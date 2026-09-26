Mirus vyrui, Onutę veja iš namų – konfliktas su broliene baigėsi lūžusiais kaulais: „Nežinau, už ką...“

Spręsti moterų konflikto vyko gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Onutė pasakojo skaudžią gyvenimo istoriją. Vyro netekusi moteris vejama į gatvę. Anot laidos herojės, prieš močiutės mirtį brolienė Valda vežiodavo senolę „pas daktarus“, tačiau, kaip paaiškėjo, susitikimai vykdavo pas notarą. Turtas buvo padalytas iš naujo ir Onutės vyras liko nieko negavęs.
„Viskas buvo apgaulės būdu, (...) gal ir vaistų kažkokių davė, aš nežinau“, – sakė Onutė.
Konfliktas baigėsi lūžusiu raktikauliu
Moteris pasakojo, kad su anyta visada gerai sutarė ir ja rūpinosi. Neva ši žadėjusi, jog namas atiteks abiems sūnums, bet viskas liko tik vienam. Praėjus keleriems metams po anytos mirties, mirė ir Onutės vyras.
Tada brolienė Valda įspėjo Onutę, kad jai laikas išsikraustyti. Moteris nesutinka su Valdos reikalavimu – ji jaučia, kad nusipelnė gyventi namuose, kuriuose praleido visą gyvenimą.
„Per tris dienas, kad čia jūsų nebūtų, mes parduodame šituos namus“, – Valdos apsilankymą nupasakojo Onutė.
Po moterų susitikimo, anot Onutės, viskas baigėsi apsistumdymu. Valda pastūmė brolienę ir šiai lūžo raktikaulis. Onutė tikino, kad iš Valdos ne kartą patyrė smurto protrūkių.
„Nežinau, kodėl ji manęs taip nemėgsta, aš jai nieko blogo nepadariau. (...) Ji mane kaip stūmė, sulaužė raktikaulį, buvo veidas mėlynas, įdėtos 9 kabės“, – pasakojo našlė Onutė.
Atskleidė kitą medalio pusę
Netrukus gelbėtoja G. Žemaitė ir pagalbos prašanti Onutė nuvyko pas minėtąją Valdą. Moters liudijimai leido suprasti, kad Onutė nesiryžo papasakoti visos teisybės ir daug detalių praleido.
Valda tikino, kad Onutė nesirūpino senole: šiai paprašius užkurti krosnį, ji atšovusi, kad dar ne laikas. Tokiu būdu Valda rado senolę sustingusią nuo šalčio.
Valda prisiminė ir Onutės vyro gyvenimo pabaigą. Anot jos, moteris nieko nedarė, pamačiusi sukniubusį, be gyvybės ženklų gulintį vyrą.
„Mes sakėme: kodėl tu neiškvietei, kad tau kas nors padėtų, nes vyras guli prie durų negyvas? Iškvietėme policiją, greitąją, nustatė, kad jis miręs. Aš dar paklausiau, kelintą valandą jis maždaug mirė, man pasakė, kad ne prieš valandą ir ne prieš dvi“, – tikino Valda.
Kokia šios istorijos atomazga – sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.