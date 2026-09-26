Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > TV pagalba

Mirus vyrui, Onutę veja iš namų – konfliktas su broliene baigėsi lūžusiais kaulais: „Nežinau, už ką...“

2026-09-26 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-09-26 13:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į laidą „TV Pagalba“ kreipėsi našlė Onutė. Vyro netekusi moteris prašė padėti susitarti su broliene Valda, kuri veja ją iš namų. Nuvykus pas Valdą ėmė aiškėti kita istorijos pusė – anot moters, Onutė, sutrikus vyro sveikatai, nesikreipė į medikus, o jam mirus laidotuvėmis rūpinosi pati Valda.

Į laidą „TV Pagalba“ kreipėsi našlė Onutė. Vyro netekusi moteris prašė padėti susitarti su broliene Valda, kuri veja ją iš namų. Nuvykus pas Valdą ėmė aiškėti kita istorijos pusė – anot moters, Onutė, sutrikus vyro sveikatai, nesikreipė į medikus, o jam mirus laidotuvėmis rūpinosi pati Valda.

REKLAMA
0

Spręsti moterų konflikto vyko gelbėtoja Gerda Žemaitė.

Onutė pasakojo skaudžią gyvenimo istoriją. Vyro netekusi moteris vejama į gatvę. Anot laidos herojės, prieš močiutės mirtį brolienė Valda vežiodavo senolę „pas daktarus“, tačiau, kaip paaiškėjo, susitikimai vykdavo pas notarą. Turtas buvo padalytas iš naujo ir Onutės vyras liko nieko negavęs.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viskas buvo apgaulės būdu, (...) gal ir vaistų kažkokių davė, aš nežinau“, – sakė Onutė.

REKLAMA
REKLAMA

Konfliktas baigėsi lūžusiu raktikauliu

Moteris pasakojo, kad su anyta visada gerai sutarė ir ja rūpinosi. Neva ši žadėjusi, jog namas atiteks abiems sūnums, bet viskas liko tik vienam. Praėjus keleriems metams po anytos mirties, mirė ir Onutės vyras.

REKLAMA

Tada brolienė Valda įspėjo Onutę, kad jai laikas išsikraustyti. Moteris nesutinka su Valdos reikalavimu – ji jaučia, kad nusipelnė gyventi namuose, kuriuose praleido visą gyvenimą.

„Per tris dienas, kad čia jūsų nebūtų, mes parduodame šituos namus“, – Valdos apsilankymą nupasakojo Onutė.

Po moterų susitikimo, anot Onutės, viskas baigėsi apsistumdymu. Valda pastūmė brolienę ir šiai lūžo raktikaulis. Onutė tikino, kad iš Valdos ne kartą patyrė smurto protrūkių.

REKLAMA
REKLAMA

„Nežinau, kodėl ji manęs taip nemėgsta, aš jai nieko blogo nepadariau. (...) Ji mane kaip stūmė, sulaužė raktikaulį, buvo veidas mėlynas, įdėtos 9 kabės“, – pasakojo našlė Onutė.

Atskleidė kitą medalio pusę

Netrukus gelbėtoja G. Žemaitė ir pagalbos prašanti Onutė nuvyko pas minėtąją Valdą. Moters liudijimai leido suprasti, kad Onutė nesiryžo papasakoti visos teisybės ir daug detalių praleido.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Valda tikino, kad Onutė nesirūpino senole: šiai paprašius užkurti krosnį, ji atšovusi, kad dar ne laikas. Tokiu būdu Valda rado senolę sustingusią nuo šalčio.

Valda prisiminė ir Onutės vyro gyvenimo pabaigą. Anot jos, moteris nieko nedarė, pamačiusi sukniubusį, be gyvybės ženklų gulintį vyrą.

REKLAMA

„Mes sakėme: kodėl tu neiškvietei, kad tau kas nors padėtų, nes vyras guli prie durų negyvas? Iškvietėme policiją, greitąją, nustatė, kad jis miręs. Aš dar paklausiau, kelintą valandą jis maždaug mirė, man pasakė, kad ne prieš valandą ir ne prieš dvi“, – tikino Valda.

Kokia šios istorijos atomazga – sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Rugsėjo 25 d. Serija 20
Rugsėjo 24 d. Serija 19
Rugsėjo 23 d. Serija 18
Rugsėjo 22 d. Serija 17
Rugsėjo 17 d. Serija 14
Rugsėjo 16 d. Serija 13
Rugsėjo 15 d. Serija 12
Rugsėjo 14 d. Serija 11
Rugsėjo 11 d. Serija 10
Rugsėjo 10 d. Serija 9
Rugsėjo 9 d. Serija 8
Rugsėjo 8 d. Serija 7
Rugsėjo 7 d. Serija 6
Rugsėjo 4 d. Serija 5
Rugsėjo 3 d. Serija 4
Rugsėjo 2 d. Serija 3
Rugsėjo 1 d. Serija 2
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 25 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 18 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 11 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 4 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 27 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 21 d. Serija 158
Balandžio 20 d. Serija 157
Balandžio 17 d. Serija 156
Balandžio 16 d. Serija 155
Balandžio 15 d. Serija 154
Balandžio 14 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 151
Balandžio 9 d. Serija 150
Balandžio 8 d. Serija 149
Balandžio 7 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 30 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 24 d. Serija 139
Kovo 23 d. Serija 138
Kovo 20 d. Serija 137
Kovo 18 d. Serija 135
Kovo 17 d. Serija 134
Kovo 16 d. Serija 133
Kovo 13 d. Serija 132
Kovo 12 d. Serija 131
Kovo 10 d. Serija 130
Kovo 9 d. Serija 129
Kovo 6 d. Serija 128
Kovo 4 d. Serija 126
Kovo 3 d. Serija 125
Kovo 2 d. Serija 124
Vasario 27 d. Serija 123
Vasario 26 d. Serija 122
Vasario 25 d. Serija 121
Vasario 24 d. Serija 120
Vasario 23 d. Serija 119
Vasario 20 d. Serija 118
Vasario 19 d. Serija 117
Vasario 18 d. Serija 116
Vasario 17 d. Serija 115
Vasario 13 d. Serija 114
Vasario 12 d. Serija 113
Vasario 11 d. Serija 112
Vasario 10 d. Serija 111
Vasario 9 d. Serija 110
Vasario 6 d. Serija 109
Vasario 5 d. Serija 108
Vasario 4 d. Serija 107
Vasario 3 d. Serija 106
Vasario 2 d. Serija 105
Sausio 30 d. Serija 104
Sausio 29 d. Serija 103
Sausio 28 d. Serija 102
Sausio 27 d. Serija 101
Sausio 26 d. Serija 100
Sausio 23 d. Serija 99
Sausio 22 d. Serija 98
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų