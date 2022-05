Prancūzija reikalauja prancūzų žurnalisto mirties Severodonecke tyrimo: „Tai dvigubas nusikaltimas“

Iš Mariupolio Rusija vagia ir išplukdo tūkstančius tonų plieno ir tęsia Vakarų šantažą ukrainietiškų grūdų blokada. Europos Sąjunga ieško išeičių ir dėl grūdų, ir dėl stiprinamos savo gynybos. O Ukraina viešina vaizdus iš specialios misijos Azovstal gamykloje, kur buvo įsitvirtinę Mariupolio gynėjai.

Rusams nė motais – kariai ar taikūs civiliai, gyvenamieji namai, gyvybės… Putino orda taip dabar šluoja Severodonecką. Tiksliau tai, kas iš jo liko. Miesto valdžia skelbia, o britų žvalgyba patvirtina – okupantai jau žengia į miesto centrą. Vyksta gatvių mūšiai. Rusai jau kontroliuoja kone pusę gyvenvietės.

O dramatiškuose kadruose – į apšaudymą pakliuvę ukrainiečių ir užsienio žurnalistai lydimi Ukrainos pajėgų netoli fronto. Parskriejęs rusų sviedinys krito vos už kelių metrų. Sužeistas žurnalistas ir karys. Apšaudymui besitęsiant kolegos žurnalistui ant rankos deda turniketą.

Vakar per rusų apšaudymą prie Severodonecko žuvus jaunam prancūzų žurnalistui – 32 m. Fredericui Leclerc-Imhoffui – Prancūzija reikalauja jo mirties tyrimo. Jaunas vyras žuvo kaip tik tuo metu, kai Kyjive lankėsi Prancūzijos užsienio reikalų ministrė.

„Tai dvigubas nusikaltimas. Pirmiausia – taikė į evakuacijos konvojų. Ir nužudė žurnalistą“, – sako Prancūzijos užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna.

Užuojautą jaunam žurnalistui pareiškė ir Prancūzijos prezidentas. Jaunas prancūzas pasauliui stengėsi parodyti, ką Ukrainoje išdarinėja rusai.

„Tai buvo antras kartas, kai Frederikas keliavo į Ukrainą. Jis pats to norėjo. Sakau ne todėl, kad noriu pasiteisinti. Atvirkščiai – tai rodo jo pasišventimą“, – kalba BFMTV vadovas Marc-Olivier Fogiel.

Netoli Severodonecko esančiame Slavianske šią naktį atskriejusios rusų raketos pražudė mažiausiai tris žmones.

Smarkiai atakuodami Severodonecką ir prie jo esančius miestus, rusai neapleidžia ir kitų sričių. Pietuose – Mykolajive subombardavo mėsos fabriką. Šiaurės rytuose – prie Charkivo prisišliejusį kaimą. Atkeliavo į Čiuhujevą Charkivo pietryčiuose .

Rusai vis dar kontroliuoja dalį Charkivo srities. Iš okupuotų kaimų su Raudonojo kryžiaus pagalba pavyko pasprukti maždaug tūkstančiui civilių – okupantai leido išvykti moterims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms: „Mūsų kaimas okupacijoje. Visi gyventojai. Aplink šaudo, kariauja. Įveda okupacinį režimą, įveda rublį, keičia kainas, verčia pasirašinėti bendradarbiavimo sutartis…“

Atvykusios į ukrainiečių kontroliuojamą Čiuhujevą moterys sako ištrūkusios iš okupacijos pragaro: „Tikiu, kad grįšiu namo ir tai bus Ukraina. Nes gyventi šių orkų okupacijoje…“

Chersone ir Zaporižioje okupuotose teritorijose pradėjo veikti tik rusiškas mobilusis ryšys. Rusija Mariupolio gyventojams jau siūlo pasigaminti rusiškus pasus.

Mariupolyje atėjo rusų pasaulis. Dar prieš kelis mėnesius klestėjusiame uostamiestyje – dabar žmonės stovi eilėse prie maisto davinių su Kremliaus svastika. O informacijos alkį malšina melu iš didelių ekranų: „Aš gyvenu stotyje ir elektros ten nėra.“

Telefonus vietiniai krauna prie generatorių. O prekyba vyksta, kaip pirmykštės visuomenės laikais – natūriniais mainais:

„Kokia gali būti prekyba? Keičiamės produktais. – Avalynę į maistą keičiate? – Būna ir taip. Avalynę visą išvogė. Čia kas liko. Du butai sudegė.“

Mariupolyje Rusija jau siūlo pasigaminti rusiškus pasus, taip pat ir Chersone. Ten, kaip ir užgrobtose Zaporižios teritorijose, dabar veikia tik rusiškas mobilusis ryšys. Žmonės priversti įsigyti okupantų SIM korteles.

Grobikiškais ir barbariškais principais veikiantis Kremlius vagia ir sugriauto Mariupolio resursų likučius. Pranešama, kad iš užgrobto uosto išplaukė ten kelias dienas plieno rulonus krovęs rusų laivas. Maždaug 2,5 tūkst. tonų plieno plaukia į Rusijos Rostovą. Vagystė vidury baltos dienos.

Panašiai Rusija elgiasi su Ukrainos grūdais. Jau du rusų laivai su pavogtais ukrainiečių grūdais pasiekė Putino draugo Assado valdomą Siriją, mat civilizuotas pasaulis vogto maisto neperka. O ko Rusija negali pavogti – tiesiog neleidžia išplukdyti ir grasina pasauliui maisto krize.

