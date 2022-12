Kinijos pandų tyrimų centre – 6 jaunikliai: tiek gimusių per metus dar nebuvo

Grožis, kuriam atsispirti neįmanoma – net šeši pandų jaunikliai. Visi jie pasaulį išvydo šiais metais. Džiugu pranešti ir apie rekordą. 20 metų gyvuojančiame Kinijos Činlingo pandų tyrimų centre tiek jauniklių per metus dar nebuvo gimę. Be to, šiame mielame būryje net dvi dvynukų poros.

„Retai pasitaiko, kad čia gimsta dvi dvynukų poros, ypač tokios, kuriose yra po vieną patelę ir vieną patinėlį. Vyresniajai porai jau keturi mėnesiai, dvynukai sveria kiek daugiau nei po septynis kilogramus“, – kalba pandų prižiūrėtoja Shen Jiena.

Nors gali pasirodyti, kad pandos kiek apsnūdusios, tai tik pirmas įspūdis. Jos mėgsta žaisti, bet labiausiai už viską – valgyti.

„Šie jaunikliai išdykę. Taigi, juos šiek tiek sunku suvaldyti. Kai juos glostai, gali įdrėksti. Be to, dabar jiems dygsta dantys, todėl mažyliai gali net įkąsti. Bet kandžiojasi jie švelniai, žaisdami ir tai labai miela“, – pasakoja pandų prižiūrėtojas Wu Gang.

Iš viso šiame centre nuo 2003-iųjų pasaulį išvydo 38-ios pandos. Ir tai – milžiniškas pasiekimas šią nykstančią rūšį išsaugoti mėginantiems mokslininkams.