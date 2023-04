Palangos verslininkai ieško sezoninių darbuotojų: žada 30 proc. didesnes algas

Sezoniniai darbuotojai kol kas nesiveržia – vis dar neužpildyta 200 vietų. Jaunimas aiškina, kad verslininkai juos apgaudinėja, o šie atšauna, kad dabartinė karta visko nori čia ir dabar, reikalauja ir didelių atlyginimų.

Karštos saulės, šiltos jūros bei minių poilsiautojų ir šiemet Palangoje tikisi kurorto verslininkai. Tad jau dabar pradėjo dairytis sezoninių darbuotojų.

„Orų prognozės gerėja ir jau užuodžiam tą artėjantį sezoną, ir pradedam jau tą darbuotų paiešką, sezoninių darbuotojų. Tai šiais metais priimsime apie 30 sezoninių darbuotojų. Ieškome ir restorano, tiek padavėjų, virėjų, virėjų padėjėjų, indų plovėjų. Tiek kambarinių, kambarių tarnybos, ūkio žmonių“, – teigia viešbučio „Palangos žuvėdra“ vadovas Kristupas Šliogeris.

Kelias kavines ir restoranus pajūryje jungiančioje įmonėje „Floros simfonija“ vasaromis dirba beveik 300 žmonių. Daugiau nei 200 jų – sezoniniai. Tokią pat komandą įmonės savininkas planuoja suburti ir šiemet.

„Virėjų labai trūkumas yra, toliau, su barmenais yra problema. Vienintelio, ko netrūksta, tai padavėjų ir išneštukų. Tai šitie, jaunimas, kurie mažiau patirties turi, tai tikrai jų daug yra. O su kvalifikuotais virėjais labai problema didelė“, – tvirtina restorano „Floros simfonija“ vadovas Henrikas Tautkus.

Užimtumo tarnybos duomenimis, dabar Palangoje verslininkai ieško 180 sezoninių darbuotojų. Tai dvigubai daugiau nei žiemą.

„Kovo mėnesį Palangos darbdaviai daugiausia skelbia laisvų darbo vietų kambarinėms, kai per 19 laisvų darbo vietų, virėjams 18 laisvų darbo vietų, taip pat virtuvės pagalbiniams darbininkams apie 10–11 darbo vietų skelbta“, – kalba Užimtumo tarnybos Palangos skyriaus vedėja Audronė Kajokienė.

Be to, Palangos verslininkai žada ir algas sezoniniams darbuotojams didinti. Praeitą vasarą padavėjai kurorte už valandą gaudavo 6–7 eurus, virėjai nuo 5 iki 9, o barmenai 8 eurus už valandą. Kambarinės į rankas vidutiniškai uždirbdavo 700 eurų. Dažnas darbuotojas ir apgyvendinimą bei maistą gauna įmonės sąskaita. Be to, barmenai, kambarinės ir padavėjai gauna arbatpinigių. Tik virėjai ar ledų pardavėjai jais pasidžiaugti negali.

„Dažniausia sezoninių darbuotojų apmokėjimas yra pagal valandinį darbo įkainį, tai matomai, kad bus, iki 10 procentų bus kilimas“, – sako K. Šliogeris.

„Procentaliai apie 30 procentų planuojam kelti nuo praeitų metų“, – tikina H. Tautkus.

Tiesa, atlyginimas ne visada garantuoja darbo kokybę. Kadangi vasaros sezonu Palangoje dažniausiai kišenes pasipildyti siekia jaunimas, verslininkai skundžiasi, kad šiuolaikinė karta yra labai godi.

„Jaunimas dabar ateina norintis šiandien ir dabar. Daug uždirbti, porą mėnesių padirbti ir skristi atostogauti. Dar rugpjūtį bėgti kažkur, o mums tai reikia, kad iki pat rugsėjo pradžios atidirbtų jaunimas. Neatsakingas jaunimas. Nori ir dirbti, ir „pasitūsinti“, viską kartu“, – teigia H. Tautkus.

„Žmogiškos silpnybės, atsakomybės jausmas. Tiesiog žmogiškasis faktorius“, – kalba K. Šliogeris.

Jaunimo atstovai, savo ruožtu, taip pat negaili kritikos verslininkams. Neretai pasitaiko, kad išnaudodami jauną sezoninių darbuotojų amžių, verslininkai elgiasi nelabai sąžiningai.

„Istorijų visokiausių tų yra, susiduria. Ir kad nenori mokėti dvigubai už šventines dienas, ar pasitaikytų liepos 6-oji, kur ir trigubai kartais žmonės dirba. Tai, be abejo, jaunimą reikia mokyti, kad domėtųsi įstatymais – ko jie nori, kokių laukti iššūkių“, – tvirtina Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Laurynas Gečius.

Kai kurių miestų savivaldybės, pavyzdžiui, Klaipėdos, jau antrus metus vykdo specialią programą, pagal kurią nepilnamečius sezono metu įdarbinę verslininkai gali atgauti iš biudžeto 50 procentų sumokamo atlyginimo.

„Daugiausia tai yra nekvalifikuoti darbai paslaugų sektoriaus. Pernai jaunuoliai pardavinėjo kavą, arbatą, užkandžius, ledus. Taip pat dirbo kurjeriais, buvo įvairių darbų“, – sako Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinatorė Agnė Kovalenkaitė.

Tiesa, Palanga šioje programoje nedalyvauja, esą ir taip yra norinčių dirbti per akis, tad verslininkų lengvatomis skatinti nėra reikalo. Be to, nepilnamečiai negali dirbti kavinėse ar viešbučiuose, o šie sektoriai kurorte neva pagrindiniai.