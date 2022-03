Rusai nušovė vyrą ir mažamečio akivaizdoje prievartavo moterį: jis buvo identifikuotas

Okupantai ne tik apšaudo sostinę, bet ir vis bando į ją prasibrauti. Kyjivo pareigūnai rodo, kaip mieste sulaikė diversantų grupę. Sostinėje įvesta komendanto valanda, kad galima būtų lengviau aptikti mieste klaidžiojančius svetimus asmenis. Beje, Kyjivo srities pareigūnams pavyko identifikuoti rusų okupantą, kuris rytiniame Brovarų rajone įsibrovęs į privatų namą nušovė vyrą ir mažamečio akivaizdoje su sėbrais prievartavo moterį. Ukraina tikisi patraukti jį atsakomybėn.

Deja, okupantams karo nusikaltimai nesvetimi. Vaizdo įraše matyti sušaudyti ukrainiečiai karo belaisviai. Okupantai su nelaisvėn paimtais Ukrainos gynėjais taip pat elgėsi ir prieš aštuonerius metus Donbase.

Reti gatvių mūšio vaizdai pasaulį pasiekia iš Mariupolio. Apsupto uostamiesčio gynėjai rodo, kaip neleidžia giliau prasibrauti okupantams. Pulko „Azovas” kariai skelbia sunaikinę dar kelis rusų tankus, virš Mariupolio numušę ir miestą bombardavusį rusų lėktuvą, tapusį šimtuoju virš Ukrainos numuštu okupantų lėktuvu. Mariupolio gynėjai skelbia snaiperio kulka sunaikinę ir 810-osios Rusijos jūrų pėstininkų brigados vadą pulkininką Aleksejų Šarovą.

Deja, situacija mieste su kiekviena diena vis sudėtingesnė: „Mariupolyje vyksta aršios kovos. Putino orda dengia mūsų žemę savo lavonais, kurių neketina susirinkti. O už pėstininkų stovi komandos pasiruošusios sušaudyti atsitraukiančius. Tai neįtikėtina XXI a. Tai „putinizmas“ – baisiausia savo apraiška.“

Ukrainos generalinė prokurorė sako, kad Putino vykdoma Mariupolio apgultis – genocidas.

„Mieste yra apie 100 tūkst. žmonių. Nežmoniškomis sąlygomis, visiškoje blokadoje. Be maisto, be vandens, be vaistų. Nuolat apšaudomi, nuolat bombarduojami. Jau daugiau nei savaitę bandome organizuoti stabilius humanitarinius koridorius Mariupolio gyventojams. Bet visus mūsų bandymus griauna rusų okupantai“, – teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Putino kariauna toliau bombarduoja ir Kyjivą. Šiandien raketos ir sviediniai skriejo ir į daugiabučius, ir privačius namus:

„Panašu, kad tai ne raketa. Būtų didesni sugriovimai. O čia buvo daug mažesnių sprogimų.“

„Buvome miegamajame. Krėsle žiūrėjau televizorių. Kai sprogo bėgau į virtuvę, o ten viskas – langai dužo, dūmai… jau visi kambariai buvo, nieko negalėjau pasiimti ir išbėgome.“

Okupuoto Krymo gyventojas Sevastopolyje galimai užfiksavo, kaip rusų karo laivas paleidžia sparnuotąsias raketas „Kalibr“ į Ukrainą. Kaip tik Putino karo ministerijos atstovas skelbia apie vakarinius smūgius kaimui prie Rivnės – Ukrainos vakaruose už kiek daugiau nei 100 km nuo sienos su Lenkija.

„Kovo 22-osios vakarą, tiksliais ilgojo nuotolio ginklais iš jūros buvo suduoti smūgiai ginkluotei Oržive, už 14 km į šiaurės vakarus nuo Rivnės. Smūgio metu sunaikintas didelis kiekis Ukrainos karių ginklų ir karinės įrangos, taip pat ir gautos iš Vakarų“, – kalba Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.

Tame pačiame Sevastopolyje rusai atsisveikina ir su dar vienu okupantų vadu – kapitonu Andrejumi Paliju, kurį ukrainiečiai sunaikino taip pat prie Mariupolio.

Amerikiečių žvalgyba skelbia, kad Ukrainiečiams išties vis labiau sekasi kontratakuoti. Esą tai ne tuščios Kyjivo žinutės skirtos pakelti moralę. Pavyzdžiui aplink Kyjivą – pagrindinį Putino tikslą – okupantams jau kelias dienas visiškai nepavyksta veržtis į priekį. Sostinės Bučios priemiestyje okupantus stabdo ukrainiečių pusėje kovojantys čečėnai.

