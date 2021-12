Nauja Aplinkos ministerijos idėja: nepasiturintiems – 2 tūkst. eurų parama netaršiam automobiliui

Kompensacijoms ministerija pasiryžusi skirti milijoną eurų. Taigi, ja pasinaudoti galėtų… pusė tūkstančio vargingai gyvenančių tautiečių. Visgi automobilių pardavėjai kraipo galvas – už tokią sumą netaršaus automobilio nenusipirksi, o akivaizdu, kad vos galą su galu suduriantys žmonės papildomų tūkstančių pirkiniui neturės.

Pensininkė Valentina vairuoja jau daugiau kaip 40 metų, o jos automobiliui – per 20. Apie naujesnę mašiną panevėžietė negalvoja. O aplinkos ministro siūlomi taršos mokesčiai pensininkei nepatinka.

„Neturim iš ko pirkt. Senos mašinos, norit ar nenorit, bus. Šitas mokestis iš mūsų pinigų. Aš pirkau už 800, aš neturėjau daugiau. „Chlamą“ ir nupirkau. Už 2000 nežinau, ar geresnę galėsim gauti, ar ne“, – sako Valentina.

2000-ius eurų Valentina mini ne be reikalo. Būtent tokią sumą, kaip meduolį, ministerija siūlo mainais už tai, kad nepasiturintys žmonės seną savo mašiną priduos sunaikinti ir nusipirks mažiau taršią, išmetančią ne daugiau kaip 130 gramų anglies dioksido. Parama žmogui atitektų tik įgyvendinus šias sąlygas, taigi, bent iš pradžių automobiliui įsigyti reiktų savų santaupų.

„Tikrai pasakysiu, neturiu tiek prisidėti. Negali iš pensijos už butą, už viską“, – tikina Valentina.

Kol vieni sako neturintys dviejų tūkstančių eurų, automobilių pardavėjai tikina, kad už tokią kainą nerasi ir taršos reikalavimus atitinkančių mašinų.

„Netaršių automobilių įsigyti už tokią sumą neįmanoma, nes tokių automobilių kaina prasideda nuo 5 tūkst“, – teigia BRC pardavimų vadovas Vaidas Sarapinas.

Vienas pigiausių išrikiuotų netaršių automobilių – mažylis „Fiatas“. Jo kaina – 4500 eurų. Tačiau vargu, ar tokia mašina sužavėtų vaikų turinčius provincijos gyventojus.

Be to, net ir tokiam automobiliui prireiktų papildomų 2500 eurų santaupų. O nepasiturinčiais asmenimis laikomi tie, kurie gauna pašalpas ar kompensacijas už šildymą. Taigi, verčiasi gal vos iš kelių šimtų eurų per mėnesį. Automobilių žinovai netiki, kad vargingi žmonės naudosis tokia parama.

„Jeigu žmogus turi automobilį, kuris kainuoja bent tuos 2000, tai tikrai nevargs. Nes dažniausiai gavimo sistemos Lietuvoje nebūna itin patogios, nusilauši smegenis, kol supildysi. Tai žmonės parduos, nusipirks ir viso gero“, – sako automobilių ekspertas Vitoldas Milius.

Už porą tūkstančių netaršaus automobilio nėra ir Kauno automobilių turguje.

„Vienetus galim surasti, tik klausimas, ar jis toks netaršus bus. „Yaris“, man atrodo, 2002 m. Tai 18-19 m. Jis kaip ir papultų į netaršius“, – kalba direktorius Valentinas Naujanis.

Tačiau rida nežavėtų nė vieno. Ekspertai abejoja, ar apsimoka pirkti teoriškai netaršią, tačiau seną mašiną, kurią teks nuolat remontuoti. Arba atvirkščiai – aplinkai mažai kenksmingą, tačiau poreikių neatitinkančią transporto priemonę.

„Automobilis bus netinkamas naudoti, bet su tinkama CO2 emisija, tai dar ne variantas. Gerą, tvarkingą automobilį, apynaujį, sunku nupirkti už tiek pinigų, ypač žinant dabartinę brangimo situaciją“, – teigia V. Milius.

Turguje pirkėjai automobilius renkasi vidutiniškai už 5-6 tūkstančius eurų. Šiek tiek brangesni – naudoti elektromobiliai.

„Jeigu pirktum tokį, kad su juo dar galima būtų važinėti, turbūt 8 tūkst., kad dar geras būtų“, – sako V. Naujanis.

Net ir radus gan nebrangų netaršų automobilį, nereiškia, kad po poros metų nereikės mokėti taršos mokesčio. Pagal ministro Simono Gentvilo siūlymą, taršos riba nuo 2023-iųjų kasmet mažės. 2026 metais susimokėti tektų ir už šimtą gramų anglies dioksido išmetančią mašiną. Tiesa, daug kas keisti automobilio ir toliau neplanuoja. Pavyzdžiui, 30-ies metų senumo „Audi“ vairuojantis Tadas.

„Reikės mokėti, dar važiuoja. Kai jau nevažiuos, tada keisim“, – sako Tadas.

30 metų ir kitai „Audi“. Tačiau jos savininkas jau pasiryžęs su ja atsisveikinti. Sako, užteks žmonos mašinos.

„Baigiasi apžiūra pavasarį, daug remonto reikia, kaip ir nebeapsimokės“, – sako Algis.

Tiesa, abu vilniečiai ministerijos idėją dėl kompensacijų vertina teigiamai.

„Šiaip manau, kad neblogas sumanymas, tikriausiai pasiteisintų“, – kalba Algis.

Esą rastų ir papildomų tūkstančių eurų naujesniam pirkiniui. „Paieškosim, surasim“, – tikina Tadas.

Aplinkos ministerija laiko pakomentuoti savo siūlymą nerado. Kompensacijoms ji numatė milijoną eurų, taigi, parama galėtų pasinaudoti 500 nepasiturinčių žmonių.