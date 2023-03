ŽAIDIMŲ BALSAS. Oficialu – „Counter-Strike 2“ atrieda atidunda: ko tikėtis ir laukti?

Pabaigoje teks nusikelti geru dešimtmečiu į praeitį, kai viešpatavo kompiuterinės, „PS1“ ir kai tik vienas draugas kaime turėjo tą gerą galingą PC (asmeninį kompiuterį – red. past.).

Apie visa tai ir dar daugiau – naujausiame „Žaidimų balso“ epizode.

Naujausią epizodą galite žiūrėti ir „Power Hit Radio“ YouTube kanale:

Tinklalaidėje kalbėjome apie:

0:00 Pradžia

1:09 Ką žaidėme praeitą savaitę?

11:15 Gameroom.lt

15:33 Counter-Strike 2

21:28 Spider-Man 2

24:43 Witcher Multiplayer žaidimas

25:50 The Last of Us 2 sezonas tik 2025-ais metais?

29:30 Sims konkurentas

31:25 Naujas FIFA žaidimas

33:55 AI žaidimuose

36:54 Metal Gear Solid turėjo tapti epizodiniu žaidimu

37:51 Horizon Forbidden West DLC

39:40 Max Payne Remake darbai stoja vietoje

40:55 Pringles ir Power Hit Radio gaming'o diena

43:14 Žiūrovų klausimai. Blogiausias žaidimo protagonistas?

44:49 Kada streamingas pakeis žaidimų konsoles?

45:49 Žaidimų žanrų etalonai

50:00 Ko tikimes iš Žaidimų Balso ateities?

50:53 Žaidimų Balso įkūrimas

52:37 Kompinių nuotykiai

59:14 Solo žaidimas ar LAN party?

1:01:30 Personažas kaip geriausias draugas

1:02:51 Contribee

1:04:06 Atsisveikinimas

Naujausius „Power Hit Radio“ ir „Žaidimų balso“ tinklalaidės epizodus žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt, platformoje TV3 Play, „Žaidimų balso“ Youtube kanale bei „Power Hit Radio“ Youtube ir Facebook paskyrose!

„Žaidimų Balso“ tinklalaidė – visiems kompiuterinių žaidimų fanams. Prie mikrofono esantys Edgaras Kožuchovskis, Rokas Lukošaitis ir Sigitas Vyšnauskas visada pasidalina šviežiausiomis žaidimų industrijos naujienomis. Visa trijulė yra tikri „geimeriai“, tad dalijasi savo patirtimi ir patarimais skaitmeniniuose pasauliuose. Kiekviename epizode atsakoma ir į žiūrovų klausimus bei paliečiamos visiems žaidėjams rūpimos temos, tad turinį kuria ne tik vedėjai, bet ir žiūrovai. Žaidimai, žaidimų technika, esportas ir dar daugiau – kiekvieną savaitę Jūsų ekrane.