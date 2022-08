Mokyklinių prekių krepšelis – kiek jis tėvams atsieis šiemet?

Visgi prekybininkai tikina, kad tėvus išgelbės taikomos akcijos. Kainų stebėtojai prabrėžia, kad ta pati kuprinė vienoje parduotuvėje gali būti net keliasdešimt eurų brangesnė nei kitoje, tad ragina nepatingėti prieš perkant kainas palyginti.

Laurena – būsima antrokė. Nors iki rugsėjo dar geros trys savaitės, apie pamokas mergaitė jau susimąsto: „Laukiu ir nelaukiu.“

Naujos kuprinės Laurenai dar nereikės, tiks pernykštė. Tačiau penalo, piešimo ir paprastų sąsiuvinių, kitų kanceliarinių reikmenų tenka ieškotis: „Renkiesi, kad būtų gražūs.“

Vyresnėlis brolis jau stengiasi ir mamos piniginės nenuskriausti: „Pagal kainą ir pagal grožį.“

Visgi išlaidų bus nemenkų. Moksleivių mama Tatjana skaičiuoja, kad pasiruošti Rugsėjo 1-ajai neužteks nei šimto, nei dviejų šimtų eurų: „300, gal ir daugiau.“

Vilnietė jau pastebi, kas brango labiausiai: „20–30 centų brangiau sąsiuviniai.“

Prekybininkai Tatjanos žodžius patvirtina.

„Paprastas sąsiuvinis pernai kainavo 11 centų, šiemet – 17 centų. Pigiausia kuprinė, palyginti pernai ir šiemet, skiriasi 5 eurais“, – teigia „Maxima LT“ atstovė Rima Aukštuolytė.

Tiesa, už 17 centų galima nusipirkti tik patį paprasčiausią, ploną ir vienspalvį sąsiuvinį. Didesniais langeliais ir paveiksliukais išmargintas pradinukams skirtas sąsiuvinis atsieis beveik eurą. O storas sąsiuvinis gali kainuoti ir beveik du eurus.

Pigiausią kuprinę įsigyti galima už maždaug 10 eurų, tačiau kainų rėžiai didžiuliai. Populiariais personažais išpuošta kuprinė kainuoja ir šimtą eurų. Kainų stebėtojai palygino, kiek bendras mokyklinių prekių krepšelis brango per metus.

„Apie 10 proc., apie 20 proc. brango prekės, susijusios su popieriumi, nes popierius yra brangęs“, – komentuoja „Pricer.lt“ atstovas Petras Čepkauskas.

Dėl pandeminių tiekimo sutrikimų ir dėl to, kad viena pagrindinių popieriaus žaliavų tiekėjų buvo Rusija su Baltarusija, popierius per porą metų brango net 70 procentų:

„Kadangi mums labai nedaug reikia, neatkreipėm dėmesio. Bent sąsiuvinių kainos – tos pačios.“

„Galvoju, kad padidėjusios. Pirkti reikės, nes dailės reikmenys pasensta, sudžiūva, reikia naujų.“

„Be kuprinės – iki 50 eurų. Be kuprinių, be aprangos, be sportinės aprangos.“

Prekybininkai bando guosti, kad mokykliniai reikmenys bent jau nebrango taip smarkiai, kaip maistas.

„Tas brangimas pas mus mažesnis negu infliacija. Tai naujiena gera – apie 10–16 proc. brangimas“, – tvirtina „Pigu.lt“ atstovas Nerijus Mikalajūnas.

Internetinėje parduotuvėje matyti, kad dažniausiai už kuprinę tėvai linkę mokėti apie 40 eurų. Dar panašiai tiek atsieina kiti reikmenys.

„Apie 80 eurų gali būti rinkinys. Bet vėlgi, kainos tikrai skiriasi“, – sako N. Mikalajūnas.

Prekybos tinklų atstovai įvardija, kiek kainuoja pigiausių mokyklinių prekių krepšelis.

„15 pozicijų, tas paprastas mokinio krepšelis, pabrango apie 2 eurus. Praėjusiais metais kainavo apie 39 eurus, šiais metais kainuoja apie 41 eurą“, – kalba „IKI“ atstovė Vaida Budrienė.

„Šiemet lojaliems pirkėjams kainuos tiek pat, kiek ir pernai kainavo. Mūsų skaičiavimais, tai 31 euras. Minimalus mokyklinių prekių krepšelis“, – teigia R. Aukštuolytė.

Portalo „Pricer“ atstovai pabrėžia fiksuojantys atvejų, kai tokios pačios kuprinės kaina atskirose parduotuvėse skiriasi net 30 eurų.

„Situacija paranki tuo, kad prekybininkų daug, prekių ženklų irgi daug, reikia nepatingėti investuoti savo laiko“, – kalba P. Čepkauskas.

„Maximos“ užsakymu „Spinter tyrimų“ atlikta apklausa parodė, kad 40 proc. tėvų vieno vaiko mokykliniam krepšeliui planuoja išleisti nuo 50 iki 100 eurų. Trečdalis – iki 200 eurų. 15 proc. tėvų nusiteikę tam skirti daugiau nei 200 eurų.