Gytis Volkavičius nestabdo: paviešino dar vienos pusnuogės žmonos kadrus

Lapkričio 1-ąją, sekmadienį, G. Volkavičius instagrame pasidalijo dar kitos žmonos Novelyn kadru.
Ypatinga proga
Nuotraukoje, pasipuošusi tik juodu švarku bei raudonomis kelnaitėmis, pozavo sėdėdama ant grindų.
Šia nuotrauka verslininkas pasinaudojo norėdamas pasveikinti Novelyn su 28-uoju gimtadieniu.
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Primename, kad žinomas verslininkas Gytis Volkavičius neseniai sukėlė audrą socialiniuose tinkluose, kai pasidalijo pikantiškomis nuotraukomis iš miško su savo žmona Michelle. Netrukus po šio įrašo jo „Instagram“ ir „Facebook“ paskyros tapo nepasiekiamos.
Portalas tv3.lt susisiekė su pačiu Gyčiu, kuris atvirai papasakojo, kas nutiko.
Atkreipė dėmesį į lietuvių pavydą
Naujienų portalui tv3.lt G. Volkavičius patvirtino, kad incidentas su paskyrų blokavimu jo šeimai – ne naujiena. Anot jo, paskyros dingo dėl pasipiktinusių ir pavydžių žmonių skundų, nors patys kadrai, pasak verslininko, yra visiškai legalus menas.
„Ne pirmą kartą mūsų šeimoje yra blokuojamos socialinių tinklų paskyros. Mano žmonos Michelle anketa buvo užblokuota visam laikui, tai įvyko jau metų pradžioje. Labai daug lietuvių moterų pavydi Michellei. Bet yra, kaip yra. Mano anketų blokavimai prasidėjo nuo konflikto su Oksana Pikul“, – atvirai rėžė Gytis.
Kalbėdamas apie akį traukiančią fotosesiją miške, kurioje Michelle įsiamžino pusnuogė, o jos krūtinę dengė vyro delnai, G. Volkavičius tikino viską atidžiai apskaičiavęs ir patikrinęs taisyklėse:
„O vakar pasidalinome tokiomis meniškomis nuotraukomis, aš pats esu studijavęs 5 metus menotyrą universitete, aš tikrai žinau, kas yra grožis. Prieš paskelbdamas dar patikrinau internete, ar rankomis galima dengti nuogą krūtinę ir ar galima įkelti tokią nuotrauką į viešą erdvę. Radau atsakymą, kad – taip, galima. Tai yra legalu, menas.“
Atgavo paskyras
Visgi, pasak verslininko, net ir teisėtai įkeltas turinys sulaukė audringos neigiamos reakcijos. Gytis neslepia piktindamasis visuomenės reakcija ir internetinių piktadarių elgesiu.
„Na ir įkėliau tą nuotrauką. Bet, deja, pavyduoliai užblokavo mūsų paskyrą. Labai daug Lietuvoje pavydžių žmonių, kurie pilni neapykantos ir nori įžeisti žmones, visaip išvadinti mano žmonas“, – piktinosi jis.
Nepaisant kilusių nesklandumų, situacija galiausiai išsisprendė pozityvia linkme. G. Volkavičius džiaugiasi pasiekęs pergalę ir pasirūpinęs geresne savo anketų apsauga ateityje.
„Ačiū dievui, šiandien ryte sulaukiau laiško, kad mano anketos yra vėl prieinamos, atblokuotos. Aš nepasiduodu, laikausi savo. Ėmiausi tam tikrų priemonių ir tikiuosi, kad dabar bus saugesnė anketa. Visada vaikštome ant raudonų linijų ir peilio ašmenų ribos“, – teigė verslininkas.
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