Taivano parlamento vadovas: „Spausime savo Vyriausybę įgyvendinti visas planuotas ir žadėtas investicijas“

Tiesa, bandant išvengti didesnių nesutarimų nei prezidentas Gitanas Nausėda, nei Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė su taivaniečiais nesusitiko. O Lietuva sulaukė iš Taivano parlamento vadovo dar vieno pažado – esą jis spaus savo Vyriausybę dėl jau anksčiau pažadėtų milijardinių investicijų, kurių Lietuva taip ir nesulaukė.

Taivano parlamento vadovas You Si-Kun kartu su delegacija lankosi Seime, jis parlamentarams padėkojo už šiltą priėmimą. Ir pažadėjo spausti savo Vyriausybę dėl anksčiau Taipėjaus pažadėtų investicijų Lietuvoje. Milijardinio paskolų fondo bendriems verslo projektams ir 200 milijonų dolerių fondo skirto investicijoms į Lietuvos pramonę, kurių iki šiol Lietuva taip ir negavo.

„Mes Taivano parlamentą spaudžiame ir toliau spausime savo Vyriausybę įgyvendinti visas planuotas ir žadėtas investicijas bei prekybos iniciatyvas. Be to, noriu priminti, kad praėjusiais metais su Lietuva pasirašėme 6 memorandumus dėl puslaidininkių, lazerių ir kitų sektorių“, – teigia Taivano parlamento vadovas You SI-Kun.

Tiesa, nei prezidentas Gitanas Nausėda, nei premjerė Ingrida Šimonytė taivaniečių delegacijos nepriėmė. Mat aukščiausi šalies pareigūnai taip bando išvengti nesutarimų su Kinija. Dar vykstant Taivano parlamento vadovo susitikimui su Seimo nariais, Kinijos diplomatinė atstovybė ėmė lieti nepasitenkinimą. Kinija pareiškė, kad šiuo vizitu Lietuva šiurkščiai pažeidžia Kinijos nacionalinį suverenitetą ir teritorinį vientisumą.

„Šis susitikimas įvyko taivaniečių pusės iniciatyva ir mes maloniai tą kvietimą priėmėme. Kinijos pozicija mūsų nestebina ir mes tikrai gerbiame vienos Kinijos principą ir vystome su Taivanu tuos kultūrinius ekonominius santykius, susitikdami su jų žmonėmis“ , – sako Seimo vicepirmininkė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Prieš vizitą Lietuvoje Taivano delegacija lankėsi ir Prahoje – tuomet Kinija taip pat Taivano parlamento vadovą išvadino uoliu separatistu ir nurodė, kad vizitas pamina tarptautinę teisę, kišamasi į Kinijos vidaus reikalus.