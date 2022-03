Netoli Kyjivo – iš koto verčiantis vaizdas: „išbandė“ ukrainiečių vairavimo įgūdžius

Beveik 2 milijonų internautų dėmesio sulaukusiame vaizdelyje matyti, kaip netoli Kyjivo esančio miesto Borodiankos kelyje yra pridėta daug minų. Tačiau, kaip matyti vaizdo įraše, automobilių vairuotojams tai per daug nesutrukdė.

Bebaimiai vairuotojai ėmė ir jas labai lėtai apvažiavo. Vienas vairuotojas tai padarė net su priekaba. Vienas netinkamas judesys ir aplinkiniai žmonės bei vairuotojai su automobiliais galėjo išlėkti į orą.

Anot vaizdeliu pasidalijusios moters, taip minas išdėliojo rusų okupantai.

„Borodiankos Varšuvos trasa. Orkai (rusų okupantai – aut. past.) užminavo kelią. Būkite atsargūs“, – rašė vaizdo įrašu pasidalijusi ukrainietė savo „Twitter“ paskyroje.

Savo akimis pamatyti vaizdelį galite siužete, esančiame straipsnio pradžioje.

Pastarąjį vaizdelį matę internautai netrukus jį ėmė lyginti su anksčiau paviešintu įrašu, kaip bebaimis ukrainietis savo rankomis pernešė po tiltu paliktą miną.

„Kvieskit vyruką su cigarete, jis žinos, kaip patraukti minas nuo kelio“, – juokavo vienas „Twitter“ vartotojas.

Prisiminti šį vaizdo įrašą galite čia:

In #Berdyansk, a man removed a mine from under a bridge. pic.twitter.com/ZrBy1pqC0w