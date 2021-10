Prie parduotuvių – sąmyšis, o gyventojai griebiasi už galvų: „Ką man dabar daryti, mirti nuo bado?“

Štai tokius linkėjimus prie parduotuvių eilėse stovintys tautiečiai perduoda Vyriausybei:

„Nesąmonė, šita tvarka yra baisiau negu genocidas.“

„Ką man dabar daryti, mirti nuo bado?“

„Durnystė, jau iš proto išeina mūsų valdžia, nesąmonė.“

Lyjant ir pučiant stipriam vėjui eilėse prie maisto prekių parduotuvių lauko durų laukiantys žmonės piktinasi šiandien įsigaliojusiu operacijų vadovo sprendimu riboti pirkėjų srautus prekyvietėse, kurios dirba be galimybių paso. Pagal reikalavimą kiekvienam lankytojui skirti po 30 kvadratinių metrų plotą, šioje parduotuvėje vienu metu gali būti vos 10 pirkėjų. Tad viduje beveik tuščia, senjorai susigrūdę prie kasų, o antra tiek žmonių šąla lauke.

Įvedus pirkėjams ribojimus, parduotuvėse formuojasi nuolatinė eilė. O kad sulaikytų besiveržiančius pirkėjus, parduotuvės apsauga jau rakina duris.

Devyniasdešimtmetė Adelė vos paeina, skundžiasi didžiuliu galvos svaigimu, tačiau taip pat priversta stotis į eilės galą. Moteris pasiskiepijusi, bet ši parduotuvė yra arčiausiai namų, tad į kitas neina ir stovi čia kartu su nesiskiepijančiais.

„Žiūriu nelyja, tai, sakau, einu, paskui gali pradėti lyti. Noriu duonytės, laikraščio“, – pasakoja senjorė Adelė.

Prie vaistinių taip pat rikiuojasi eilės. Visgi apsaugos darbuotojų neturintys vaistininkai, panašu, kartais negali užtikrinti, kad lankytojų nebūtų daugiau nei leidžia naujos taisyklės. O žmonės brautis bando ir piktybiškai.

„Kartais žmonės užsuka prisėsti paprasčiausiai, jiems atrodo, gali palaukti garbingo amžiaus žmonės, kuriems sunku laukti eilėje“, – komentuoja „Euro vaistinė“ atstovė Laura Čiginskaitė.

Žmonės prie vaistinių suirzę, kad net norint įsigyti medikamentų tenka laukti lauke:

„Tu skiepytas ar ne, lauk už durų.“

„Labai suvaržyta.“

Verslininkai aiškina, kad nauji ribojimai per griežti ir reikalauja sumažinti dabar jų manymu per didelį plotą vienam lankytojui.

„Kai kurie nesupranta, kodėl laukti, piktinasi. Ateina pacientė viena su vaikais, ką mums daryti? Nori prisėsti sunkiai besijaučiantys pacientai“, – sako „Camelia“ atstovė Žiedūnė Juškytė.

„Vyriausybės reikalavimus turi vykdyti, visiems nepatogu, žadame stebėti sitauciją, gal reikės papildomų sprendimų“, – tikina „Maxima“ atstovė Rima Aukštuolytė.

Tačiau sveikatos apsaugos ministerija aiškina, kad koronaviruso pandemija toliau plečiasi, tad į kalbas švelninti naujus ribojimus nesileidžia.

„Plinta užkrečiamesnė delta atmaina, plitimas labai greitas, padidintas ploto reikalavimas iki 30 kvadratinių metrų. Dabartinė situacija to reikalauja“, – komentuoja ministerijos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius.

Kol vieni prekybos tinklai mažose parduotuvėse aptarnauja visus pirkėjus, tačiau susidarius didesniam srautui prašo palūkėti lauke, tinklas „Lidl“ nuo šiandien visose savo parduotuvėse reikalauja galimybių paso. Kol jo neturintys klientai aiškinasi ir pykstasi su apsaugos darbuotojais, susidaro eilės. Nepaisant to, tinklo vadovybė pasirinko atsisakyti klientų be galimybių pasų, bet užtat įleidžia visus be ribojimų su pasais.

„Geriau, kad nebūtų eilių kaip pernai“, – sako „Lidl“ atstovė Lina Skersytė.

Riboti pirkėjų srautus nuo šiandien privalo galimybių paso nereikalaujantys prekybininkai patalpose įsikūrusiose turgavietėse. Ir ne tik – štai ir prie degalinių jau tįsta vairuotojų eilės, mat ir į jas naujos taisyklės reikalauja įleisti tik ribotą skaičių lankytojų.

Kol daugybė prekybininkų peikia galimybių pasą, dėl sumažėjusių pirkėjų srautų, štai Vilniuje atsidarė dar vienas didžiausias toks Šiaurės Europoje prekybos centras „Vilnius Outlet“. Nors be galimybių paso čia neįleidžia – pirkėjų netrūksta.

„Tikime, kad pandemija pasibaigs. Prekybos centrai ne metams, dviems statomi, žiūrime 10-20 metų į priekį, tikime, kad srautai atsistatys“, – pasakoja „Vilnius Outlet“ atstovas Edgaras Valickas.

Bandančių prasmukti su padirbtais ar ne savo galimybių pasais tik daugėja. Tačiau tūkstantinėmis baudomis jie gali ir neatsipirkti. Štai Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą svetimą galimybių pasą parduotuvėje rodžiusiam vyrui skirta arešto bausmę ir už grotų jį pasiuntė 18-ai dienų. Anksčiau teistas, baustas, nedirbantis vilnietis tikino, kad galimybių pasą tiesiog rado ant žemės ir nusprendė pasinaudoti.