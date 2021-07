Lietuvos kino teatrai streikuoja: protestuoja prieš veido kaukes ir užkandžių draudimą

Žmonės sako, kad kinas be spragėsių – ne kinas ir dėl to į kino sales neužsuka. Kino teatrų atstovai skundžiasi, esą Lietuvos kino centrai vieninteliai pasaulyje, kuriuose draudžiami spragėsiai ar kiti užkandžiai ir pasibaigus karantinui, jie vieninteliai liko taip griežtai apriboti. Esą dėl to jie skaičiuoja rekordinius nuostolius – kino teatrų apyvarta smuko 90 procentų.

Lietuvos kino teatruose šypsosi nebent aktoriai kino plakatuose, bet ne žmonės – kino salėse vaizdas kaip iš apokaliptinio filmo – nė gyvos dvasios. Šiandien šalyje neveikia nė vienas kino teatras. Tokią akciją surengę kino centrų atstovai sako, kad jie protestuoja prieš nelogiškus kino teatrų lankytojams paliktus apribojimus. Žmonės viso seanso metu privalo dėvėti kaukes ir negali mėgautis jokiais gėrimais ar užkandžiais, kai kituose renginiuose ar maitinimo įstaigose lankytojai kaukės gali nedėvėti.

„Multikino“ atstovas Raimundas Bilinskas sako: „Jie dažniausiai ir klausia prieš ateidami į kino teatrus ar reikia sėdėti su kauke ar galėsim užkandžiauti ir valgyti. Turim pasakyti, kad deja ne, to jūs daryti negalite, tai tada mes sugrįšime vėliau ir tai yra masinis reiškinys ir jaučiamės diskriminuojami labai stipriai.“

O ir TV3 Žinių pakalbinti vilniečiai pro kino teatrą tik praeina, bet į jį neužsuka, mat jiems nepatinka, kad salėje reikia būti su kauke ir negalima krimsti spragėsių.

„Kadangi nėra karantino, galbūt ir nėra būtinos kaukės, jeigu yra užtikrinamas plotas, tam tikras žmonių skaičius“, – sako gyventojas.

„Ypatingai su vaikais eiti į kiną su kaukėmis. Žodžiu ten, vaikai, žinot, nori pasimėgauti ir saldumynais ir popkornais, tai tiesiog sėdėti ir ramiai žiūrėti kartais būna sunku su vaikais“, – teigia kitas.

Negalėdami kine pasimėgauti spragėsiais, užkandžiais ar gėrimais, žmonės ėmė gudrauti. Po seansų darbuotojai kino salėse aptinka iš didžiųjų prekybos centrų atsineštus gėrimus ir maistą. Kino centrų atstovai sako, kad dėl to kenčia jų verslas, mat gėrimai ir užkandžiai sudarė 30 procentų kino teatrų pajamų.

„Jie tada turi neštis, slėpti savo rankinukuose, o mes turime juos gaudyti. Tai vėlgi, mes nesam policija, tai gaudyti tikrai nėra malonu ir žmonės tada renkasi kitas pramogas“, – teigia R. Bilinskas.

„Forum Cinemas“ vadovas Gintaras Plytnikas sako: „Spragėsiuose tai išvis turbūt korona gyvena. Tai likom vieninteliai pasaulyje tokie, kurie nesvarbu kokia šviesoforo šviesa degtų, bet spragėsiai uždrausti.“

Draudimai kino salėse užkandžiauti ir gerti, reikalavimas dėvėti kaukes, anot kino teatrų atstovų, daro įtaką žiūrovų pasirinkimams. Pavyzdžiui, Estijos kino teatrai dirbantys be jokių apribojimų sulaukia pusantro karto daugiau žiūrovų nei Lietuvoje, nors ten gyvena dvigubai mažiau gyventojų. Pasak kino centrų atstovų, dėl puikios ventiliacijos kino teatrai visame pasaulyje pandemijai įsisiūbavus buvo uždaromi paskutiniai ir atidaromi pirmieji, bet tik ne Lietuvoje.

„Kino teatrai turi galingą ventiliaciją, oras nėra rekuperuojamas, todėl per pusantrų metų nėra užregistruota nei vieno plitimo kino teatruose niekur pasaulyje“, – teigia G. Plytnikas.

Tačiau Sveikatos apsaugos ministerijos valdininkai kino teatrų argumentų negirdi ir blogėjant situacijai girdėti dar labiau nenori.

Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė sako: „Dabartinė blogėjanti situacija tas diskusijas vėlgi šiek tiek lėtina ir klausimas ar mes turėtume svarstyti kino teatrų ar bet kokių kitų renginių ir kultūrinių veiklų lengvinimą sąlygų, kai kovidu užsikrėtimų daugėja ir na turbūt artimiausiu metu turėsime kalbėti dėl sąlygų griežtinimą, o ne lengvinimą, deja.“

Kino teatrų atstovai patys siūlo, kad norėdami eiti į kiną žmonės turėtų būti pasiskiepiję ir turėti galimybių pasą, nors pastaruoju metu veiklą vykdė be jo.

„Mes pasirengę. Mes tikrai už vakcinavimą, tikrai už skatinimą, kad tai vyktų ir žmonių su galimybių pasu priėmimą, nes matyt, kad kitaip mes buksuosime ir turėsime, tai užsidarinėti, tai atsidarinėti“, – sako G. Plytnikas.

„Manau, kad taip, kad tai yra vienas iš būdų kaip saugiai organizuoti kino teatrų veiklą ir leisti jiems vykdyti maitinimą kino salėje“, – pritaria sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė.

Kino teatrų pajamos prieš 2018 ir 2019 metais siekė beveik 22 su puse milijono eurų. Pernai kino centrai uždirbo 2,7 karto mažiau pajamų.