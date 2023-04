Kaip atrodys nauja „SONY“ nešiojama konsolė ir „SONY PSVR2“ virtualiosios realybės akinių apžvalga

Ir tai – dar ne viskas! Pasirodo net ir silkės pataluose buvo... Kodėl? Visi atsakymai naujausiame „Žaidimų balso“ epizode!

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

0:18 SILKĖ PATALUOSE!

3:35 Ką žaidėme praeitą savaitę?

11:23 Gameroom.lt

13:25 ASUS ROG nešiojama konsolė

19:19 Remote Play konsolė

21:22 The Last of Us Part 1 problemos nesibaigia

25:58 E3 - mirštantis reikalas

30:37 Avataro žaidimo leak'ai

35:06 RDR2 Easter Egg'as

37:04 Tėčio bausmė sūnui

38:03 Cyberpunk DLC

40:18 METŲ ŽAIDIMU TAPO... tikrai nesitikėjot

42:42 Blizzard naujas survival žaidimas

44:48 Monster'is ir teismai

46:05 Pringles Gaming'o diena

48:54 PSVR2 apžvalga

1:06:40 Contribee

1:07:35 Atsisveikinimas

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.