Pirmųjų lietuviškų braškių kainos: prašys panašiai, kaip ir už graikiškas

Saldžios, didelės ir raudonos braškės jau skinamos Kėdainių krašte. Tiesa, šiltnamyje užaugintos lietuviškos uogos dar tik pačios pirmosios, tad jų negausų derlių kol kas skanaus Sigitos ir Nerijaus Žilinskų šeima.

„Pernai balandžio 23 d. jau buvo braškių, priskyniau mamai dovanų didelį indą. O šiai dienai nėra. Vos kelios“, – sako ūkininkė Sigita Žilinskienė.

Uogas viliojančiai nuspalvino savaitgalį švietusi saulė. O pirkėjams krepšelių su lietuviškomis braškėmis dar teks palaukti. Dėl šalto pavasario sezonas visur vėluoja geras dvi savaites. Kai nėra saulės nustoja nokti ir braškės.

„Kai saulutė švietė tai jau vieną dieną jau šonai paraudę, kitą dieną jau raudonos. O kaip smagu, o kai nėra ateini kasdien lauki, lauki“, – pasakoja S. Žilinskienė.

„Dar tik pačios pirmosios noksta, o kada prasidės nes visi klausia kada prasidės tas masinis jau kai sušyla saulutė išlenda ir + 15 tada sakom jau greitai. Bet šiandien matote vėl sniegas, vėl naktį – 5 pranašauja ir vėl viskas stoja nusikelia“, – teigia ūkininkas Nerijus Žilinskas.

Didįjį skynimą ir prekybą uogomis Žilinskai tikisi pradėti nuo kitos savaitės. Trečiadienį braškes skinti planuoja ir Anykščių šiltnamiai.

„Anksčiau būdavo pirmosios lenkiškos pasirodo dabar jau keli metai pasirodo graikiškos tai tie didieji ūkiai gal jau ir skina. Bet lietuviškų braškių rinkoj pasirodys gal už savaitės“, – kalbėjo N. Žilinskas.

Žilinskų braškyno uogų kaina šiemet bus tokia pati kaip ir pernai – po 8 eurus už kg. Kol kas po tiek kainuoja ir įvežtinės graikiškos braškės.

Bet uogų paklausa kėdainiečiai nesiskundžia, žmonės per žiemą taip jų būna išsiilgę, kad perka iš ūkio nesiderėdami. Kėdainiečiai kasmet išbando kelias braškių rūšis.

„Kiekvienais metais vis pasibandom kitos rūšies ir akivaizdžiai matosi. Pasiteisina vidutinio ankstyvumo be abejo jau jos noksta kitos dar tik ką tik nužydėję užmezgę vaisius“, – sako N. Žilinskas.

Iš beveik 4000 pasodintų daigų kėdainiečiai planuoja raškyti nuo 1,5 iki 2 tonų braškių. Derlių uogos šiltnamyje duos vos mėnesį, po to teks laukti lauko braškių. Tačiau koks bus jų sezonas, priklausys nuo orų.

„Laukuose viską lems žydėjimo metu šalnos. Jeigu jos bus, be abejo apšaldo, sumažina derlių ir tada aukštesnės kainos. Jeigu nebus tų šalnų, tai prognozuoti masinę braškių kainą aš nedrįsčiau“, – pasakoja N. Žilinskas.

Kėdainiečiai be braškių šiltnamiuose augina ir dekoratyvinius bambukus. Nors pandemija pernai tik per plauką nesužlugdė šio verslo, mat danams turėję keliauti ūgliai per karantiną taip ir liko žaliuoti Kėdainiuose.