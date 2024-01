Seimo rūmai – tušti: po švenčių vieni poilsiauja, kiti dirba iš namų

Ištuštėjusiuose Seimo rūmuose pritemdytos šviesos, retkarčiais praeina tik vienas kitas politikų patarėjas arba pačios Seimo kanceliarijos darbuotojas.

„— Laba diena. — Laba diena. — O ponas Jurgis yra? — Ne, nėra, ir nebus. — Atostogauja? — Nu neatostogauja, jis kadangi Žemaitijoje gyvena, tai dirba nuotoliu“, – atsako žurnalistui darbuotoja.

Štai darbiečių frakcijos flange – nė gyvos dvasios, kabinetuose nėra nei politikų, nei jų patarėjų. Išskyrus vieną – patį partijos pirmininką. Bet, kad darbo diena neįprasta, matyti iš Mazuronio aprangos.

„— Su kokiais atėjau, matote. Yra rokeriški tokie, superiniai. — Galima ir be švarko šiandien? — Galima ir be švarko, šiandien su treningėliu tokiu atėjau, bet nusiėmiau, kad nelabai kaip su treningu atrodęs būčiau“, – sako Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Seimo vicepirmininkas sako šiandienai susiplanavęs keletą susitikimų, darbų dar likę nuo praėjusių metų, o dirbti iš namų nenori.

„—Namie ir žmona dirba, ir vaikai kai kurie likę, tai daug labiau darbinė atmosfera, įkvepianti darbui, yra čia, turbūt. — Tuščiame Seime? — Jo, tuščiame Seime, būtent“, – teigia Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Darbo specifika daliai seimūnų yra „kitokia“

Pagrindinius darbus baigę gruodžio gale, politikai išsiskirstė iki kovo mėnesio, kada prasidės nauja, pavasario, sesija. O iki to laiko patys parlamentarai sprendžia, kiek ką dirbs.

„Na, ne tik Seimas tuščias, bet ir visas Vilnius tuščias, šiandien kaip niekada, net ir sekmadieniais daugiau mašinų būna, negu šiandien Vilniuje“, – sako Socialdemokratų frakcijos narys Liudas Jonaitis.

Socdemas Liudas Jonaitis sako, kad darbo specifika daliai seimūnų yra kitokia.

„Kadangi esu išrinktas vienmandatėje Žiemgalos apygardoje, tai mano darbas pagrinde, šiandien dar Vilniuje, o rytoj jau turiu būti ir Pakruojyje“, – tvirtina Socialdemokratų frakcijos narys Liudas Jonaitis.

Kol vieni dirba, kiti gaudo šiaurės pašvaistes

Jonaičio frakcijos kolegė Dovilė Šakalienė „Facebook“ rodo, kad šiuo metu užsiėmusi šiaurės pašvaistės gaudymu už poliarinio rato. Darbus suplanavo taip, kad galėtų poilsį pratęsti.

„— Iš kolegų Seimo narių, šiandien matėte kažką parlamente? — Šiandien nemačiau“, – atskleidžia Socialdemokratų frakcijos narys Liudas Jonaitis.

„Kol kas ne, buvau tik ką valgykloje, pavalgėm su Seimo vairuotojais, prie vieno stalelio, apšnekėjom, kaip šventes praleido žmonės... Ai, mačiau, mačiau Antaną Vinkų, va, sumelavęs būčiau, apšnekėjęs“, – pasakoja Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

„—Laba diena. — Laba. — O kur ponas Eugenijus? — Ponas Eugenijus Klaipėdoje. Tai yra politikas, kuris dirba 25 valandas per parą, ir 8 dienas per savaitę. — Tai jis šiandien irgi dirba, tiesiog iš Klaipėdos? — Be abejo, be abejo“, – komentuoja E. Gentvilo patarėjas Gintaras Vaičekauskas.

Sveikinimus siunčia ir nuo Viduržemio jūros

Parlamente šiandien matyti ir dalis politikų patarėjų, nors pačių politikų ir nėra.

„— Skambina žmonės, domisi, teiraujasi, šaukia. — Čia eiliniai gyventojai skambina? — Taip, ir mėnulio žmonės kartais skambina, įvairių skambučių būna, turėjom klientą iš Rokiškio, visą laiką paskambina iš psichiatrinės ligoninės, galvodavo, kad Eugenijus Gentvilas gali jį ištraukti iš ten“, – teigia E. Gentvilo patarėjas Gintaras Vaičekauskas.

Kitų liberalų taip pat nematyti – kabinetai užrakinti. O Raimondas Lopata šiomis dienomis visiems sveikinimus pasiuntė nuo Viduržemio jūros pakrantės. Seime dar pavyko sutikti konservatorių Kasčiūną.

„Turiu pasitarimą su komanda šiandien, taip pat turiu vieną kitą susitikimą, planuoju šios savaitės darbus, šią savaitę, penktadienį, turėsime posėdį, dėl droninių pajėgumų vystymo“, – sako Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Patys sprendžia, kada atostogauja

Konservatorius savo kolegų nesmerkia, sako, kituose komitetuose darbo iš tiesų mažiau, kai kurie klausimai gali ir palaukti.

„Aš juos visiškai suprantu, bet vis tiek gynyba ir saugumas yra tokia tema, kur nėra galimybių atostogoms“, – teigia Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Seimo nariai neturi oficialiai įteisintų atostogų, net ir darbo valandų. Tad tik nuo pačio parlamentaro priklauso, kada jis dirba, kada poilsiauja, o kada ir atostogauja. Yra būta siūlymų ne kartą, įteisinti Seimo narių atostogas, tačiau politikai dėl jų niekaip nesusitaria.

Bet įteisintas atostogas turi ministrai. Šią savaitę ilsisi Arvydas Anušauskas, Simonas Gentvilas, Arūnas Dulkys ir Monika Navickienė, o nuo rytojaus atostogauti pradės Simonas Kairys ir Dainius Kreivys. Tiesa, kai kurių ministrų darbotvarkės tuščios, tad neaišku, ar jie šiandien dirba, ar ne.

