Lietuvos bedarbių karalius Zenonas Zebkinas neslepia pykčio: kol negaus 10 eurų už valandą, tol nedirbs

Plačiau apie šią situaciją domėjosi laidos „Karštai su tv3.lt“ žurnalistai.

Bedarbiai diktuoja sąlygas darbdaviams

Lietuvos bedarbių karaliumi tituluojamas Zenonas Zebkinas spjaudosi keiksmais ir nepagarbiais epitetais.

„Gyvulių gyvuliai…“, – valdžią pravardžiavo Z. Zebkinas.

Garsaus bedarbio pyktį sukėlė valdžios pažadai nuo kitų metų minimalią algą kelti nuo 468 iki 533 eurų į rankas.

„Minimali alga turėtų būti apie 1000 eurų. Tai, gyvuliai, kelkit minimalią algą!“, – kad tai padėtų įsitikinęs Zenonas.

533 eurai Zenonui – ne pinigai. Todėl kaip nedirbo, taip nedirbs.

„Jeigu man dabar dirbti, tai į save reikia investuoti pinigus. Reikia man teises išsilaikyti. Man iš namų iki darbo nusigauti reikia automobilio. Aš faktiškai neturiu galimybės“, – tikino bedarbis.

Z. Zebkinas džiaugiasi, nes pagaliau į Lietuvą atėjo bedarbystės aukso amžius, kai bedarbiai diktuoja darbdaviams savo sąlygas, o ne atvirkščiai.

„Tai aš dabar eisiu už dyką dirbt? Man reikia uždarbio, savo darbo valandą įvertinu nei daug, nei mažai – 10 eurų. Duokit man 10 eurų už valandą ir tada aš eisiu, kitaip aš nematau reikalo. Jeigu darbdavys pradeda tyčiotis, tai jis gali sakyti: aš spjausiu tau į veidą ir eisiu ant pašalpų“, – tikino žymusis Lietuvos bedarbis.

Panevėžio rajone gyvenančiam Zebkinui pasiūlymai dirbti pastaruoju metu pilasi, kaip iš gausybės rago, tačiau Zenonas darbdaviams rodo špygas ir siunčia eiti namo.

„Paskambino man ūkininkas, sako surink brigadą, akmenis rinkt reikės. Tai paklausiau, kiek mokės. Sako, kad po 20 eurų per dieną. Įsivaizduojat, akmenis... Lakstyt po laukus ir rinkt už 20 eurų. Sako, kad čia didelius pinigus duodu. Tai kas tas 20 eurų? Tai aš pasakiau: iš kur aš gausiu tokių balvonų?“, – pasakojo Zenonas.

Kalta dosni pašalpų sistema?

Šiuo metu bedarbiui Z. Zebkinui kompaniją Lietuvoje palaiko apie 200 tūkstančių bedarbių. Tai skaičius žmonių gyvenančių visoje Panevėžio apskrityje.

„Čia yra du dalykai, vienas dalykas yra norėti, o kitas – galėti. Galbūt dalis darbuotojų nori eiti ir užimtų darbo vietas, kurios yra laisvos, tačiau, pavyzdžiui, gal gyvena per toli nuo darbo vietos, arba neturi tinkamos kvalifikacijos darbo vietai, tai todėl ir neužima tų darbo vietų“, – sakė naujienų portalo tv3.lt verslo naujienų redaktorius Martynas Žilionis.

Dosni pašalpų sistema ir nevaldomas šešėlis Lietuvoje užaugino šimtus tūkstančių darbo vengiančių žmonių.

„Yra tokių žmonių, kurie susiskaičiavę ir tikrai mato, kad jiems dirbti už minimalų atlyginimą, pavyzdžiui, mažiau apsimoka, negu gauti visas išmokas, visas lengvatas ir visą paramą, kurią jie dabar gauna iš valstybės“, – teigė M. Žilionis.

„Visa mūsų pašalpų sistema sukonstruota taip, kad tau lieka, jeigu tu pradėsi dirbti, apie 30-40 eurų, tai yra taip vadinami nedarbo spąstai“, – tikino Lietuvos darbdavių konfederacijos vadovas Danas Arlauskas.

Tačiau kalbos apie nedarbo spąstus bedarbio Zenono nė kiek nejaudina. Norite, kad Z. Zebkinas dirbtų pas jus? Prašome – Zenono įkainiai nenusileidžia mokytojų ir mokslo daktarų su keturiais aukštaisiais atlyginimams.

„Tai užtektų taip 1000-1200, iki 1500 eurų. Bet tokių darbų kaime tai tikrai negausi. Tie darbai nuo 400 eurų, o tave išsunkia kaip slyvą“, – tikino Z. Zebkinas.

„Yra beviltiškų bedarbių“

Zenonas nudrožė ir pas vietos seniūną Virgilijų Šležą reikalauti gerai apmokamų darbo vietų ir ginti bedarbių teisių į pašalpas. Zenonas pareiškė, kad nori seniūno atlyginimo.

„Kiek jis ateis tų lapų pagrėbti. Jeigu jis ateis 20 dienų pagrėbti, kiek yra darbo dienų, tai jis turi gauti minimumą. O jei jis tik vieną dieną rado sveikatos pasikelti nuo kaladės, tai jis turi gauti 10 eurų ar 5“, – sako Paįstrio seniūnas Virgilijus Šležas.

„Už 800 reikia kaip robotui dirbt. Man jau 50 metų, aš nepakelsiu. Ten reikia jaunų žmonių energingų, vis dėlto pas mane kraujo spaudimas apie 200“, – aiškino Zenonas.

Paįstrio seniūnas Virgilijus Šležas girdėdamas bedarbio pasiteisinimus prarado paskutinę viltį ir tikėjimą. Greičiau akmuo prakalbės nei Z. Zebkinas dirbti pradės.

„Yra tokie beviltiški bedarbiai, jiems negali paduoti šiukšlių rinkti, kai didelis vėjas, nes užpus maišą ant veido, jis uždus, jis nesugebės jo nukrapštyt“, – sakė vilties nebeturintis seniūnas.

„Laisva darbo rinka be pašalpų, be stabilaus mėnesinio atlyginimo yra niekas. Pašalpa yra būtina! Pašalpa yra ne dėl to duodama, kad tam, kuris nukrito, bet tam, kuris dirba, kad jis galėtų darbdaviui paprieštarauti, kad, jeigu tu iš manęs tyčiosis, aš išeisiu. Va kur esmė yra“, – įsitikinęs Z. Zebkinas.

