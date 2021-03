Kova dėl vakcinų: Italija neišleido „AstraZeneca“ siuntos į Australiją

„AstraZeneca“ vakcina įžiebė konfliktą tarp bene labiausiai nuo koronaviruso Europoje nukentėjusios Italijos ir Australijos. Italijos valdžia uždraudė iš šalyje esančio „AstraZeneca“ padalinio į Australiją išskraidinti 250 tūkstančių vakcinos dozių. Italija aiškina, kad Australija nėra sunkiai nukentėjusi nuo koronaviruso ir jau kovo pabaigoje pati pradės gaminti vakcinas, tad didelę siuntą jai blokuoja, nes Europoje vakcinų trūkumas itin didelis. Po šio žingsnio Australijos premjeras Europai siunčia diplomatišką žinutę.

„Italijoje kasdien miršta po daugiau nei 300 žmonių. Taigi, suprantu ten ir kitose Europos šalyse tvyrantį didelį nerimą. Europiečiai turi rimtų problemų ir tvarkosi su sunkiai valdoma krize. Australijoje padėtis kitokia“, – sako Australijos premjeras Scott Morrisson.

Italija – pirmoji Bendrijos šalis pagal naują eksporto kontrolės mechanizmą užblokavusi vakcinų siuntą į trečiąją šalį. Italiją ir kitas Europos Sąjungos šalis piktina tai, kad „AstraZeneca“ nesilaiko įsipareigojimų ir pirmąjį metų ketvirtį Bendrijai pristatys vos 40 milijonų iš žadėtų 100 milijonų vakcinų. Visgi Australija reikalauja už tai atsakyti.

„Australija įvairiais kanalais kreipėsi į Europos Komisiją ir prašo Europos Komisijos peržiūrėti šį sprendimą“, – pasakoja Australijos sveikatos ministras Greg Hunt.

Tuo metu Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid šįryt pasiskiepijo būtent „AstraZeneca“ vakcina. K. Kaljulaid balandį ketina vykti vizito į Afganistaną. Visi atvykstantieji turi būti pasiskiepiję nuo COVID-19, todėl prezidentė paprašė vakcinuoti ją ir visus delegacijos narius. Tiesa, priešingai nei daugelyje Europos šalių, estai „AstraZeneca“ vakcina skiepijasi noriai ir nė neturi neišnaudotų jos atsargų.

O Izraelis, Danija ir Austrija sutarė kartu kurti ir gaminti vakcinas nuo koronaviruso. Trys šalys ketina įkurti tyrimų ir plėtros fondą, tačiau kol kas nenurodo, koks bus šio fondo finansavimas ar planuojami vakcinų gamybos pajėgumai.

„Vakcinų gamyba susideda iš daugybės žingsnių, taigi pasidalinsime užduotimis ir susikoncentruosime jas įgyvendindami. Pavyzdžiui, Austrijoje jau dabar gaminami vakcinoms būtini lipidai. Noriu padėkoti tau, Benjaminai ir jums, madam, už šį bendradarbiavimą. Manau, labai svarbu dirbti kartu, kad nugalėtume virusą ir jo mutacijas“, – teigia Austrijos kancleris Sebastianas Kyrzas.

Austrijos kancleris S. Kurzas dar savaitės pradžioje pažėrė kritikos Europos vaistų agentūrai, kad ji per lėtai tvirtina vakcinas, todėl Bendrija yra nuo farmacijos įmonių tiekimo pajėgumų. Be to, Austrija dėl vakcinos „Sputnik V“ tiekimo derasi ir su Rusija.