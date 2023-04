Viktoras gimė Rusijoje, bet Lietuvoje gyvena daugiau kaip 10 metų: „Didžiuojuosi, kad esu Lietuvos pilietis“

Taip pat nebus svarstomi rusų prašymai dėl laikino leidimo gyventi Lietuvoje. Kai kurie parlamentarai sako, kad visus šiuos darbus jau dabar atlieka saugumo tarnybos, o papildomi įstatymai tik skaldo visuomenę.

Viktoras gimė Rusijoje, tačiau prieš kelerius metus tapo Lietuvos piliečiu. Kaip gyvenusiam daugiau nei dešimt metų Lietuvoje, vyrui pilietybė suteikta natūralizacijos tvarka: „Gavau, aš didžiuojuosi, kad esu Lietuvos pilietis ir aš tikiuosi, kad Lietuva patenkinta, kad aš esu Lietuvos pilietis.“

Viktoras telefone stebi Seimo posėdį, kuriame sprendžiama, kad ilgą laiką Lietuvoje gyvenę rusai ir baltarusiai negalės gauti pilietybės. Tačiau Lietuvos piliečiu tapusį vyrą tokie seimūnų užmojai baugina. Mat esą pilietybės kasmet siekia vos keli šimtai žmonių, o šiuos nuodugniai tikrina Lietuvos saugumas.

„Tai mūsų kryptis, kaip gerinti Lietuvos saugumą? Aš galvoju, kad mūsų saugumą reikia gerinti Šalčininkų rajone, Klaipėdoje ar Visagine“, – sako vilnietis Viktoras Voroncovas.

Dėl šio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto siūlymo Seime užvirė aršios diskusijos. Liberalai siūlo šią nuostatą, kurioje numatoma nesuteikti pilietybių rusams ir baltarusiams, apskritai naikinti.

„Dešimt metų Lietuvoje išgyvenęs svetimšalis turėjęs teisę ir lūkesčių, ir visapusiškai patikrintas mūsų tarnybų, netikėtai praranda šią teisę“, – kalba Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas.

Kai kurie Seimo nariai komiteto pirmininko užmojus lygina su nacistinės Vokietijos.

„Man čia labiau skamba kaip Dučės, Musolinio lozungai, ne Hitlerio. Bet kokiu atveju, to paties laikotarpio, 1933-1939 metai“, – sako E. Gentvilas.

„Aš gyniau Lietuvos nacionalinį saugumą ir jo interesus, ir tai darysiu visą gyvenimą. Jei kažkam atrodo čia 1933 metai, tai čia aš ne prie ko. Aš esu toks, koks esu, ir judėsiu į priekį“, – sako Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Po ilgų diskusijų Seime šio siūlomo ribojimo nesuteikti pilietybių rusams ir baltarusiams atsisakyta. Palikta tik išimtis – rusus ir baltarusius saugumas turės tikrinti dar nuodugniau.

„Jūs turite nepamiršti, kad visi tie žmonės, kurie pragyveno Lietuvoje 11-12-13 metų, jau septynis kartus buvo patikrinti VSD. 7 patikros jau buvo, apie ką mes kalbame?“ – sako Viktoras.

Gentvilas sako, kad siūlydamas įstatymu uždrausti suteikti pilietybę Kasčiūnas kelia abejonių saugumo tarnybų darbu, tarytum VSD ir Migracijos departamentas rusus ir baltarusius tikrintų nepakankamai.

„O jis sako: ką jūs ten darote? Nesvarbu. Mano pasiūlymas bus dar griežtesnis, nubraukiantis jūsų darbą“, – teigia E. Gentvilas.

Kasčiūnas atkerta, kad tai netiesa.

„Mes pakankamai konservatyviai elgiamės su savo pilietybe. Ir noriu pagirti Migracijos departamentą. Mes branginame ir per metus išduodame vos keliasdešimt pilietybių“, – tvirtina L. Kasčiūnas.

Seimas nutarė, kad iki kitų metų gegužės pradžios rusams ir baltarusiams bus apribotos galimybės įsigyti Lietuvos vizas, o išskirtinai rusai apskritai negalės atvykti į Lietuvą.

„Kitaip tariant, jeigu turėsi Šengeno vizą būdamas Rusijos piliečiu Vokietijoje ir iki šiol galėjai gauti darbo vizą Lietuvoje, to dabar negalėsi padaryti. Mano požiūriu, tai geras dalykas“, – kalba L. Kasčiūnas.

Parlamentarai taip pat nusprendė drausti Rusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, galės tik paveldėti. Toks draudimas galiotų tik Rusijoje gyvenantiems rusams, kurie nuspręstų įsigyti nekilnojamąjį turtą Lietuvoje.

„Tai galime įsivaizduoti, kad 800-900 objektų kasmet Lietuvoje yra įsigyjamų Rusijos Federacijos piliečių“, – teigia L. Kasčiūnas.

Be to, bus draudžiama rusams ir baltarusiams įvežti ar išvežti iš Lietuvos ukrainietiškas grivinas, mat Ukrainoje pavogtas grivinas rusai įsigudrino bandyti realizuoti gabendami per Lietuvą.

„Prieš“ balsavę socialdemokratai svarsto, ar toks įstatymas apskritai buvo reikalingas.

„Mes supriešinome žmonės ir piliečius, kurie čia, Lietuvoje, gyvena daug daug metų“, – sako Seimo narys, socialdemokratas Algirdas Sysas.

Pirmiausia neaišku, kodėl įstatymas galios tik metus.

„Ar mes norime įstatymo, kuris galioja tik metus?“ – kalba Viktoras.

O ir apskritai visas įstatymas, pasak Syso, Kasčiūno buvo parengtas prabėgomis.

„Jis gi pasiūlė penkias ar šešias pataisas pats sau. Tai gal reikėjo pirmiausia su savimi susitarti. Nes jis su kitais nelabai tariasi, jis visada kalba komiteto vardu kaip vienasmenis lyderis“, – teigia A. Sysas.

Kad įstatymas iš tiesų parengtas prabėgomis, sako ir teisininkai. Esą iki šiol nesuprantama, kodėl rusams taikomi griežtesni ribojimai nei baltarusiams.

„Aš tikrai nematau jokio poreikio skirti Rusijos ir Baltarusijos piliečių. Jeigu mes matome abi valstybes kaip agresores, tai visgi reikėtų vienodai traktuoti jų piliečius“, – sako tarptautinės teisės ekspertas Dainius Žalimas.

Kadangi įstatymo projekte numatytos skirtingos sankcijos Rusijos ir Baltarusijos piliečiams, dar savaitgalį prezidento patarėjas pareiškė, kad Gitanas Nausėda tokį įstatymą gali vetuoti.