Vilniuje pradėjo veikti ilgiausias kada nors visoje Lietuvoje važinėjęs troleibusas

Jo ilgis – dvidešimt keturi metrai septyniasdešimt centimetrų – maždaug tiek pat, jei išrikiuotume į eilę šešis automobilius „Volkswagen Golf“. Troleibuse gali tilpti beveik dvigubai daugiau keleivių nei įprastai – šimtas devyniasdešimt. Pirmąjį reisą sostinėje vieni išbandė netikėtai, kiti ilgojo troleibuso atėjo laukti specialiai:

„Na, aš tai va nustebusi. Toks gražiai atsidaro. Smagu.“

„Dar nepraėjau, nepražiūrėjau. Na čia patogu, patogesni.“

„Buvo įdomu tiesiog stebėt, kaip jisai manevruoja per gatves, per Šilo tiltą, per tą pakankamai siaurą sankryžą. Tai paliko neblogą visai įspūdį. Turbūt vairuotojas treniravosi pora naktų taip sukiotis.“

„Koks įspūdis? – Labai įdomus.“

„Tik kai įsėdau, tada pastebėjau, kad ilgas. Laisvai sėdi žmonės, vietų yra, visada atsisėst galima – nereikia stovėt, stumdytis. Gerai.“

Šį beveik 25 metrų troleibusą vairavęs Aleksandras sako: tokią transporto priemonę valdyti nesunku. Tik abejoja, ar jis Vilniui ne per ilgas.

„Nesudėtinga čia. Dėl vairavimo jokių priekaištų nėra. Labai gerai. Viskas gerai. – Tiktai galėtų būti trumpesnis, ar ne? – Galbūt, gal ir nereikia Vilniui tokio ilgumo“, – sako vairuotojas Aleksandras.

Patys keleiviai kasdien su tokiu troleibusu norėtų važiuoti:

„Reikėtų, kad ir kitose linijose būtų tie troleibusai, nes kol kas, matyt, tik vienas yra, tai viena linija ir važiuoja.“

„Reik keisti visą tą troleibusų senų parką naujais, o jeigu bus tokie, tai super.“

Svarbu ir tai, kad, kaip parodė bandymai, ilgasis troleibusas gali nuvažiuoti be laidų atstumą iki dešimties kilometrų. „Vilniaus viešojo transporto“ Remonto departamento vadovas įvardija vieno tokio troleibuso kainą. Pavyzdžiui, prieš kelerius metus Vilniui vienas dvylikos metrų troleibusas kainavo iki keturių šimtų tūkstančių eurų.

„Tai virš vieno milijono eurų tokio tipo troleibusas“, – teigia remonto departamento vadovas Anždejus Puzevič.

Taigi kaina daugiau nei dvigubai didesnė. Pasak įmonės atstovo, ši investicija vis dėlto galėtų atsipirkti.

„Reikalingas skaičius troleibusų bus mažesnis. Tai reiškia, ir energijos suvartojimai bus mažesni, ir vairuotojų skaičius sumažės“, – sako A. Puzevič.

Tačiau jei ilgesni troleibusai imtų kursuoti, važiuotų rečiau. Šiandien į gatves išriedėjęs ilgasis troleibusas sostinėje važinės iki sausio vidurio. Po to „Vilniaus viešasis transportas“ spręs, ar tokios transporto priemonės miestui yra reikalingos. Tačiau naujų troleibusų įmonė vis dėlto žada – pusšimtį konkurso būdu pirks artimiausiu metu.