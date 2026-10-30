Pusnuogės žmonos nuotraukomis pasidalijusio Gyčio Volkavičiaus anketoje – netikėtumas

Socialiniuose tinkluose jis neseniai pasidalijo rudeniu kvepiančiomis nuotraukomis, kuriose įamžinta jaukiai nukritusiais lapais nuklota aplinka.
Paviešino pikantiškus kadrus ir dingo iš socialinių tinklų
Vyras paviešino pikantiškos fotosesijos miške kadrus. Vienoje nuotraukų Michelle įsiamžino pusnuogė, o jos krūtinę nuo smalsių žvilgsnių pridengė paties Gyčio delnai.
„Aš ir trečioji mano žmona Michelle. Ruduo. 2026“, – brūkštelėjo jis.
Tačiau dabar anksčiau naudotu vartotojo vardu @volkavicius „Instagram“ bei „Facebook“ paskyrų rasti nebepavyksta. Įvedus jį į paiešką, profilis neberodomas.
Kol kas lieka neaišku, ar Gytis nusprendė atsisveikinti su savo „Instagram“ ir „Facebook“ paskyromis, ar tik laikinai apribojo jų matomumą, o gal jo profiliai buvo užblokuoti.