„Negalime eksportuoti 22 mln. tonų grūdų, kurie jau guli mūsų sandėliuose. Visas šis kiekis turėjo patekti į užsienio rinką. Rusijos vykdoma eksporto blokada destabilizuoja situaciją pasaulyje. To rezultatas – augančios kainos šalyse. Ir bado grėsmė Afrikoje, Azijoje ir dalyje Europos šalių“, – sako Ukrainos prezidentas Volodymyr Zelensky.

Kitą savaitę Lavrovas vyks į Turkiją derėtis dėl grūdų eksportoMaskva, kaip visuomet savo kaltę neigia. Sako, neva Ukraina pati užminavo savo uostus, o geroji Rusija daro viską, kad maistas pasiektų badaujančius.

„Rusija jau seniai garantavo viską, kas nuo mūsų priklauso. O vakarų šalys sukūrė daugybę dirbtinių problemų: uždarė savo uostus rusų laivams, slopina logistines ir finansines grandis…“, – teigia Rusijos užsienio reikalų ministras Sergei Lavrov.

Bet Rusija ir žudynes Ukrainoje vadina išlaisvinimu. Tad Zelenskis perspėja nepasiduoti melui ir šantažui.

„Aišku, kad jie meluoja. Kaip visada. Pirmiausia todėl, kad Rusijos maistui sankcijos nepaskelbtos. O mūsų užgrobtose teritorijose jie pavogė jau mažiausiai pusę milijono tonų grūdų. Ir ieško būdų parduoti juos juodojoje rinkoje“, – tikina V. Zelensky.

Pasaulis šiandien turi progą išvysti ir kaip dar karo pradžioje Ukrainos kariuomenė vykdė Azovstal gamykloje užsibarikadavusių gynėjų aprūpinimo ginkluote ir gelbėjimo misiją. Ukrainos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ukrainiečių sraigtasparniai skriedami dideliu greičiu ir itin žemai kol dar galėjo pralauždavo okupantų blokadą Mariupolyje. Įskriedavo net 100 km į priešo kontroliuojamą teritoriją, gabendavo medikamentus, ginklus, maistą ir karius.

Dabar Mariupolio gynėjai, deja, Rusijos nelaisvėje. Maskva nenori jų iškeisti, žada jiems teismą. Pasigirsta ir Donbaso separatistų raginimų juos bausti mirties bausme. O Maskvos propaganda paviešino ir interviu su jūrų pėstininkų brigados vadu. Jis papasakojo, kaip veržėsi į Azovstal teritoriją: „Pasiruošėme, ant technikos nupiešėme Z raides, kad suklaidintume karius, kurie gali pasipainioti. Suplanavome maršrutą, išsirikiavome ir pajudėjome į Azovstal.“

Pati Rusija skelbia „Azovstal“ teritorijoje dar radusi pusantro šimto miesto gynėjų kūnų.

Tuo metu Europos Sąjungos vadovai vakar vis dėlto sutarę dėl šeštojo sankcijų paketo Rusijai, kuriame ir naftos embargas, šiandien svarsto, kaip išspręsti Ukrainos uostų blokadą.

„Yra keliai, kurie nuo Rusijos nepriklauso, kaip antai eksportuoti Ukrainos grūdus per ES teritoriją į ES uostus. Taip, tai yra brangesnis, ilgesnis kelias. Bet tai yra viena iš alternatyvų. Šiandien mes turime tokią alternatyvą, turėti tokią yra geriau, nei neturėti jokios“, – kalba Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.

ES ieško būdų stiprinti Europos karinį pajėgumą, kartu planuojant ginkluotės pirkimus, o ne kiekvienai šaliai individualiai.

„Tai būtų didelis pinigų švaistymas. Nes nespręstume dubliavimo problemų. Situacijos, kai to paties turime kelis kartus ir neužpildome spragų – to, ko neturime nė vienas. Todėl turime didinti išlaidas koordinuotai. Ir tai nebus paprasta užduotis“, – sako ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.

O Lietuva dabar sprendžia Bayraktar drono pirkimo Ukrainai rebusą. Lietuviams vos per kelias dienas suaukojus per 5 mln. eurų rusų okupantų siaubui – į Turkiją derinti drono pirkimo detalių nuvyko krašto apsaugos ministerijos atstovai. Okupantams mirtį nešančio drono kūrėjai sako, kad per šį karą Bayraktaras tapo tikrų hitu pasaulyje, pirkėjų netrūksta.

„Bayraktar TB2 daro tai, kam buvo sukurtas – naikina vienas tobuliausių oro gynybos sistemas, pažangią artileriją ir šarvuotą techniką. Jis tam ir sukurtas. Jis tai darė ir Karabache ir kituose karuose pasaulyje. Žinote – tai nelegali invazija į Ukrainą, taigi dronas padeda ir garbingiems Ukrainos žmonėms ginti savo šalį“, – teigia Bayraktar technologas Selcuk Bauraktar.

Krašto apsaugos ministras atskleidžia, kad ir Lietuva sau svarsto pirkti kovinių dronų.

„Kovinių dronų įsigijimas – taip, yra planuose. Ir gali būti, kad bus ir Bayraktaras. Aš nenoriu visų tų planų detalizuoti, tačiau nuolat pagal Ukrainos karo pamokas mes atnaujiname ir savo planus“, – tikina krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Lietuvių dovana ukrainiečiams iš Turkijos pirma pasieks mūsų šalį – tuomet Lietuva vyriausybės sprendimu perduos ginklą Ukrainai.