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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pusnuogės žmonos nuotraukomis pasidalijusio Gyčio Volkavičiaus anketoje – netikėtumas

2026-10-30 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 14:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinomas verslininkas Gytis Volkavičius, turintis tris žmonas, neretai savo sekėjus nustebina įvairiais įrašais socialiniuose tinkluose. Ne išimtis ir šis kartas – vyras šiandieną paviešino pikantiškus kadrus su žmona Michelle. Tačiau netrukus po to jis užminė naują mįslę – šiuo metu jo „Instagram“ paskyra tapo nepasiekiama.

Gytis Volkavičius su žmonomis (nuotr. asm. archyvo, TV3)
GALERIJA (22)

Žinomas verslininkas Gytis Volkavičius, turintis tris žmonas, neretai savo sekėjus nustebina įvairiais įrašais socialiniuose tinkluose. Ne išimtis ir šis kartas – vyras šiandieną paviešino pikantiškus kadrus su žmona Michelle. Tačiau netrukus po to jis užminė naują mįslę – šiuo metu jo „Instagram“ paskyra tapo nepasiekiama.

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Socialiniuose tinkluose jis neseniai pasidalijo rudeniu kvepiančiomis nuotraukomis, kuriose įamžinta jaukiai nukritusiais lapais nuklota aplinka.

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FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius su žmonomis ir vaikais

Paviešino pikantiškus kadrus ir dingo iš socialinių tinklų

Vyras paviešino pikantiškos fotosesijos miške kadrus. Vienoje nuotraukų Michelle įsiamžino pusnuogė, o jos krūtinę nuo smalsių žvilgsnių pridengė paties Gyčio delnai.

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„Aš ir trečioji mano žmona Michelle. Ruduo. 2026“, – brūkštelėjo jis.

Tačiau dabar anksčiau naudotu vartotojo vardu @volkavicius „Instagram“ bei „Facebook“ paskyrų rasti nebepavyksta. Įvedus jį į paiešką, profilis neberodomas.

Kol kas lieka neaišku, ar Gytis nusprendė atsisveikinti su savo „Instagram“ ir „Facebook“ paskyromis, ar tik laikinai apribojo jų matomumą, o gal jo profiliai buvo užblokuoti.

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