Džiugi diena šeimos gyvenime
Jame Gytis parodė, kad ilgąjį savaitgalį visa šeima mėgaujasi SPA malonumais ir plaukioja baseine.
Kaip paaiškėjo, proga – ypatinga. Gytis atskleidė, kad vyriausias šeimos vaikas Nevonas šiandien švenčia gimtadienį.
Berniukui sukako 8-eri.
Tiesa, kaip vaizdo įraše pabrėžė Gytis, dar vakar, lapkričio 1-ąją, gimtadienį šventė ir žmona Novelyn.
Primename, kad šeima turi tris vaikus.
Pirmasis yra Nevonas, Novelyn sūnus. Antroji – Aisha, Novelyn ir Gyčio dukra, o trečiasis – Williamas, Michelle ir Gyčio sūnus.