Koršunovas apie „jauno žmogaus“ nuolaidą teatre: „Norėčiau, kad tos kainos būtų mažesnės“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisininkas Karolis Čepas sako, kad lengvatos amžiaus pagrindu yra galimos, bet jos turi būti pagrįstos teisėtu tikslu, kurio siekiama tinkamomis priemonėmis.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras norėjo padaryti gerą darbą – paskatinti jaunimą lankytis teatre. Todėl žmonėms iki 25-erių taikė 20 procentų nuolaidą bilietams. Ir nuolaida pasiteisino. Bet klientė pasiskundė, kad jaučiasi diskriminuojama dėl amžiaus.

„Mes tiesiog galvojome apie jaunesnės auditorijos pritraukimą į teatrą ir šitą nuolaidą taikom nuo 2017 metų. Tiesiog manom, kad ne tik studentai ir moksleiviai galėtų gauti tokią nuolaidą ir patikrinimas lengvesnis negu pažymėjimas“, – sakė Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) vadovas Martynas Budraitis.

Teatras nepateikė objektyvių duomenų

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tikina, kad apskritai lengvatų teikimas amžiaus pagrindu nėra laikomas diskriminacija. Bet šiuo atveju teatras nepateikė objektyvių duomenų, pavyzdžiui, statistinių, kurie pagrįstų būtent 25-erių metų amžiaus ribos nustatymo būtinumą.

„Mes dabar svarstom, žiūrim kokie tie metai turėtų būti pagal įstatyminę bazę, tai vieningo atsakymo kol kas nerandam, nes vienur yra 26-eri, kitur 29-eri įvairiose įstatymuose. Taip kad kai rasim visiems tinkamą metų kiekį, tai tą turbūt ir taikysim“, – teigė M. Budraitis.

Ilgametis teatro režisierius Oskaras Koršunovas pastebi, kad visuose teatruose bilietai į spektaklius yra labai brangūs. Net nepaisant žmogaus amžiaus teatras tapo pasiturinčiųjų žmonių pramoga. Tad dabar kiekviena nuolaida turi didelę reikšmę.

„Aš asmeniškai kaip režisierius norėčiau, kad tos kainos būtų mažesnės, kad ateitų daugiau ir to pačio jaunimo ar pensininkų, nes gali ateiti tik tie, kurie yra pasiturintys <...>. Dėl to svarbu, kad tai valstybiniame lygyje spręstųsi, per dotacijas, kad teatrai būtų labiau dotuojami ir galėtų duoti mažesnius bilietus, kaip daro ir Vokietija“, – kaip galėtų pigti teatrų bilietai svarstė O. Koršunovas.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba informuoja, kad įstatymo nuostatai užtikrina, jog kiekvienas gautų tas pačias paslaugas nepaisant amžiaus, lyties ir kitų nuostatų. O kaip tuomet su nuolaidomis senjorams ar neįgaliųjų stovėjimo vietomis?

