ŽAIDIMŲ BALSAS. Ko tikėtis antrajame „The Last of Us“ sezone ir „GTA 6“ gandai

Apie visa tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų balso“ epizode.

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

0:45 Ką žaidėme praeitą savaitę?

13:54 Gameroom.lt

15:42 OnePlus 11

19:32 Playstation 5 Pro Devkit

24:40 GTA 6 ir 50 Cent

25:39 Hogwarts Legacy pardavimai

26:29 Square Enix NFT žaidimas

28:11 The Last of Us - ko tikėtis antram sezone?

33:06 STALKER 2 kūrėjų serveriai buvo nulaužti

34:24 Sony sąmokslas???

39:26 Dead Island 2 nuomonė

40:41 160 tūkstančių vertės CS:GO skinas

42:05 CS:GO turnyras su Svarbeuse Dariti

44:44 Žiūrovų klausimai

45:14 Ar keičiat sudėtingumo lygį žaidime?

48:03 Labiausiai įstrigęs personažas

49:42 Ar bus ką žaisti šią vasarą?

51:22 Diablo 4 HYPE

52:18 Geriausias visų laikų žaistas žaidimas... vaikystėje

56:24 Ar story mode žaidimai trumpės?

59:36 Labiausiai laukiamas remake

1:01:02 Laiko patikrinti žaidimai

1:02:20 Mažiausiai įtakos turintis žaidimas

1:04:02 Go3.lt - balsas1

1:06:04 Contribee / Atsisveikinimas

Naujausius „Power Hit Radio“ ir „Žaidimų balso“ tinklalaidės epizodus žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt, platformoje TV3 Play, „Žaidimų balso“ Youtube kanale bei „Power Hit Radio“ Youtube ir Facebook paskyrose!

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.