„Per parą numušti dar 6 priešo lėktuvai ir 1 sraigtasparnis. Taip pat 5 bepiločiai ir 5 sparnuotosios raketos. Taigi perlipome per šimtą numuštų priešo lėktuvų. Jau 105. Tai penki aviacijos pulkai arba kitaip tariant visa lėktuvų armija“, – sako V. Zelenskio patarėjas Oleksij Arestovič.

„Mes matome ženklus to, kad ukrainiečiai vis daugiau kontratakuoja. Jie labai sumaniai, vikriai ir išradingai gynėsi tinkamose vietose. O dabar matome juos – ypač pietuose – prie Chersono. Kur jie bando susigrąžinti teritoriją“, – aiškina Pentagono atstovas John Kirby.

Chersono srities Černobajivkoje ukrainiečiai jau devintą kartą sunaikino aerodrome dislokuotą okupantų techniką. Rusai nuolat į aerodromą perkelia savo lėktuvus, sraigtasparnius ir kitą techniką, ir juos nuolat kepa ukrainiečiai.

Buvęs JAV karių Europoje vadas generolas Benas Hodžesas pareiškė esantis įsitikinęs, kad Ukraina ne tik apsigins, bet ir nugalės Rusijos pradėtame kare. Kai Ukrainos moterys su tokia meile ruošia balandėlius šalies gynėjams, belieka tikėtis, kad taip ir bus.

O okupantams belieka pavydėti ir plėšiamuose ukrainiečių namuose spėlioti, kuris maistas užnuodytas. Putino marodieriai parduotuvėse Donbase vagia stipriuosius gėrimus, o Hostomelyje iš namų tempia kilimus ir jais užkloja šarvuotą techniką. Gal taip bando sušilti.

Okupantai artimiesiems pasakoja apie žudomus vaikus

O skambindami namo savo žmonoms lieja apmaudą arba teisinasi žudantys moteris ir vaikus: „5-oji tankų brigada smarkiai gavo į kaulus. Diviziono vadas ten mirė. Tankų bataliono vadas užvakar.“

„Parduotuvėje žiūrinėju ir staiga maža mergaitė su moterimi. Guli žaislinis pistoletas žaislų skyriuje. Mažoji griebia pistoletą ir į mus. Aš – „tyndyrydyn“… O ką? Po velnių juos – „ukropus“. Putinas gi davė įsakymą – nesvarbu taikūs gyventojai. Kas priešinasi – naikinti be kalbų.“

Įdomias naujienas Ukrainiečiai skelbia ir iš atkovoto Makarivo Kyjivo vakaruose. Pasak žurnalistų – Makarive okupantų tankistas tyčia tanku pervažiavo savo brigados vadą Jurijų Medvedevą už tai, kad jo vadovaujami rusai ten patyrė didelių nuostolių. Skelbiama, kad rusų pulkininkas sutraiškytomis kojomis dabar gydomas Baltarusijoje.

Kad okupantų mamos ir žmonos gimtinėje mažiau mąstytų, per galvą verčiasi Putino propaganda: kuria naujas pasakas ir bando pateisinti karą: „Į Ukrainą traukia satanistai. Privačios karinės kompanijos, kurių pavadinimas išvertus reiškia „Priešakinių stebėjimų grupė“ – buvę JAV specialiųjų pajėgų kariai, garbinantys šėtoną.“

Rusai kuria mitus apie satanistus, o Lukašenkos propaganda – apie islamistus: „Nacius ruošė ne tik Ukrainoje, paaiškėjo, kad karinę parengtį jie baigė pro amerikietiškose stovyklose Sirijoje ir Irake. Ten kur ruošė ir Islamo valstybės kovotojus.“

Ir traukia gėjų kortą pirštu rodydami į tėvynę ginantį Ukrainos gėjų:

„Štai – Ukrainos kariuomenės veidas: šokiruojantis, lateksinis, švariai nuskustas.“

„Jie tiesiog pakeitė sekso žaisliukus į rimtesnius – ginklus.“

Beje, Rusijoje jau beveik dvi savaites niekas nematė gynybos ministro Sergejaus Šoigu, sklando gandai, kad pašlijo jo sveikata. Priežasčių prastai jaustis, panašu, netrūksta.

Pasak Ukrainos žvalgybos, rusai visaip stengiasi į karą įtraukti ir baltarusius. Esą Kremliaus saugumiečiai spaudžia baltarusių vadus ir karius, siūlo 1,5 tūkst. dolerių siekiančias algas už dalyvavimą kare po Rusijos vėliava ir lengvatas po karo stojant į Rusijos universitetus, bet baltarusių kariai masiškai atsisako kariauti.