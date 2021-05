Patarimai auginantiems braškes šiltnamyje: įvardijo dažniausią klaidą

Ūkininko A. Dilindos šiltnamiuose išvedžiotas kapiliarinis laistymas, tačiau jokiu būdu braškių nerekomenduojama perlieti. Pasak A. Giraičio, svarbiausia yra kontroliuoti substrato, kuriame yra daigai, drėgmę.

„Nereikia lieti tiek, kad varvėtų per apačią ir kuo mažiau drėgmės turėtų būti visoje patalpoje. Drėgnumą reikia pradėti kontroliuoti per žydėjimą ir per derėjimą. Perliejimas nėra gerai šaknims, nes gali įsimesti ligos. Nereikia pamiršti, kad uogos pūva ir šiltnamiuose“, – teigė patyręs braškių augintojas A. Giraitis.

Braškių kainos šiemet didės

Savo šiltnamiuose A. Dilinda augina šių ankstyvųjų veislių braškes: Magnum, Rumba, Inesa ir Daroyal.

A. Dilinda tikisi, kad ankstyvųjų braškių pirkėjams galės pasiūlyti jau gegužės viduryje. Kadangi brango tiek pats substratas, tiek daigai, braškių augintojas spėja, kad šiemet šių uogų kaina gali siekti net 15 eurų už kilogramą.

„Žmonės, kurie supranta, perka lietuviškas. Kiti keikia, labai daug keikia, kai pasakai kainą. Išvadina durniais, visko būna. Čia ne vien skonis, nes kaip bebūtų jos vis tiek yra sveikesnės nei lenkiškos ar graikiškos“, – svarstė ūkininkas.

Didelis dėmesys – ekologiškumui

Pasak ūkininko, labai nesunku patikrinti, ar nusipirktos braškės yra ekologiškos.

„Jei nuskini braškę ir per dieną jos neparduodi, tai ji jau vakare pradeda minkštėti. Iš Lenkijos, Graikijos kur veža braškes, tai ten jos stovi savaitėmis ir jos nebūna minkštos. Nežinia, ko ten į jų būna pridėta“, – retoriškai klausė braškių augintojas.

Ūkininkas užsibrėžė per trejus metus užstatyti šiltnamiais bent dešimt hektarų žemės. Jis taip pat svajoja auginti shitaki grybus.

Ūkininkauti Andriui padeda visa šeima ir giminaičiai, tačiau vyras neslepia, kad šio verslo pradžioje buvo visko.

Naudingų patarimų, kaip auginti braškes šiltnamyje, rasite reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.

