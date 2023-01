JAV karo tyrimų institutas skelbia: ukrainiečių kontrpuolimas stringa dėl per lėtai tiekiamų ginklų

Daugiabučiui pačiame Charkivo centre, kur nėra jokių karinių objektų, rusai smogė naktį. Raketa pataikė į viršutinį – ketvirtą laiptinės aukštą. Iš jo beveik nieko neliko, smarkiai apgadintas ir trečias aukštas, ir aplinkiniai butai: „Viską išmušė – visus rėmus. Pataikė tiesiai į mūsų namą.“

O antrame aukšte gyvenančią moterį sprogimo banga tiesiog išsviedė iš lovos: „Gulėjau ir mąsčiau. Ir staiga mane smarki jėga sugriebė. Išskriejau iš lovos į virtuvę. Nesuprantu, kaip nemiriau.“

REKLAMA

Deja, išgyventi pasisekė ne visiems. Ketvirtame aukšte, į kurį pataikė raketa, žuvo pagyvenusi moteris.

„Pagal turimą informaciją – ji buvo bute. Mums papasakojo jos šeimos nariai, kuriuos išgelbėjome. O jos kūno dar ieškome“, – teigia Charkivo srities gubernatorius Oleh Synehubov.

REKLAMA

Žuvo pagyvenusi moteris, o jos vyras, kuris sprogimo metu buvo šalia – per stebuklą išgyveno.

Moters kūną gelbėtojai nuolaužose rado tik po trijų valandų. Anot pareigūnų, rusai namui smogė raketa S-300, kurios pirminė paskirtis – oro gynyba. Bet fašistai jas perdarę naudoja ukrainiečių terorui.

Terorą rusai surengė ir Chersone. Vakar ten be paliovos skriejo reaktyvinių sistemų raketos: „Grad raketa atskriejo į šį butą. Viena raketa čia, kita ten. Čia bute mergina žuvo vietoje. Deja.“

REKLAMA

Rusofašistai raketas paleido ir į miesto daugiabučius, ir į ligoninę, mokyklą, autobusų stotelę, pašto ir banko skyrius. Pražudė 3, sužeidė dar mažiausiai 9 žmonės.

Ukrainiečius raketomis žudantis Putinas, pasirodo, raketa grasino ir aršiam Ukrainos rėmėjui Borisui Johnsonui. Britų visuomeniniam transliuotojui BBC buvęs premjeras papasakojo apie pokalbį su Putinu pernai prieš pat karą.

„Vienu metu jis man pagrasino. Pasakė: Borisai, nenoriu tavęs skriausti, bet su raketa tai užtruktų tik minutę – ar kažkas panašaus. Linksmai“, – pasakoja B. Johnson.

REKLAMA

REKLAMA

Kad ir kokiu tonu Putinas kalbėjo – netrukus po pokalbio jis masiniu raketų apšaudymu pradėjo karą Ukrainoje. Putino atstovas skuba vadinti Johnsoną melagiu.

„Ne. Tai ką pasakė ponas B. Johnsonas – netiesa. O tiksliau – tai melas“, – tikina Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Bet iš tiesų nuolatinis melas būdingas Kremliui. Juk pats Putinas dievagojosi neketinantis užgrobti Ukrainos teritorijų, bet daro būtent tai.

Ukrainiečiai šturmuoja okupantų pozicijas kažkur netoli Bachmuto. Deja, per paskutines porą savaičių didesniais laimėjimais čia gali pasigirti rusai. Jie sugebėjo per vieną, vietomis per du ar tris kilometrus pasistūmėti Bachmuto šiaurėje ir pietuose.

REKLAMA

„Situacija labai sunki. Bachmute, Vuhledare ir kitur Donecko srityje rusai nuolat šturmuoja. Nuolat bando pralaužti mūsų gynybą“, – kalba Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Amerikos karo tyrimų institutas skelbia, kad ukrainiečių kontrpuolimas stringa dėl per lėto vakarietiškų tankų ir raketų tiekimo.

