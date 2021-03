Pirkėjų krepšelis Lietuvoje: jau šluojami kiaušiniai, saldumynai ir gurmaniški skanėstai

Artėja antros Velykos, kurias švęsime karantine – užsidarę namuose, daugelis be giminių ir artimųjų. Visgi, palyginus su praėjusiais metais, šiemet išaugo kiaušinių pardavimai, be to, jau dabar lietuviai šluoja saldumynus ir savo krepšelius pildo gurmaniškais skanėstais – ikrais, prabangiu žąsų kepenėlių paštetu ar pusšimtį eurų kainuojančiais stručių kiaušiniais. Plačiau pinigines šiemet žmonės atveria ir šventiniam dekorui.