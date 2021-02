Kėdainiškiai rekordiškai anksti skina pirmuosius agurkus: juos veš į parduotuves

Visas kitas lietuviškų daržovių derlius – pernykštis arba, kaip svogūnų laiškai, auginamas ištisus metus.

Pirmieji trumpavaisiai agurkai keliauja į dėžes, o juos raškanti Jurgita sako, kad taip anksti jų skinti dar neteko: „Skanesni, greičiausiai, nes anksčiau sulaukiam, mes jų labai laukiam – labai prižiūrim, kad tik nenulūžtų, nes tai derlius.“

Kėdainiai pateisina agurkų sostinės vardą. Viename didžiausių šiltnamių ūkių darbuotojos zuja tarp aukštai pakeltų lysvių, šiemet pirmasis derlius rekordiškai ankstyvas – net pora savaičių anksčiau nei pernai. Daigus į mineralinę vatą, kad kuo mažiau pultų ligos, susodino dar sausio 20-ąją, o dabar tonos jau iškeliaus į prekybos centrus.

„Kiekvienais metais stebim, kaip augalai prisitaiko, kaip jie auga ir kaip jiems sekasi šiltnamyje. Šiemet nusprendėm pasodinti tuo laiku. Įvertinom bendrą situaciją ir matom didelį poreikį, nes dar turime žiemą ir agurkai kaip desertas iškeliaus į prekybos centrus“, – sako „Agrošiltnamiai“ vadovas Paulius Andriejavas.

Ir jei lauke spustelėjęs šaltukas vieniems pridaro bėdų, tai verslininkai sako, kad blogiau, kai sninga, o kai labai šalta, tai atneša daugiau saulės, kurios spinduliai skverbiasi į šiltnamių vidų ir agurkai kasdien stiebiasi aukštyn.

„Kadangi pas mus šiltnamyje yra 20 (laipsnių – red. past.), o ant stogo nebuvo susikaupęs sniegas, o jei lauke minusas, tai automatiškai bus saulės. Mums kartais net geriau, kai minus 15-20, nes gaunam didesnį kiekį saulės“, – pasakoja agronomas Jonas Valevičius.

„Pagrindinis elementas ir yra saulė – kuo daugiau saulės, tuo augalai geriau jaučiasi, visą kitą mes jiems galime užtikrinti. Tai temperatūra, drėgmė, laistymas, oro cirkuliacija“, – teigia P. Andriejavas.

Žalius, traškius vaisius augina 75 tūkstančiai daigų. Kol kas pirmasis derlius negausus, bet šilumamėgiai augalai sparčiai dera ir jau po mėnesio į dieną planuojama priskinti trigubai daugiau.

„Dabar priskinam kol kas nedaug, nes patys pirmi skynimai – tai bus tona, dvi per dieną, o maksimumas po 6–7 tonas per dieną. Visi žmonės yra pasiilgę to lietuviško agurko, jis bus saldus, traškus, daug vandens ir lietuviškas“, – kalbėjo J. Valevičius.

Agurkais kol kas prekiaus tik didžiųjų prekybos tinklų parduotuvės. Turguose prekystaliai nukrauti lenkiškais trumpavaisiais agurkais, už kurių kilogramą pardavėjai prašo net ir apie 10 eurų, kai kur yra ir gerokai pigesnių atvežtų iš Ukrainos.

Pasak pardavėjų, kitas lietuviškas derlius kol kas pernykštis – morkos, kopūstai, bulvės, burokėliai ar porai. O šviežiai augintos šiųmetės nebent prieskoninės žolelės arba svogūnų laiškai, kurių asortimentą prekybininkai gali pasiūlyti ištisus metus.

„Labai nedaug, tikrai, toks metas, dar iki naujų metų ūkininkai augina, stengiasi laiškus visa kita, tai dabar turime tik svogūno laišką, petražolę“, – sako pardavėja Birutė.

Pernai didžiuosiuose prekybos tinkluose pirmųjų lietuviškų trumpavaisių agurkų kilogramas kainavo apie 6 eurus. Manoma, kad šiemet kaina bus panaši.