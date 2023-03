„Oskaro“ nevertas „Įsikūnijimas 2“ ir ekrano žvaigždės politikoje

Naujienų portalo tv3.lt tinklalaidės apie kiną „Ekrano karta“ kūrėjai Laurynas ir Vilmantas apžvelgia ekrano žvaigždes, kurios kada nors buvo politikoje arba bandė laimę rinkimuose. Norinčiųjų yra ir šių metų savivaldos rinkimuose.

„Ekrano karta“ užbaigia ir „Oskarų“ geriausio filmo kategorijoje nominuotų filmų apžvalgą. Šį kartą joje keturi pretendentai – „Vakarų fronte nieko naujo“ (angl. „All Quiet on the Western Front“), „Moterys kalba“ (angl. „Women Talking“), „Asas Maverikas“ (angl. „Top Gun: Maverick“) ir „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“).

Kuris iš šių filmų nustebino labiausiai? Kuris buvo gana didelis nusivylimas? Apie viską – naujausioje „Ekrano kartos“ serijoje, kurią rasite teksto viršuje arba čia:

Kalbėjome apie:

00:00:00 – Intro

00:01:52 – „Vakarų fronte nieko naujo“ („All Quiet on the Western Front“)

00:16:41 – „Moterys kalba“ („Women Talking“)

00:32:21 – „Asas Maverikas“ („Top Gun: Maverick)

00:43:28 – „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ („Avatar: The Way of Water“)

00:55:30 – Ekrano žvaigždės politikoje