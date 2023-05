Merkinėje provokacijų buvo ir anksčiau: muziejuje lankėsi įtartini asmenys

Kad Merkinės centre stovintį paminklą partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui kažkas apliejo dažais – pastebėta ryte. Merkinės krašto muziejaus darbuotojai nedelsiant skulptūrą pradėjo valyti.

Jie spėja, kad paminklas išniekintas automobilių dažymui skirtais dažais: „Galėjo vatnikai prieš gegužės 9-ąją ir pasirodyti savo galybę, nes nugriautas jų balvonas yra.“

Šalia paminklo gyvenantys žmonės sako nieko negirdėję, o apie incidentą sužinojo ryte. Vaizdo stebėjimo kamerų čia nėra, todėl nežinoma nei kelintą valandą, nei kas čia darbavosi: „Daug čia reikia? Sekundžių klausimas tokį darbą padaryti. Parazitai. Kam jis maišo? Niekam.“

Paminklas Lietuvos didvyriui Merkinėje stovi pusę metų, tačiau kažkam užkliuvo tik dabar, prieš rytoj Rusijoje vyksiančius Pergalės dienos minėjimus.

„Panašu, kad skubėta. Nedelsta, gana greitai viskas tas įvyko ir pasišalinta. Greičiausiai susiję su rusiškais paradais. Kurie įsivaizduoja, kad sovietai yra išlaisvintojai, o partizanai – banditai“, – kalba Merkinės muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas.

Į incidentą sureagavo ir krašto apsaugos ministras.

„Be informacinės kovos, be dezinformacijos mes susiduriame ir su akivaizdžiai reiškiamu priešiškumu mūsų istoriniams simboliams. Adolfo Ramanausko paminklo išniekinimas ne šiaip sau eilinio paminklo išniekinimas“, – tvirtina Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Valyti paminklo iš Vilniaus atvažiavo du Seimo nariai – Semeška ir Slušnys. Politikai sako, kad partizanų vado skulptūra turi būti nuvalyta kuo skubiau, kad Rusijai ir Putinui tarnaujantys asmenys ilgai nedžiūgautų.

„Mes esame gerokai stipresni, negu jiems atrodo. Nuvalysime ir valysime tiek, kiek jie užpils. Taip. kad nematau jokių pralaimėjimų, priešingai – mes tik sustiprėsime“, – sako Seimo narys Vilius Semeška.

„Viliui paskambinau, kolegai. Sakau, turi laiko, sako turiu. Tai važiuojam ir atvažiavom padėti sutvarkyti“, – kalba Seimo narys Linas Slušnys.

Merkinės krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja sako, kad įvairių provokacijų būta ir anksčiau. Į muziejų kartais užsuka rusišku akcentu kalbantys asmenys, kurie užduoda keistus klausimus, o paskui mašinoje kažkam visa tai raportuoja.

„Apie partizanus, apie žydų kapines. Visa tai norima supriešinti, rasti kažkokių elementų, kur išknisti, supykinti, sukiršinti. Ir paskui ties asmenys, matosi, sėdi mašinose prie kompiuterių ir toliau kažką dirba“, – pasakoja muziejaus direktoriaus pavaduotoja Evelina Buržinskienė.

Anot pavaduotojos, partizanų vado paminklo išniekinimas nemalonus, tačiau esą yra ir teigiama pusė. Dabar apie Merkinę ir ten stovintį paminklą Adolfui Ramanauskui-Vanagui sužinos dar daugiau žmonių ir dar gausiau lankys šią vietą.

„Mes išgarsėjom, Vanagas išgarsėjo dar 1000 kartų daugiau. Tai žodžiu, per skandalą, per paniekinimą gaunasi viskas atvirkščiai: nepasiekė to, ko norėjo ir nepasieks“, – teigia E. Buržinskienė.

Kad tai nusikaltimas prieš valstybingumo simbolį, mano ir kiti Merkinės miestelio gyventojai:

„Svolačiai“. Taip niekas nedaro.“

„Gal jau rimčiau kažkas, nemanau, kad paaugliai užsiimtų tokiu dalyku.“

Alytaus policijos komisariate dėl paminklo išniekinimo bus pradėtas ikiteisminis tyrimas. O artimiausiu metu teritorijoje pastatytos vaizdo stebėjimo kameros.