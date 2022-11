Klaipėdiečiai būriais traukia į turgų ieškodami stintų – vos keli kilogramai dingsta per porą minučių

Vos kelis jų kilogramus nuo prekystalių pirkėjai nušluoja per porą minučių. Tačiau žvejai gerų žinių neturi. Žvejys iš Klaipėdos Mindaugas ropščiasi į savo laivą. Sako, krantinės taip jau suprojektuotos, kad tik tokiu būdu galima ant denio nusileisti.

Mindaugas su kolegomis ruošiasi į jūrą, tikisi pagauti stintų. Nors kaip pats sako, vilties mažai. Pastarosiomis dienomis tinkluose tik strimelės ir plekšnės. Prieš savaitę Baltijoje prie Lietuvos krantų pasirodžiusios stintos sukėlė Klaipėdoje visuotinį šurmulį ir staiga dingo. Į tinklus pakliūna ne daugiau dvidešimties kilogramų.

„Prieš dvi dienas buvo galima 10–15 kilogramų pagauti. Šiandien, praktiškai, visi žvejai namuose ir šiuo metu stintų dar nėra prie Klaipėdos. Šiandien kalbėjausi su šventojiškiais, tai irgi ne ką geriau. 3–5 kilogramai, ne daugiau“, – sako priekrantės žvejys Mindaugas Rimeikis.

Ne ką geresnės nuotaikos ir uostamiesčio žuvies turgavietėje. Štai prekybininkai rodo paskutines likusias žuveles. Ir tos jau užsakytos, laukia savo pirkėjo. Sako, ryte žvejai atvežė 17 kilogramų. Jų neliko greičiau nei per dešimt minučių.

„Šiandien yra labai sunku, nes jau stintų būrys yra kažkur nuplaukęs kitur ir labai mažai jų gaudom. Yra didesnė paklausa nei pasiūla. – Čia viskas? – Čia viskas. Paskutinė stintelė, kuri liko iš 17 kilogramų. 17 kilogramų, nemeluosiu, per septynias minutes, kažkur, dingo“, – sako žuvų prekeivė Indrė.

Ir iš tiesų, nes TV3 komandai filmuojant turgavietėje, prie prekybininkų per 15 minučių priėjo dešimt žmonių ir klausinėjo, ar neturi bei kada bus stintos. Kelių net telefono numerius prekeivės užsirašė ir pažadėjo pranešti, kai tik žuvelės ant prekystalių pasirodys:

„Stintų norim, va. Į svečius reikia važiuoti, į Vilnių, prižadėjom, o šiandien va nėra.“

„Nėra niekur. Apėjom visur ir niekur nerandam. Norisi pasidžiaugti, norisi jau tos kalėdinės atmosferos, nes stinta mums asocijuojasi su Kalėdom, tai va ir laukiam, gaudom. Seneliai žvejai, bet marios neduoda, gal bent jūra duos.“

Tačiau bent kol kas priekrantės žvejai gerų žinių neturi. Maža to, sako, net jei stintų jūroje ir atsiras, jų sužvejos mažiau. Mat žvejai savo valtis į jūrą atsigabena per tris privažiavimus. Visus juos skiria ne vienas kilometras. Vidurinį uostamiesčio savivaldybė pasišovė sutvarkyti, tad laikinai uždarys. Taip tik ties ta vieta galinčios žuvis gaudyti keturios žvejų įmonės stintų nebepasieks arba turės plaukti ilgus kilometrus.

„Praktiškai mes negalim vykdyti žvejybos. Arba eiti per vartus plaukti, didžiausius atstumus aplinkui apeidinėti. Čia mums tiesiai barai. Va, tiesiai nusileidžiam ir tiesiai žvejojam, kaip matėt, tinklai. – O per aplinkui kainuoja? – Per aplinkui kainuoja ir kartais valtis ta neleidžia per bangas tokias išeiti ir laiko daug. Čia 10 minučių ir esi prie tinklo, o per aplinkui jau porą valandų plaukti“, – pasakoja priekrantės žvejys Vytas Sekreckas.

Savivaldybės atstovai aiškina, kad nieko kitaip padaryti neįmanoma. Keliuką ir privažiavimą reikia sutvarkyti, o darbai užtruks iki vasaros pradžios. Tad žvejai ir stintų mėgėjai turės pakentėti.

Ne ką linksmiau ir meškeriotojams. Šiuo metu rekonstruojami jūros vartai. Pro juos iš Baltijos stintos keliaudavo į marias, o jomis į Nemuno žemupį neršti. Pakeliui jas ant kabliuko ir čiupdavo meškeriotojai. Tačiau mariose stintų vos kelios, mokslininkai sako, kad darbai prie uosto vartų gali šiemet marias visai palikti be šių žuvelių.

„Dabar, kai vyksta uosto renovacijos darbai ir ypatingai molų tas pertvarkymas, tai nepadeda tai žuviai plaukti. Ji vis tiek šiek tiek išsigąsta“, – aiškina Klaipėdos universiteto mokslininkas Antanas Kontautas.

Darbus užsakę uostininkai aiškina, jog prieš juo pradėdami atliko poveikio aplinkai tyrimus ir šių rezultatai nekalbėjo apie jokius neigiamus padarinius stintoms. Be to, polius ne kala, o gręžia, taip sumažindami triukšmą. O ar tikrai, parodys tik laikas.

Štai prieš kelerius metus ties Rusne pilnus stintų tinklus vos sugebėdavo ištraukti net būrys tvirtų vyrų. Šiemet sako, jei stintų užteks bent pajūrio gyventojams, bus gerai. Apie kitus miestus ar sostinę bijo net kalbėti.