Aiškėja, kad pavyzdžiui, žadėtų amerikietiškų tankų „Abrams“ ukrainiečiams teks laukti kone metus. „The Washington Post“ skelbia, kad jie Ukrainą pasieks anksčiausiai šių metų pabaigoje, kitų pradžioje. Mat tankai bus imami ne iš kariuomenės atsargų, o konstruojami specialiai Ukrainai: be slapto nusodrinto urano šarvo. Nes amerikiečiai nenori, kad slapta technologija pakliūtų į rusų rankas.

REKLAMA

Zelenskis prašo ne tik tankų, bet ir perduoti Ukrainai didesnio nuotolio: 150–300 km galinčias skrieti raketas HIMARS sistemoms, nes dabartinėmis nepasiekia giliau esančių priešo taikinių.

„Rusija bando užtęsti karą, nualinti mūsų pajėgas. Todėl turime paversti laiką mūsų ginklu. Turime pagreitinti įvykius. Pagreitinti naujos, būtinos karinės įrangos tiekimą Ukrainai“, – tikina V. Zelenskis.

Ukrainos gynybos ekspertai iš „Defence Express“ paskaičiavo, kad Kyjivui reikėtų bent 180 naikintuvų.

REKLAMA

REKLAMA

JAV kariuomenės pareigūnai jau ragina Pentagoną perduoti Ukrainai ir naikintuvų F-16. Lenkija pareiškė esanti pasiruošusi perduoti naikintuvų Ukrainai, kai tik Vašingtonas uždegs žalią šviesą. Kiek anksčiau apie panašius planus pranešė ir Olandija. O štai Vokietijos kancleris pareiškė netieksiantis lėktuvų Ukrainai. Ir paragino nesivelti į nuolatinių prašymų karą.

„Dabar reikia rimtų debatų apie tai, kokių išties reikia sprendimų. Nereikia veltis į prašymų karą, kuriame svarbesni politiniai motyvai, o ne pagalba Ukrainai“, – kalba Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.

REKLAMA

Greitesnio ginklų tiekimo laukiantis Ukrainos prezidentas šiandien Mykolajivo srityje susitiko su Danijos premjere Mette Frederiksen. Čia jie kartu aplankė ligoninėje besigydančius srities gynėjus. Apžiūrėjo Rusijos dronų teroro padarytą žalą srities infrastruktūrai – subombarduotas naftos produktų saugyklas. Ir Danijos pagalba įrengtus vandens valymo įrenginius.

Beje, Danijoje priešais Turkijos ambasadą ir mečetę, taip pat degė Koranas: „Dėl to kaltas ir Čečėnijos lyderis...“

REKLAMA

Musulmonų šventąją knygą sudegino tas pats kraštutinių dešiniųjų veikėjas Rasmusas Poludanas, kuris tai padarė ir Švedijoje. Švedų spauda jau anksčiau skelbė, kad Korano degintojui už performansą sumokėjo Kremliaus propagandai anksčiau dirbęs asmuo. Vašingtono pareigūnai svarstė, kad vyksta Švedijos stojimo į NATO sabotažas. Panašu, kol kas sėkmingas.

Turkijos prezidentas pareiškė, kad gali palaiminti vienos Suomijos narystę NATO, be Švedijos.

„Mes galime kitaip pasisakyti apie Suomiją. Ir, kai nusiųsime kitą žinią Suomijai – Švedija bus šokiruota. Tik jei Suomija nekartos klaidų“, – teigia Turkijos prezidentas Tayyipas Erdoganas.

REKLAMA

REKLAMA

Suomija tikisi, kad liepą vyksiančiame NATO viršūnių susitikime Vilniuje į NATO abi šalys bus priimtos kartu.

Vakarų pasaulis vienijasi, o Maskvos parankiniai – priversti draugų ieškoti tolimiausiose pasaulio vietose. A. Lukašenka seka Rusijos užsienio reikalų ministro S. Lavrovo pėdomis. Atskrido į Zimbabvę, kur vietiniai jam išvyniojo raudoną kilimą. Vakarų sostinėse Lukašenkos jau nieks nelaukia, tad Lukašenka bandys mechanizuoti Zimbabvės ūkį.