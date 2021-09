Katedros aikštėje buvo arti 5 tūkst. žmonių: „Laisvo žmogaus pasiilgau. Be diktatūros, be iškrypimų, be tos nelaisvės“

Minia susidūrė su kelią pastojusiais pareigūnais, keletas aršiausiųjų protestuotojų buvo sulaikyti. Įtampa kilo Katedros aikštėje, kur keiksmai valdžiai skriejo tiek iš protestuotojų, tiek ir ant scenos kalbėjusių aktyvistų.

„Seimą lauk! Seimą lauk!“ – tokiais šūksniais žmonės pradėjo skirstytis iš Katedros aikštės po mitingo, sutraukusio 5 tūkstančius žmonių, pabaigos. Nors eitynės ir susirinkimas prie Seimo buvo uždraustos, bet daliai protestuotojų tas buvo nė motais.

Policija dar bandė automobiliais blokuoti prospektą, tačiau pėstute traukiantiems mitinguotojams beliko tik apeiti mašinas. Ir su rimtesniu kelio blokavimu susidūrė tik ties Lukiškių aikšte. Ten jau pareigūnai išsirikiavo per visą praėjimą parlamento link.

Renginys pasibaigė, prašome visus skirstytis ir atlaisvinti važiuojamąją dalį. Nevykdant teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, bus naudojama jėga.

Tuo metu prie Seimo taip pat iš kitų pusių susirinko keliasdešimt smalsuolių, tačiau barjerų įveikti ir veržtis arčiau parlamento jie nebandė. Daugiausia triukšmo kėlė skandalingoji mokytoja Astra Astrauskaitė, pykusi, kad ją filmuoja žurnalistai.

Prie Lukiškių aikštės sulaikyti 6 aršiausiai nusiteikę vyrai.

Sulaikyti buvo ir patriotais apsimetantys propagandistai. Pareigūnų žinioje atsidūrė ir Kremliaus propagandą skleidžiantis bei Lietuvą juodinantis Laurynas Ragelskis, ir apie gėrį bei blogį internete kalbantis, kitus gyventi mokantis, valdžią keiksnojantis Gintaras Lunskis.

Ne tokią įsiaudrinusią dalį minios atitraukus už gatvių sankryžos, aistros kiek nurimo. Padėties suvaldymo ėmėsi ir Generalinis šalies policijos komisaras Renatas Požėla.

Kiek vėliau į vietą atvyko ir „šeimų sąjūdžio“ lyderis, bandė tarpininkauti tarp žmonių ir pareigūnų. Po 5-os vakaro žmonių gretos pradėjo tirpti, situacija nurimo, liko tik kelios dešimtys smalsuolių. O visi įvykiai prasidėjo ryte Katedros aikštėje. Po Tautiškos giesmės tarti žodį miniai stojo ir pats protesto organizatorius Raimondas Grinevičius: „Kaip matome, mūsų gretos vis didėja, ir didėja.“

Į Katedros aikštę, policijos skaičiavimais, suplūdo apie 5 tūkstančiai žmonių. Tai dvigubai mažiau nei buvo leista. Ant scenos užlipęs Orlauskas aiškina, kad žmonėms atvykti sukliudė pareigūnai. Tačiau pareigūnai aiškina, kad nė vieno autobuso neapgręžė.

Žmonės aiškina, kad juos į protestą privertė ateiti valdančiųjų vykdoma politika – labiausiai kritikuotas vakcinavimas, o taip pat ir galimybių paso atsiradimas, nemažai aštrių pasisakymų skriejo į homoseksualų ir Laisvės partijos pusę, kritikos sulaukė ir žurnalistai, dėl neva, neteisingos skelbiamos informacijos:

„Ši valdžia visiškai nebendrauja, jinai bendrauja tik savo rate, jinai nenori išgirsti opozicinės nuomonės, kitų nuotaikų, tai sukelia visuomenėje didelį nepasitenkinimą.“

„Laisvo žmogaus pasiilgau. Laisvo. Be diktatūros, be iškrypimų, be tos nelaisvės, be to šiknalaižio dokumentų, va tokių, laisvų žmonių.“

„Aš esu vakcinuotas, 2 vakcinomis, ir aš atėjau prieš žmonių segregaciją, nes jeigu aš užeičiau į parduotuvę, o kitų neleistų, ar šiaip į kokį renginį, man būtų nepatogu.“

