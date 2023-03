ŽAIDIMŲ BALSAS. Ar naujasis „Resident Evil 4 Remake“ yra vertas mūsų dėmesio?

Apie visa tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų balso“ epizode.

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

0:58 Ką žaidėme praeitą savaitę?

5:26 Resident Evil 4

13:27 Gameroom.lt

16:22 The Last of Us PC versija

21:59 E3 miršta?

24:00 CS2 žaidėjai nepatenkinti žaidėjai

26:23 Vežliukų Nindzių žaidimas

28:12 Buvęs GTA prodiuseris parodė savo žaidimą

30:12 Sony – geriausias žaidimų leidėjas

33:17 Steam emuliatoriai

37:47 Crime Boss: Rockay City

38:57 GTA 6 gandai

43:53 Pringles gaming'o diena

45:50 Sigito klausimai. Hipotetinis

49:11 Kas būtų, jei nebūtų Sigito?

50:20 Pikantiškas Sigio klausimas

51:59 Kas labiau tikėtina?

54:45 Kas pagaliau konkuruos su GTA?

56:15 Trys norai, kurių prašytume Džino ir APIE KOSMOSĄ

1:01:46 Trys lankomiausi interneto puslapiai

1:03:22 Kuo labiausiai didžiuojames?

1:06:07 KADA BUS SILKĖ PATALUOSE???

1:08:37 Contribee

1:09:54 Atsisveikinimas

Naujausius „Power Hit Radio“ ir „Žaidimų balso“ tinklalaidės epizodus žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt, platformoje TV3 Play, „Žaidimų balso“ Youtube kanale bei „Power Hit Radio“ Youtube ir Facebook paskyrose!

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.