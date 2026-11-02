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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gyčio Volkavičiaus šeimos gyvenime – džiugus įvykis

2026-11-02 16:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 16:01
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Šiandien, lapkričio 2-ąją Gyčio Volkavičiaus šeimoje – itin džiugi proga. Vyriausiasis šeimos vaikas švenčia savo gimtadienį. 

Gytis Volkavičius su žmonomis (nuotr. asm. archyvo)
GALERIJA (8)

Šiandien, lapkričio 2-ąją Gyčio Volkavičiaus šeimoje – itin džiugi proga. Vyriausiasis šeimos vaikas švenčia savo gimtadienį. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ Gytis pasidalijo nauju vaizdo įrašu. 

(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius su žmonomis

Džiugi diena šeimos gyvenime

Jame Gytis parodė, kad ilgąjį savaitgalį visa šeima mėgaujasi SPA malonumais ir plaukioja baseine. 

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Kaip paaiškėjo, proga – ypatinga. Gytis atskleidė, kad vyriausias šeimos vaikas Nevonas šiandien švenčia gimtadienį. 

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Berniukui sukako 8-eri. 

Tiesa, kaip vaizdo įraše pabrėžė Gytis, dar vakar, lapkričio 1-ąją, gimtadienį šventė ir žmona Novelyn. 

Primename, kad šeima turi tris vaikus.

Pirmasis yra Nevonas, Novelyn sūnus. Antroji – Aisha, Novelyn ir Gyčio dukra, o trečiasis – Williamas, Michelle ir Gyčio sūnus.

 

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