„Dabar Lietuvoje atsiranda labai daug pasų, gyvulio pasas, galimybių pasas, kai kurie žmonės save išskiria, daro kitokiais negu visi kiti, tai kodėl nepritaikius šito paso Raskevičiui? Visas duris atveria, jeigu veidu į priekį ne visada, bet jeigu užpakaliu į priekį, visur praeini.“

„Kad būtų šeima, mama, tėtis, močiutė. Kad neprievartautų su vakcinomis, kad yra skirtingi žmonės, alergija viskam, požiūriui, dėl visko tokio.“

„Mes jaučiamės truputėlį antrarūšiai, visos investicijos, visas dėmesys yra Vilniui, vilniečiai realiai nesuvokia, kaip gyvena žmonės kaimuose, koks ten atlyginimas, išviso kokia ten padėtis.“

„Kaip iš vėliavos, matyti, kad nuimtų antkaklius nuo žemaičių, kad būtų nepažabota meška, ir kad duotų laisvę visiems čia susirinkusiems žmonėms.“

„Po to, kai premjerė ir viena ministrė pasiuntė mus į 24 metus, tai suprantat, mums viskas pasidarė aišku. Kad šitie mitingai principe beprasmiai. Čia dabar tik streikai, visokios nepaklusnumo akcijos turi būti, todėl, kad jie mūsų neklausys.“

Aštrūs pasisakymai skambėjo ir nuo scenos. Ant jos lipo ir politikai, ir kunigai.

„O jeigu mes nepasieksime savo tikslo, mes turime pastoviai priešintis. Tikrai, mūsų pasipriešinimas turi būti pastovus“, – sakė Seimo narė Beata Petkevič.

„Mums sako: bet gi tai mūsų atkurta, iškovota valstybė, tai mūsų demokratiškai išrinkta valdžia, ji legitimi, negalite stengtis ją nušalinti, kitaip tampate antivalstybininkais, galbūt pasitarnaujančiais nedraugiškiems kaimynams Rytuose“, – kalbėjo kunigas Robertas Grigas.

„Teisė į sveikatą, saugumą, gyvybę ir mirtį priklauso mums, piliečiams, ne Vyriausybei. Taigi, mes sirgsime, ir jei jūs mus gąsdinate, kad mes mirsime, tai mes mirsime, kaip laisvi žmonės patys, mums nereikia, kad jūs mus saugotumėte nuo mūsų pačių ir padėtumėte mums sirgti ir mirti“, – dėstė filosofė Nida Vasiliauskaitė.

Vaizdo įrašai į minią kreipėsi „šeimų sąjūdžio“ tarybos narės Adelina Sabaliauskaitė ir Vitolda Račkova. Jos mitinge nedalyvavo – tikėtina tą draudžia teisėsauga, tirianti rugpjūčio 10-osios riaušes.

Tą patvirtino pati Adelina Sabaliauskaitė: „Aš, kaip ir jūs, valdžiai nepriimtini, nes mes matome ir priešinamės. Prieš trypiamas žmogaus teises, prieš kėsinimąsi vaikų vakcinacijai nuo 2 metų amžiaus.“

O štai kaip kalbėjo Vitolda Račkova: „Vilnius jau tikrai nebe Lietuvos sostinė. Vilnius jau tapo liberastų, ir komunistfašistų sostine. Bet mes visi žinome ir suprantame, kad tai laikina.“

Kai kurie susirinkę į aikštę neslėpė nepasitikintys kai kuriais protestuojančiųjų lyderiais. ir stebėjosi, kad minioje platinama už šnipinėjimą nuteisto Algirdo Paleckio naujojo judėjimo propaganda.

Kitas įdomumas, kiek iš tų, kurie šiandien yra scenoje, kiek mes iš jų pamatysime kituose Seimo rinkimuose.

„Šeimų sąjūdis“ liko prie savo anksčiau keltų valdžiai reikalavimų: atšaukti galimybių pasą, netaikyti priverstinio skiepijimo, ir neatleidinėti iš darbo žmonių, kurie nesiskiepija, taip pat neratifikuoti Stambulo konvencijos ir nepriimti partnerystės įstatymo. „Šeimų sąjūdis“ reikalauja ir 3 ministrų bei vieno seimūno galvų: Aušrinės Armonaitės, Arūno Dulkio, Evelinos Dobrovolskos ir Žmogaus teisių komiteto pirmininko Tomo Vytauto Raskevičiaus.