Siūloma uždrausti moksleiviams pamokų metu turėti telefonus – tėvai pritaria: „Jis nebegirdi nieko, nes ten įdomiau“

Per pertrauką Vilkaviškio Salomėjos Nėries mokyklos koridoriuose šurmuliuoja mokiniai su telefonais. Kai kurie pripažįsta skaičiuoja netgi valandas, praleistas mokykloje prie telefono:

„Mokykloje praleidžiu kažkur apie dvi valandas.“

„Mokykloje… nelabai. Na, per per pertraukas aš jį pasiimu, bet per pamokas nebūnu.“

Kai kurie tėvai pripažįsta – dėl nuolatinio telefono naudojimo kyla barnių namuose:

„Namie nenori paleisti telefono, vien tik su juo sėdi. Čia yra labai blogai. – O kaip jūs bandot kovoti su tuo? – Atimu. Atimu ir liepiu eiti skaityti knygučių ir daryti kažką. – Ir nesipykstat? – Pykstamės.“

Specialistai akcentuoja: telefonai ne tik išblaško vaikų dėmesį, bet ir iškreipia jų gyvenimo suvokimą.

„Jis nori, kad viskas vyktų greitai, taip, kaip aš noriu, ir iš karto. Ir jeigu aš to nepajėgiu, aš tada darau spaudimą aplinkai. Tai dažniausiai tėvai, artimieji, kas yra toje aplinkoje“, – teigia vaikų psichologė Ramunė Žumbakienė.

Seimo narys Justas Džiugelis siūlo priimti įstatymą, kuriuo būtų uždraustas telefonų naudojimas ne mokymo tikslais pamokose.

„Taip, iš esmės telefonai ir technologijos yra gėris, bet tuo gėriu taip pat reikia mokėti saikingai ir laiku naudotis“, – sako J. Džiugelis.

Parlamentaras dabar domisi visuomenės ir mokytojų bei vaikų nuomone apie galimą telefonų draudimą. Sako, tiesiog siūlyti draudžiantį įstatymą būtų pavojinga.

„Šiuo metu visuomenė yra tikrai jautriai reaguojanti į draudimus. Aš iš pat pradžių nusprendžiau pasiteirauti nuomonės, ar būtų pritarimas visuomenės tokiam siūlymui“, – teigia J. Džiugelis.

Internetu prieinamoje platformoje kol kas kiek daugiau nei pusė respondentų palaikytų draudimą moksleiviams pamokose naudotis telefonais. Panašios nuomonės laikosi ir kalbinti vilniečiai:

„Ribojimų reiktų, nes vis tiek vaikams iki tam tikro amžiaus, tam tikro suvokimo, kartais sunkiau savyje rasti tą balansą, kur yra mokslas, kur yra žaidimas.“

„Dingsta tas dėmesingumas vaikų, ir jie užsižaidžia. Kitą sykį gal norėtų girdėti, bet jis nebegirdi nieko, nes ten įdomiau. Aš už.“

O ar patys moksleiviai galėtų pusdienį ištverti be telefono?

„Manau, galėčiau, tačiau… būtų tikrai nelengva.“

„Būtų labai sunku, nes tenai paskambint yra, žaidimai, „Youtube“ žiūrėti video.“

Ekspertų teigimu, dėl telefonų draudimo mokyklose turėtų sutarti mokyklų bendruomenės.

„Ne tiktai dėmesio koncentraciją, bet aktyvų dėmesį išlaikyti darosi vis sunkiau. Ir pedagogai vis su tuo kovoja pakankamai nesėkmingai. Ir tada dar su technologijom kovoti, jeigu nėra bendro sutarimo, tai yra vėl apkraunami pedagogai ne tuo, kuo jie turėtų užsiimti“, – sako R. Žumbakienė.

Jeigu Justo Džiugelio iniciatyva sulauks visuomenės ir mokyklų palaikymo, telefonus mokyklose draudžiantį įstatymas Seimą turėtų pasiekti šį pavasarį.