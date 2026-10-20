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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gytis Volkavičius paviešino N-18 kadrą: jame – be drabužių pozuojanti žmona

2026-10-20 20:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 20:37
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Tris žmonas turintis Gytis Volkavičius socialiniuose tinkluose su sekėjais dalijasi savo šeimos kasdienybės akimirkomis. Šįkart jis nusprendė paviešinti itin atvirą kadrą, kuriame įamžinta viena iš jo žmonų. 

Gytis Volkavičius su žmonomis (nuotr. asm. archyvo, TV3)
GALERIJA (22)

Tris žmonas turintis Gytis Volkavičius socialiniuose tinkluose su sekėjais dalijasi savo šeimos kasdienybės akimirkomis. Šįkart jis nusprendė paviešinti itin atvirą kadrą, kuriame įamžinta viena iš jo žmonų. 

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Socialiniuose tinkluose pasirodė naujas G. Volkavičiaus įrašas. 

(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gytis Volkavičius su žmonomis ir vaikais

Paviešino atvirą kadrą

Tris žmonas turintis kaunietis paviešino N-18 kadrą. 

Jame matyti visiškai nuoga pozuojanti jo žmona Novelyn. 

Akivaizdu, kad tokia atvira nuotrauka patiko internautams – komentaruose pasipylė pagyros G. Volkavičiaus žmonai. 

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„Labai graži Novelyn. Gražiausia iš jūsų žmonų“, – rašė viena sekėja. 

„Tobulai meniška nuotrauka“, – pridūrė kita. 

„Jos visos tobulos“, – komentavo dar vienas internautas.

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A post shared by Mufti Muhammad Šeima (@volkavicius)

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Neseniai G. Volkavičius dalijosi, kad Filipinuose ieško ketvirtosios žmonos. 

Visgi padidinti savo šeimą jam galima tik su leidimais iš kitų žmonų. Anot jo, viena iš jų sutikti nenori.

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G. Volkavičius kiek anksčiau pasakojo: 

„Šiandien sužinojau naujieną: jei norite turėti paskutinę, ketvirtą žmonelę, turite rašyti peticiją. Nes tai yra jau paskutinioji žmona, kurią gali turėti pagal Islamą. Peticijos svarstymas užtrunka iki pusės metų. Visiška naujiena. Kaip tik kalbinau šariato teisėją, ir jis pasakė, kad reikia peticijos, nes tokia tvarka Filipinuose.

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Turiu pažįstamų, nuėjau pas vieną šariato ekspertę. Ji man pasakė, kad ši tvarka galioja tik filipiniečiams. Aš esu europietis, man tai negalioja, peticijos rašyti nereikia.

Bet sužinojau dar vieną naujieną: pasirodo, dabar reikės leidimo ketvirtai žmonai ne tik iš Dženesos, bet dar ir iš Michelle bei Novelyn. Visos trys žmonos turi pasirašyti, jei noriu turėti ketvirtą. Na, klausykite, iš Michelle, manau, negausiu... Bet pabandyti verta.“

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