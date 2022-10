Tokio siaubingo ryto Kyjive nebuvo nuo pat karo pradžios: Putinas į Ukrainą paleido daugiau nei 80 raketų

Tragiškas rytas visoje Ukrainoje. Kerštaudamas už Krymo tiltą, Putinas į didžiuosius šalies miestus paleido per 80 raketų. Per išpuolius šalyje žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar per 60 sužaloti. Okupantai smarkiai apšaudė ir Kyjivą, kur apgriovė centrinę geležinkelio stotį, muziejus, filharmoniją.