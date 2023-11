Šilumos kainų prognozės žiemai: įvardino, kurie miestai mokės daugiausiai

Brangsta žmonėms ir radiatorių šiluma, nors ir dujos, ir elektra, ir biokuras daug pigesni nei prieš metus. Kodėl artėjant žiemai šildymo tarifai vėl pučiasi ir ar Lietuva jau išnaudojo per kainų piką nusipirktas brangias dujas, už kurias iki šiol moka vartotojai, laidoje „Dienos komentaras“ atsakė Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius.